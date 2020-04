Apoyemos para hoy y mañana

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

El talentoso caricaturista PATRICIO, publicaba una caricatura que titula: la actividad que hace sobrevivir a miles en México y por eso no quiere parar. Ahí se ve a una señora con una torta y un papel y frente a ella un oficial y el diálogo es: “DISCULPE, OFICIAL, PERO LA OMS ACABA DE EMITIR UN COMUNICADO, EN EL QUE ESTABLECE QUE LA VENTA DE TORTAS DE CHILAQUIL, GUAJOLOTAS Y ATOLE DE MASA ES UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESENCIAL”.

Y la realidad es que la crisis mayor que sufriremos en la pandemia, además de los muertos y enfermos, es la económica y ésta estará arrasando a muchos grupos, y sobre todo, se tendrá que tener la conciencia de que al salvar vidas se salvan a las empresas a futuro, solamente piense que si una empresa de cualquier nivel, incluso, como señalan dos destacados economistas españoles que han estudiado este asunto, en un restaurante que tiene su clientela fija y acostumbrada a un sabor y al buen trato de los meseros y dueños del lugar y con la pandemia se pierde el contacto con el cocinero y con los meseros que conocen a los comensales y saben de sus gustos y los hacen sentir bien, y por ello ocurren a este sitio, se pierden, pues lo más seguro es que al retornar a la actividad económica, pues muchos de los clientes que anteriormente volverían a este sitio perderán el interés porque ya no tienen ni el buen gusto ni la buena atención y así, esa empresa se pierde al poco tiempo de volver a iniciar sus actividades. Esto mismo puede pasar con otras muchas donde los empleadores no cuidaron a sus empleados y técnicos, y estos, al ver que no tenían apoyos ni posibilidades se movieron a otros sitios y al retornar a las actividades, pues esas empresas ya no cuentan con el personal adecuado para reiniciar actividades de forma inmediata y con el nivel de productividad que mantenían y así pierden mercados y quiebran a la corta o a la larga.

Hace años platicando con un muy querido amigo, español, Ignacio de la Mota y Oreja, me contaba que al escribir uno de sus libros sobre la publicidad, recordaba que en plena crisis y postguerra, en España, se veía por todos lados los anuncios de los cigarrillos Philips Morris y muchos se preguntaban la razón por la que los seguían anunciando si no existían en esas épocas cigarrillos para el consumo, y la razón era que la empresa en forma visionaria decía que no quería perder ese importante mercado porque al mejorar la economía ellos estarían posicionados en los consumidores, mientras otros tendrían que iniciar sus campañas más costosas para ubicarse entre los consumidores.

Es de reflexionar que en los tiempos actuales a pesar de los duros tiempos para todos, lo importante es evitar que el personal y los técnicos de las empresas se desbalaguen y no se encuentren ubicados para reiniciar las actividades económicas de cualquier tipo de empresa, de las más pequeñas a las más grandes, el capital humano formado durante años es vital para reiniciar las actividades y es por ello que cuando se habla de que hay que apoyar a los trabajadores, hay empresarios que lo entienden solamente desde el punto de vista humano y otros lo ven incluso con su interés, previendo el retorno a la normalidad, y las empresas que al reiniciarse las labores económicas no cuenten con el grueso de sus empleados porque al no recibir apoyos se perdieron en la búsqueda de nuevas oportunidades, no podrán reiniciar sus actividades en forma adecuada manteniendo su nivel de productividad y de calidad y esto los pondrá en desventajas en el mercado que los puede llevar, en serio, a la quiebra real.

En este sentido las autoridades también deben entender que pueden como Dios: “Apretar, pero no ahorcar”, porque se perderán muchos puestos y empresas en el país si no entendemos que en vez de buscarle muchas “chiches a las culebras” y enfrentarnos los unos contra los otros en un afán de joder al Presidente porque piensan que anda en los pasos del “comunismo,” lo cual no es cierto, pues debemos ponernos a trabajar todos en los esquemas para poder enfrentar el futuro con un proyecto económico que sea rentable y bueno para todos, para los empresarios, para los trabajadores y por tanto para el gobierno y los políticos, no son tiempos de luchas políticas, son los tiempos de encontrar puntos de acuerdo para enfrentar el hoy y el mañana con eficiencia, sino lo entendemos pues estamos metiéndonos en una serio problema.

Mantener a la gente que no pueden estar en casa porque deben buscar el día a día en las calles y no apoyarles adecuadamente para evitar que se contagien y sigan contagiando será un enorme error, y por ello, hay que apoyarles para permitir que puedan sobrevivir en la crisis económica que es la que más les preocupa porque no hacerlo es poner en riesgo al país para que la molestia se convierta en encabronamiento y el encabronamiento en mayor hambre y miseria, y por tanto, en REBELIÓN, y ahí pues perdemos todos, porque si perdemos la paz social por los miedos y los enconos de los grupos pues vamos a perder todos y no ganamos nada.

Los mismos empresarios que hoy tienen problemas deben entender que es mejor buscar la forma de apoyar a sus empleados como lo están haciendo muchos con la esperanza no soalemten de ayudarles solidariamente en el sentido humano sino por sus propios intereses, ya que no perderán a esa mano de obra calificada y que ya conocen y se conocen en las empresas y esto ayudará mucho para reiniciar las actividades con mayor eficiencia y rentabilidad. Imaginemos que una empresa tiene buenos vendedores, pero los pierde porque no recibieron el apoyo adecuado en el momento necesario y al retornar a las actividades, pues no los tienen, se perdieron, y ahora sí, esa empresa que vivía gracias a la eficiencia de su producción y la eficiencia de sus vendedores, pues se va a la quiebra, porque no tiene la forma de desplazar sus productos y, bueno, es para reflexionar… apoyarnos, es garantizar el presente y el futuro…

socrates_campos8@yahoo.com.mx