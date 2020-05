Incrementa afluencia de gente en supermercados, pese a fase crítica

Miles de cancunenses se niegan a aceptar la “nueva normalidad”

Después de dos meses de confinamiento por la pandemia del Covid-19, las personas en Quintana Roo y en todo el territorio mexicano comienzan a resentir los estragos del encierro y cada vez muestran mayor ansiedad por salir de sus casas y poder regresar a las actividades ‘normales’; no obstante, al menos en el caso particular de ciudades con un alto índice de contagios, como Cancún, tendrán que esperar un poco más allá del 1 de junio.

La fecha de regreso a la “nueva normalidad” dependerá de la responsabilidad de los ciudadanos para continuar atendiendo las medidas de propagación del virus, pues solo así se frenará la ola de contagios y de manera gradual podremos volver a las actividades necesarias.

Lamentablemente, en el caso particular de Cancún, la gente se niega a continuar en sus casas y apenas se dio el anuncio de un regreso a la “nueva normalidad”, los supermercados, presentaron un importante incremento en el flujo de personas, aun cuando las empresas han limitado el acceso para evitar la presencia masiva al interior, pero la mayoría no respeta las restricciones, porque entran solos y ya adentro del establecimiento, se juntan hasta familias enteras y salen acompañados.

Los supermercados en Cancún ya lucen como antes de la pandemia, denuncian los elementos de seguridad. “Entran como si no se conocieran, pero ya adentro no guardan ni la sana distancia, a las familias pareciera no preocuparles el riesgo de contagiarse, a nosotros nos engañan, pero ellos no ven que ellos mismos son los que se engañan y ponen en riesgo sus vidas”, comenta un uniformado.

Entran solos a comprar y salen en familia

Llama la atención que dentro de los establecimientos se observa una gran concentración de personas, aunque al ingreso se toma la sana distancia, ya estando dentro, omiten la recomendación y se juntan. Algunos, incluso consideran que es una exageración las medidas impuestas por las empresas, de modo que no usan cubrebocas y reciben de mala gana el gel antibacterial que se les aplica al ingresar.

Han denunciado, incluso, que la gente se burla de estos nuevos lineamientos y aunque les niegan la entrada, no se van sin exponer sus lamentables argumentos. “Las empresas creen que uno tiene su tiempo, de estar poniéndote el cubrebocas a todos lados, esto no es más que una campaña de los mismos gobiernos, la gente siempre se ha muerto de alguna enfermedad, ahora quieren engañarnos con que todo es coronavirus, lo que pasa es que en los hospitales ya ni los quieren curar y por eso dicen que es coronavirus”, dijo una mujer a la que le negaron la entrada.

Esfuerzos serán en vano si se registra un rebrote

Si bien, ya se plantean estrategias para programar el regreso a la actividad turística aplicando la “nueva realidad” en Quintana Roo, primero se debe frenar la curva de contagios y las cifras de decesos por Covid-19, pues un rebrote en este momento sería catastrófico, señalaron autoridades de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres.

Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, definió como muy positivos los primeros pasos que se dan en la entidad para regresar a la actividad turística, al establecer mecanismos unificados y protocolos sanitarios, no obstante, recalcó que son preocupantes las cifras que se siguen manejando de contagios, sobre todo en el corredor Cancún-Tulum, con los municipios de Solidaridad y Benito Juárez donde se concentra la mayoría de los casos positivos y decesos.

“De nada servirán estos esfuerzos y los dos meses ya de confinamiento si se registra un rebrote”, dijo Cintrón Gómez, quien además celebró que Quintana Roo dio un importante mensaje de unidad en el sector hotelero, de servicios, de liderazgo por parte de las autoridades para establecer esos mecanismos sanitarios para garantizar que trabajadores, turistas y prestadores de servicios, no estén en riesgo.

Turismo sostiene a Quintana Roo

Cintrón Gómez aseveró que esta crisis confirmó, que para Quintana Roo no hay otra actividad de mayor importancia que el turismo, la cual contribuye con la economía de prácticamente toda la población en al menos el 90%, es decir, que con el paro del gremio durante la contingencia sanitaria, también representó perdidas millonarias y de afectación para la mayoría de los quintanarroenses.

“Tenemos que quedarnos en casa, no hay mejor estrategia en este momento que esa, no salir, detener la curva de contagio y cambiar la luz roja del semáforo”, declaró.

Enfatizó en que habrá un retorno gradual a las actividades turísticas y éste irá acompañado del proceso de certificación sanitaria para hoteles, restaurantes, instalaciones y prestadores de servicios turísticos, que garanticen la salud de los clientes.

Estos protocolos de sanidad se extienden a aeropuertos, medios de transporte y demás instalaciones, para enriquecer el proyecto de protocolo del gobierno federal destinado a la reapertura dentro de una nueva normalidad.

Si bien se quiere llegar lo más pronto posible a esta reapertura, es necesario que se redoblen las medidas de prevención y de higiene, mantenerse en casa para mitigar la curva de contagios y entonces poder retomar las actividades que le devolverán la vida al principal destino turístico del país.

Blinda Fonatur predios aledaños a Playa Delfines

El Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur) emitió un comunicado para informar que ha determinado que los predios colindantes con Playa Delfines no serán vendidos y se destinarán a espacios y servicios públicos, lo anterior después de la polémica generada por las construcciones del Grupo Solaris.

“Estas acciones se implementarán en estrecha coordinación con el ayuntamiento, para garantizar el mejoramiento de los espacios públicos de playa, con el equipamiento urbano que permita su óptimo mantenimiento para permanecer como espacio público, en beneficio de los ciudadanos y turistas en general”, señalan en el comunicado.

Por su parte, el predio en litigio por parte del Grupo Solaris, representa gran parte de la última duna pública en la Zona Hotelera, además de incontables nidos de las cuatro especies de tortugas que arriban a las playas de esta joya del Caribe Mexicano, por lo que deben ser protegidos.

Cabe mencionar que los bañistas tienen en Playa Delfines su última ventana al mar en este destino turístico.

Clausuran obras en la Región 247

En la región 247 clausuraron obras de construcción al no contar con los permisos correspondientes, ni acreditar la propiedad en 170 viviendas en Bahía Azul con la presencia de inspectores y al menos 60 antimotines de la secretaría de seguridad pública para garantizar el orden.

Desde el cuatro de abril, las familias se instalaron en el lugar, alegando que al quedarse sin trabajo y no poder pagar renta, vieron en dicho lugar una alternativa para vivir, a pesar de que dicho lugar está en litigio y es propiedad de la constructora Homex, que no logró cubrir un crédito bancario.

El procedimiento y colocación de sellos de clausura, se realizó en operativo en conjunto desde las 10 de la mañana, con la presencia de inspectores de Ecología y Desarrollo Urbano, que preside Armando de Nigris.

En la zona los invasores que alegaron estar sin alternativas por la crisis que genera Covid 19, realizaron el desmonte del área, así como modificaciones y adecuaciones a las viviendas que lucen con sellos de clausura.

