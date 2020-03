Cierran bares, cines y casinos en Cancún por contingencia sanitaria

Aumentan a 6, los casos positivos de Covid-19 en Quintana Roo

Ayer se determinó el cierre de bares, discotecas, cines, casinos y centros nocturnos en Cancún a partir del próximo 22 de marzo, lo anterior como una medida para hacer frente al coronavirus, así lo confirmaron autoridades del ayuntamiento de Benito Juárez en coordinación con la Cofepris.

Estas medidas son con el fin de prevenir a tiempo y evitar llegar a los extremos de otras ciudades o países, que han quedado completamente paralizadas y con grandes cantidades de enfermos y muertos. De modo que, el Coordinador contra riesgos sanitarios en la zona norte Julio Mendoza Álvarez, señaló que los empresarios ya están siendo notificados, y se estará verificando que esta disposición se cumpla, tanto en la zona urbana como hotelera de Cancún.

Asimismo, se buscará una suspensión de actividades de parte de los tianguistas con quienes las autoridades municipales tendrán un dialogo, para ofrecerles algún estímulo, con el objetivo de evitar ser un foco de conglomeraciones.

Estás son las medidas que se deben implementar

Las actividades deportivas y recreativas en parques públicos y domos.

Se cancelan todos los eventos masivos.

El transporte público tendrá capacidad limitada y todas las unidades deberán ser desinfectadas diariamente al inicio y al final de la ruta.

Se adelantaron los periodos vacacionales ya programados al personal del Ayuntamiento de Benito Juárez para preponderar que los padres y madres permanezcan en casa con sus hijos.

Adultos de 65 años y más, mujeres embarazadas y personas discapacitadas que laboran en el ayuntamiento cuentan con licencia con goce de sueldo y permanecerán en casa para evitar riesgos de salud.

Se solicitará que farmacias, supermercados y hospitales instauren marcas de metro y medio de distancia para sus usuarios.

En cuanto al Cabildo, tendrá sesión a puerta cerrada, y será transmitida mediante redes sociales del órgano correspondiente.

Se presentará una iniciativa al cabildo con el propósito de suspender de manera temporal y sin afectación al contribuyente los pagos de contribuciones municipales de forma presencial.

Incrementa a 6 casos positivos de covid 19 en Quintana Roo

Por su parte, la Secretaría de Salud de Quintana Roo informó anoche que ya son seis los casos positivos de coronavirus (Covid 19) y los casos negativos se incrementó a 39, de acuerdo al corte de las 18:00 horas, en el que se contabilizó en total 62 casos sospechosos.

Alejandra Aguirre Crespo, titular de la Secretaría de Salud estatal, informó respecto a la detección y seguimiento de los casos de coronavirus en la entidad, al tiempo que adelantó que todavía se tiene 17 pruebas en estudio.

Dicha información, se reveló en transmisión en vivo a través de la página de Facebook de la Secretaría de Salud del estado, en la que reiteró a la población en los municipios del estado, evitar los lugares concurridos como cines, bares y plazas para evitar la propagación del virus.

Cabe destacar, que los síntomas que presenta una persona infectada por coronavirus son: fiebre, tos y dificultad para respirar, y de acuerdo a la recomendación de Sesa en caso de presentarse cualquiera de esos síntomas, es necesario no automedicarse y acudir de inmediato a la clínica más cercana.

Los resultados de las pruebas de laboratorio son los siguientes: 39 negativos, 17 en estudio y 6 positivos.

Covid-19 será parte de la cotidianidad de Q. Roo

Aguirre Crespo aseveró a través de un video que el Covid 19 será parte de la cotidianidad de los ciudadanos quintanarroenses, a pesar de todas las medidas implementadas de prevención en el estado.

“A pesar de todas la medidas que podamos imponer, que podamos compartir con ustedes, el coronavirus va a formar parte de nuestra cotidianidad ciudadana”, indicó la funcionaria, que no obstante, pide calma a los ciudadanos afirmando que la situación en Quintana Roo está bajo control.

Además, pidió a ciudadanos que tengan conciencia para sumarse a todas la medidas de prevención y evitar la propagación del virus. “Hay cuatro personas con Covid 19 en la entidad: uno de ellos se encuentra hospitalizado y los otros tres, aislados en sus domicilios” concluyó.

Instalaciones de INM, sin protocolos de sanidad

El Instituto Nacional de Migración (INM) en Cancún no cuenta con ningún mecanismo de prevención para evitar el contagio de coronavirus, como el uso de gel antibacterial o cubrebocas, según denunciaron cientos de personas, tanto turistas, como residentes nacionales y extranjeros, quienes acuden a realizar sus trámites migratorios.

