SUTEyM-Naucalpan una palanca de desarollo para el gobierno: Durán

Inauguran el foro “El Nuevo Modelo Laboral”

Naucalpan, Estado de México.- La titular de la Secretaría del Trabajo del gobierno federal, Luisa María Alcalde, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, y la Presidenta Municipal de esta localidad, Patricia Durán Reveles, inauguraron el foro “El Nuevo Modelo Laboral”, con el que inicia la capacitación sobre las reformas en materia de trabajo emprendidas en el año 2019.

En el Teatro Bicentenario, Patricia Durán manifestó su compromiso con los distintos niveles de gobierno para la implementación del nuevo proyecto nacional, que sin duda equilibrará las relaciones laborales en los tres ordnes de Gobierno. Celebró la instauración del sistema que se enmarca en los preceptos de justicia y paz del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Es una propuesta coyuntural para un sexenio, pero no es un anhelo de un partido político o de una temporada política, es un proyecto de Nación para beneficio de todos los mexicanos”, aseguró .

En ese sentido, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, se congratuló de que el Estado de México sea una de las primeras 10 entidades federativas en integrarse al modelo federal durante esta primera etapa que iniciará en el mes de octubre.

Por su parte, el Gobernador Alfredo del Mazo Maza manifestó que existe una gran responsabilidad, luego de que el Estado de México haya asumido el compromiso de ser uno de los primeros en modernizar su sistema laboral, además de que se refirió a Naucalpan como punta de lanza en materia de trabajo en la entidad.

Durante su intervención y ante decenas de asistentes, la presidenta municipal Patricia Durán hizo un amplio reconocimiento al Sindicato Únco de Trabajadores del Estado y sus Municipios (SUTEyM) luego de asegurar que “me da mucho orgullo poderles compartir que contamos con una base sindical importante no sólo en número, la mitad de los colaboradores y empleados del Gobierno Municipal son del SUTEyM. Son una fortaleza para mi gobierno y no un impedimento para reportarle a la sociedad los mejores resultados. Aquí hemos hecho del sindicato una palanca de desarrollo, no un instrumento de control. Somos un sólo equipo”.

Durán Reveles, destacó que “nuestros servidores públicos del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y sus Municipios (SUTEyM), son un gran apoyo para mi gobierno y agradezco siempre su acompañamiento permanente. Felicito a quienes hacen posible este ambiciosos trabajo al que todas y todos nos tenemos que sumar en beneficio de nuestro México. En Naucalpan estamos construyendo confianza con trabajo y resultados en distintos ámbitos que comprende la Seguridad Humana”, dijo.

En entrevista aparte, el dirigente sindical, Tomás Palomares Parra, agradeció el reconocimiento al sindicato que él encabeza y se comprometió a seguir trabajando de la mano del Gobierno siempre en beneficio de la ciudadanía naucalpense.

“La unidad que se percibe en el SUTEyM nos permite enarbolar las causas más justas que dirige nuestro dirigente estatal Herminio Cahue Calderón. Nosotros somos quienes servimos a la sociedad y quienes damos la cara de los Gobiernos ante la sociedad.

Este reconocimiento que hace la presidenta municipal es para todos y cada uno de los compañeros agremiados, que trabajan sin cansancio para darle a los ciudadanos lo que merecen, que son servicios públicos de calidad y calidez”, dijio.

En el evento también estuvieron presentes el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y del Consejo de la Judicatura, Ricardo Sodi Cuellar; el diputado local de la XV Legislatura local , Antonio Guadarrama Sánchez; la Secretaria de Trabajo del Estado de México, Martha Hilda González Calderón; el presidente del Congreso del Trabajo Delegación Estado de México, José Luis Cachola Arroyo; el presidente del Congreso Labor.