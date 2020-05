Las obsesiones de López-Gatell

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Sataniza los cubrebocas y críticas

Acciones políticas antes de la salud

Ambición, terror y disciplina a AMLO

Urge activar empresas, con prudencia

El verdadero combate empieza cuando uno debe luchar contra

una parte de sí mismo André Malraux, novelista francés

Llamó la atención la virulencia con que Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y vocero de la lucha contra la pandemia del Covid-19, obsesivamente, rechace el uso del tapabocas. Para él, es innecesario. Sin embargo, esta y otras “obsesiones” del médico que nunca se le ha visto en un hospital atendiendo a enfermos por el coronavirus, tienen otro fondo y trasfondo.

No me queda la menor duda que es un eficiente burócrata. Aprendió rápidamente el media training, y es totalmente disciplinado a las indicaciones de su jefe máximo, Andrés Manuel López Obrador, ya que el inmediato, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, está en otro mundo fuera de la realidad. Podrá estar equivocado su jefe máximo, y el consciente de ello, pero acata la orden como militar.

Pero, vamos a la satanización de los cubrebocas. El Presidente en conferencias de prensa ha dicho que “imaginen si me ven en las conferencias con cubrebocas”. Él piensa en la imagen del Presidente, no en el pueblo que gobierna. Por ello, su soldado López-Gatell, acata y justifica lo injustificado por hombres de ciencia de todo el mundo. Pareciera que sólo él, el vocero, tiene la verdad absoluta sobre quienes, hasta por sentido común, saben que debe protegerse la boca, los ojos; la cara, pues, de las exposiciones a virus aéreos.

En lo que tiene razón el vocero, es que el tapabocas no es totalmente efectivo para frenar el virus a la persona que lo porta, pero si es asintomático, si puede frenar la dispersión del Covid-19. En China, comunista, donde saben de ese tipo de epidemias y pandemias, lo usan obligatoriamente. Ellos están experimentados en atención a la propagación de virus. Europa, Estados Unidos (donde él estudio un doctorado), también.

Estimado lector, usa tapabocas. Hazle caso a tu sentido común y de supervivencia. Si es necesario, aunque no frena todo tipo de virus, elabóralo en casa. Como dice Hugo, no es de gran ayuda, pero “algo es algo” que puedes hacer por tu salud y la de los tuyos.

Otra obsesión del político es la crítica. No la soporta. Se siente perfecto y mientras su jefe máximo lo felicite, no importa que el mundo se caiga o que la pandemia dañe la salud o mate a miles de mexicanos. Mientras el jefe esté contento, nada más importa.

Al publicarse los resultados de Covid-19 de la secretaria de la Función Pública, Eréndira Sandoval, de inmediato se encendieron las luces rojas en el primer círculo presidencial. Saben que es fuego amigo, por ello López-Gatel amenazó públicamente con sancionar a quien lo haya filtrado. Esto, tiene más fondo. Te lo platicaré el próximo lunes. Es muy grave.

El número de camas no le importa al funcionario, como tampoco que los médicos y personal de salud no cuenta con protección suficiente y que no tenga la menor idea de cómo atender a un enfermo de Covid-19. No está informado de lo último en el mundo sobre tratamientos, ataques al virus y, especialmente en materia económica, donde su ex esposa, Arantxa Colchero, es especialista. Por ello, reconoce públicamente que en esa materia no se mete.

En fin, son muchos los prejuicios y obsesiones de López-Gatell. De estos, el más importante es servir al Presidente en todo, aunque sean caprichos.

PODEROSOS CABALLEROS: La Secretaría de Economía, aunque su titular esté, eso esperamos, en cuarentena por el Covid-19, elabora un plan para reabrir las empresas vinculadas a la producción con EU. Esto, para que la cadena productiva no se interrumpa. El subsecretario de Industria, Ernesto Acevedo, trabaja desde hace un par de semanas en un plan para reabrir la industria por sector, considerando la aportación regional que tiene, pero sin sacrificar la salud de los trabajadores. En tanto, empresarios advierten que si no se homologan los criterios para determinar las industrias esenciales, se perderán más de mil millones de dólares, tan solo en abril y mayo, entre los 3 países que conforman el T-MEC. *** Marcos Martínez encabezó su última asamblea anual de accionistas de Banco Santander México, después de 23 años de trayectoria en esa institución. En esta asamblea se aprobó el nombramiento de Laura Diez Barroso Azcárraga como miembro del consejo de administración, y quien en la próxima sesión del Consejo será propuesta para presidir esa institución.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Rocío Guerrero, directora de RS de Coppel; Lorena Guillé-Laris, de Fundación FEMSA; Marcela Espinosa, Directora de Sustentabilidad de Santander México; Claudia Aguado, Subdirectora de Soriana Fundación; y Alicia Lebrija Hirschfeld, Presidenta Ejecutiva de Fundación Televisa, acordaron instrumentar un fondo de donaciones que por cada peso que aporte la población, ellos dan otros 3. Los recursos serán para adquirir insumos para la protección de personal médico y enfermería de los servicios públicos de salud.

