Y ahora, ¡honores presidenciales para la mamá del “Chapo”!

Índice político

Francisco Rodríguez

Una ola de agua helada y de cien metros de altura —cuando menos— cayó sobre la opinión pública cuando se enteró de que en la última gira del hombrecillo de Palacio Nacional por la zona de influencia de la familia de El Chapo Guzmán, fue a ¡rendirle honores presidenciales! a la madre de éste. Un exabrupto de aquéllos.

En medio de los desaforados gritos de alarma sobre su estado de contagio a los demás, pues puede ser portador del coronavirus, el hombrecillo no soportó las ganas de retratarse con la madre del narcotraficante para enterarla del grado de avance en sus gestiones. Se juntaron dos peligros para México.

Horas antes, la DEA había boletinado que la detención y condena de Guzmán Loera no había logrado debilitar al Cártel de Sinaloa y que la disputa intestina entre las dos bandas, así como la salida de El Mayo Zambada de Agua Caliente dejaba como líderes absolutos de la región a Iván Archivaldo Guzmán y a sus hermanos, Ovidio y Alfredo.

Happy Birthday, Chapito!

Ni a Hannibal Lecter, a El Guasón o al Profesor Chiflado se les hubiera ocurrido una puntada de este tamaño. Pocas horas después de que se viralizara el video del saludo entre la señora Loera y el hombrecillo, éste subió a su cuenta de Twitter la idea que tiene de convocar a un concurso de pueblos limpios, para que se destaque el camellón de bugambilias que puso en Badiraguato, el nido del Cártel de Sinaloa.

Cabe mencionar que esto sucedió el día en el que Ovidio Guzmán, el delincuente consentido de Palacio, cumplía años, el día en el que recibió las felicitaciones por haber brincado la vara del operativo diseñado por el aparato de seguridad nacional para su aprehensión, que acabó siendo conocido como el culiacanazo.

Todos los dislates ¡en un día!

El hombrecillo de Palacio escogió el día para celebrar la abdicación del Estado y la franca caída en picada de la confianza en la credibilidad a su gobiernito, el entierro sepulcral de toda posibilidad de recurrir a los organismos del exterior para solventar mínimamente la reconstrucción del sistema económico que acaba de destruir.

Es casi imposible que se junten tantos dislates en un solo día. Es casi imposible que alguien haga esto si no se encuentra absolutamente desencajado, ni no conecta el cuerpo con la cabeza. Es casi demencial imaginar otra ofensa que agravie de esta manera a un pueblo desesperado por las crisis económica, financiera, laboral, moral y sanitaria.

¡Lo perdimos! ¡Está fuera de quicio!

Esto ya no es una ola gigantesca, es un tsunami que nadie en el gobiernito alcanza a comprender, pues no tienen la sesera en su lugar o les falta arrojo para enfrentar al hombrecillo y ponerlo en su lugar. Nadie más lo puede hacer, pues él jamás aceptará que ya lo perdimos por estar absolutamente fuera de lugar y de juicio.

Ni el topil de Tingüindín lo hubiera aconsejado. Menos un regidor de algún pueblo abandonado. fue una decisión digna del Diario de un loco, de Nikolái Gógol, o un pasaje terrorífico de la peor película de espanto. Así fue recibida en todas las redes sociales del mundo. Una auténtica vergüenza para un país tan necesitado como México.

Siempre en fuga geográfica

Mientras la sociedad civil pone un ejemplo de valentía y disciplina encerrándose en sus casas, y tomando todo tipo de precauciones, el hombrecillo de Palacio se burla de su pueblo, ofende la conciencia nacional, y juega al superhombre en los rincones más alejados del Triángulo Dorado de los estupefacientes…

… escondiéndose de toda responsabilidad, fugándose de la toma de decisiones cuerdas, desconociendo las facultades del Consejo de Salubridad General, dejando todo en manos de subalternos de tercer talón. Pasando encima de todo y de todos, faltaba más, por eso llegó a tener 30 millones de votos en su alforja.‎ Él sigue siendo, en su cabeza, el elegido, el mejor, el non plus ultra de la Nación. Aunque ya nadie le crea.

