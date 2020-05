Muchas quejas y pocas propuestas en el turismo

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Se han juntado dos escenarios irreconciliables en la industria turística nacional como consecuencia de la pandemia de Covid-19 que nos azota, por un lado las quejas -muy razonables- del sector que requiere ayuda por parte del estado mexicano, desde prórrogas para el pago de impuestos hasta créditos y ayudas financieras directas; por otro lado, las escasas propuestas (y en gran medida inservibles) que se han revelado desde las oficinas de la secretaría de turismo federal, como reflejo de la política del presidente López Obrador frente a un sector que poco le ha interesado.

Ambas burbujas navegan en su mundo, pidiendo de un lado y dando lo que no se requiere del otro, pero sin conciliar ni dar certeza sobre todo a miles y miles de pequeñas y medianas empresas que posiblemente no sobrevivan a la pausa indefinida del turismo en la coyuntura pandémica.

Pero esto no es nuevo, ni obedece solo al sector turístico, resulta un reflejo del sistema político, económico y social de nuestro país; quizás en el pasado hubiesen fluido los apoyos pero a unos cuantos, a los cuates, a los cercanos al poder, es un cataclismo cíclico que queda expuesto en México cada que tenemos una crisis de cualquier índole, en esta caso sanitaria, económica y generalizada.

Nos la vivimos comparando nuestra realidad con otros países, cuando en el fondo, ni siquiera las empresas (sobre todo las grandes) pagan los salarios que en otros países son obligatorios, en fin, una serie de desgracias que hacen que el hilo se reviente en lo más débil: esas pequeñas y medianas empresas que no sobrevivirán.

Las semanas transcurren y seguimos en un diálogo de sordos, por un lado las quejas y por otro las propuestas, no embonan ni convergen en ningún lugar, una no es respuesta o solución de la otra, no hay siquiera comunicación de ida y vuelta para garantizar que en algo sirvan las propuestas que presuntamente se ponen en marcha.

SIGUE LA VENTA DE BOLETOS EN INTERJET

Ante la incertidumbre solo hay una cosa segura: que el gobierno mexicano no ha impedido a Interjet vender boletos, que miles de personas siguen poniendo en riesgo su dinero al comprar pasajes aéreos, ante la recomendación de quien se supone procura al consumidor.

www.lopezsosa.com

joseantonio@lopezsosa.com

@joseantonio1977