Este lugar concentra a cientos de personas de diferentes países y aunque el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que como parte de las acciones coordinadas por el gobierno de México colaboraría de manera directa con la Secretaría de Salud e instituciones del ramo a nivel estatal, a fin de fortalecer las medidas preventivas y de revisión para detectar a personas nacionales y extranjeras con posibles síntomas relacionados con el nuevo coronavirus, en las oficinas no existe tal protocolo sanitario.

Testimonios de los denunciantes

Osvaldo originario de Puerto Rico, quien acudió a realizar un tramite comentó: “Con el tema del coronavirus no están tomando las previsiones correspondientes, lo peor es que nos citan desde muy temprano, estamos aquí desde las 6 de la mañana, llegamos mucha gente y el servicio se inicia a partir de las 10, esto mismo hace que se concentre más gente en espera de poder ser atendidas”.

Otra denunciante señaló: “Yo por ejemplo no veo por aquí algún bote de antibacterial o que se estén cubriendo la boca, no podemos saber si hay gente infectada o no, porque nadie está poniendo atención en este aspecto y en este lugar tan importante dónde venimos muchos turistas y residentes para poder hacer nuestros trámites semanales”.

En tanto, otra mujer agregó: “Yo vine a hacer mi trámite pidiendo refugio aquí en México, vengo de Cuba y no veo que se tomen las medidas cautelares, es la tercera vez que vengo, nos citan desde las 8 de la mañana y nos atienden después del mediodía, no tienen más gente y realmente no se están tomando las medidas de prevención como evitar la aglomeración para no infectarse de coronavirus en este lugar tan reducido”.

Personal de la dependencia señaló que en el proceso de entrevista con motivos migratorios adicionan preguntas relacionadas con el estado de salud, así como el origen y destino de la persona, con la finalidad de reforzar las medidas sanitarias.

Trafican mercancía en Río Hondo por cierre de fronteras

La ribera del río Hondo se ha convertido en un punto de cruce de extranjeros entre México y a Belice, ya que ésta última nación ha cerrado sus fronteras por la emergencia sanitaria del Covid-19.

Comerciantes continúa traficando diariamente de ambos lados alimentos y otros productos a través del río Hondo, con el riesgo de ser aprehendidos por el ejército beliceño, pero no solo eso, sino con el potencial riesgo también de propagar la enfermedad, en caso de encontrarse con algún portador.

Lo anterior, porque Belice cerró el punto en la frontera con Santa Elena, de modo que turistas europeos y americanos quedaron varados en esta nación y han estado cruzando de manera ilegal a través del afluente.

En la zona, desde Ucúm hasta La Unión existen más de diez cruces hacia Belice, de comunidades asentadas en la ladera del río Hondo, pero también existen cruces secretos utilizados por los traficantes de mercancía ilegal.

Piden intervención de autoridades federales

Ante esa situación, el presidente de la Asociación Local de Productores de Caña solicitó la intervención de las autoridades federales para salvaguardar la salud de la población rural.

La delegada de la Unión, Eva María Hernández, confirmó que recientemente las autoridades aduanales de Belice le han informado que no se permitirá que nadie pase de México a Belice, por lo que el ejército del vecino país mantiene operativos en los 90 kilómetros de frontera natural.

La advertencia de Belice es que cualquier mexicano que sea detenido será puesto en cuarentena y quedará incomunicado hasta que se confirme que no sea exportador del Covid-19.

Para los habitantes de la ribera del río Hondo, la medida implementada por el gobierno beliceño afecta gravemente a los habitantes, principalmente de La Unión, cuya economía dependen de cruzar a trabajar a los campos menonitas. “La situación es delicada porque La Unión está a más de 130 kilómetros de Chetumal, no tenemos fuentes de empleo, y la gente cruza a trabajar en diversos sectores de Belice”, comentó un afectado.

Barra de abogados en Q. Roo solicita suspensión de labores

La Barra de Abogados del Estado de Quintana Roo a través de su presidente Luis Héctor Sarti Pérez, dirigió un oficio al gobernador Carlos Joaquín González y al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, José Antonio León Ruiz; en el que manifiesta su preocupación, ante la emergencia de salud que se vive en la actualidad, por la presencia del coronavirus (Covid-19).

Sarti Pérez solicitó ordenar la suspensión de actividades abiertas al público y la suspensión de términos procesales en los órganos jurisdiccionales, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (Profedet), la Junta Local y Justas Especiales de Conciliación y Arbitraje; y en la medida de lo posible, en el Orden Jurisdiccional Penal. Ésto, como parte de las recientes medidas para contener la emergencia por el Covid-19.

Cabe mencionar que en otros estados como en la Ciudad de México, esta medida ya fue aplicada, a fin de frenar la propagación del virus en el país, donde ya se tienen más de 90 casos confirmados y cientos de sospechosos, cifra que se espera aumente en las próximas dos semanas.