El presupuesto, una quimera

Y p’acabarla de chingar, se le ocurre designar al coordinador de la mayoría en la Cámara de Diputados para que haga pública la decisión de pedir la condonación del pago de intereses de la deuda externa del país por dos años. Como si el gobiernito creyera merecerla.

Estamos hablando de dejar de pagar medio billón de dólares de intereses para, según ellos, hacer frente al desastre. Lo que no alcanzan a entender que una cosa es dejar de pagarlos, si así los autorizaran en los centros financieros cajeados por las necesidades internacionales, y otra muy distinta es tener el dinero sobrante para acometer la tarea.

Esto es, si pudieran dejar de pagarse por ese concepto, alrededor de trece billones de pesos, querría decir que por concepto de recaudación, México tendría la posibilidad de invertirlos en la reconstrucción. Pero no es así. Porque el dinero que imaginan está solamente presupuestado, es decir, no existe.

La economía nacional está destrozada

El presupuesto anual, de alrededor de seis billones de pesos es una quimera. Es la fantasía de poder recaudar el dinero sacándolo de los impuestos que producirán las actividades del país. Es la ilusión de que una economía funcional pueda aportarlos a los planes del gobiernito. Pero esa economía ya no es tal.

La mala noticia es que no existe tal cosa. En muchas ocasiones hemos comentado usted y este servidor que, como van las cosas, el famoso presupuesto de seis billones, aprobado en la calentura de la Cámara de Diputados es algo no recaudable. Nunca alcanzaremos a verlo. La economía del país fue destrozada, está en el piso.

Pero el gobiernito sigue pensando que es confiable. Que todas las actividades productivas y las cadenas de valor están a todo lo que dan. Falso. Estamos en el peor de los mundos posibles. Se juntaron la soberbia en la conducción del país con la debacle financiera internacional. Se juntaron el hambre con las ganas de comer. El resultado es obvio.

Y en esas fantasías presupuestales, por si todavía no lo saben, están incluidas también el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, Santa Lucía, el Transístmico y todas las obras faraónicas que se le puedan ocurrir al hombrecillo. No sólo la imposibilidad de hacerle frente a la emergencia económica y sanitaria nacional, que varios calculan en dos billones de dólares. ¡Gulp!

Frente al espejo de su incapacidad

Así es que a otro perro con ese hueso. Se acabó el tiempo de las mentiras, de las amenazas y de los agravios a la población productiva. Se acabó el tiempo de andar confrontando al país. Se acabó el tiempo de estar pensando en la reelección del hombrecillo. Se acabó el impacto de la locura. Llegó el momento de la verdad. Y la verdad está perra.

Si el regimencito había puesto al país contra las cuerdas, la terca realidad ha puesto al hombrecillo frente al espejo de su incapacidad y su soberbia. Deben aceptar que no tienen para dónde hacerse. Que no se desquiten con el pueblo. Eso se paga muy caro.

¿No cree usted?

Índice Flamígero: Y en la “mañanera” de ayer lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sí saludó a Consuelo Loera, madre de Joaquín El Chapo Guzmán, en su gira por Badiraguato, Sinaloa, pues merece todo su respeto y que la ayudará para que Estados Unidos la deje visitar a su hijo en prisión. “Sí, la saludé, hicieron también un escándalo nuestros adversarios, los conservadores, fui a la supervisión de un camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, es un camino importantísimo que va a atravesar la Sierra Madre Occidental, va a beneficiar a más de cien comunidades marginadas. Y el camino está hasta ahora en construcción adelante de un poblado que se llama La Tuna, y ahí vivía la señora y ella fue a donde se hizo la explicación sobre el camino y me dijeron que estaba ahí, que quería saludarme, me bajé de la camioneta y la saludé, es una señora de 92 años y ya dije: la peste funesta es la corrupción no un adulto mayor que merece todo mi respeto, independientemente de quien sea su hijo. A veces le tengo que dar la mano, porque ese es mi trabajo, a delincuentes de cuello blanco que ni siquiera han perdido su respetabilidad, entonces, cómo no se la voy a dar a una señora, cómo la voy a dejar la mano tendida, se me hace mal”.

www.indicepolitico.com

indicepolitico@gmail.com

@IndicePolitico

@pacorodriguez