Ofrece el gobierno municipal servicio gratuito de cremación en Nicolás Romero

Ante fallecimientos por Covid-19

Nicolás Romero, Estado de México.- Al ser el fallecimiento de un ser querido un acontecimiento triste para sus familiares, que en no pocas ocasiones, representa vivir no únicamente el duelo por este hecho sino también una angustiosa situación, cuando no se cuenta con los recursos económicos para la realización de un funeral, en el contexto de la pandemia causada por la enfermedad Covid-19, el gobierno del alcalde Armando Navarrete López, determinó brindar de forma gratuita el servicio de cremación, en el velatorio municipal.

Frente a las muertes que ha ocasionado el coronavirus y la letalidad que puede tener en personas como adultos mayores, diabéticos, hipertensos y enfermos de cáncer, la administración del edil Navarrete López, apoya a quienes menos tienen, con la labor de cremación sin costo alguno (las cremaciones están limitadas a 7 por día), porque por el bien de todos, primero los pobres.

Asimismo, Nicolás Romero cuenta con un velatorio municipal digno, ubicado en Oyameles sin número, esquina carretera Tlalnepantla-Villa del Carbón, fraccionamiento Villas del Bosque, que cumple cabalmente con las normas sanitarias vigentes y que posee modernas instalaciones, a la altura de las necesidades de la población, por lo que el munícipe aseguró que los ciudadanos no están solos y en caso de que requieran el servicio de cremación, éste se encuentra a su disposición.

Además de lo anterior, el gobierno local informó que dentro de la contingencia actual, se han llevado a cabo 3 capacitaciones para las 15 funerarias privadas que existen en la demarcación, las cuales cuentan con la correspondiente licencia de parte de la Comisión Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (COPRISEM).

Lo anterior, con el propósito de que las funerarias efectúen un manejo adecuado de los cuerpos de quienes pierden la vida por Covid-19 y que apliquen los protocolos establecidos, a fin de evitar la propagación del virus SARS-CoV-2.

Cabe recordar, que en apoyo a los nicolásromerenses que se encuentran en situación vulnerable por la emergencia sanitaria, todos los integrantes del cabildo estuvieron de acuerdo en reducir en 50 por ciento sus percepciones económicas, además de que los fondos para la celebració