Analfabetismo político

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

AMN. – En cierta ocasión, 3 jóvenes discutían sobre su futuro: Uno quería ser abogado, otro médico y el tercero, quería abrazar la industria de la política, aunque se tuviese que aprender de memoria los 136 artículos y los16 transitorios que constituye la Constitución Mexicana, pues según él “para hacer política no se necesita estudiar, porque se gana muy bien y sin mucho despeinarse”.

El México de la pluralidad política a partir de 1987, nos dejó ver una vergonzosa realidad de la clase política de México: Un infame analfabetismo político. Muchos abrazaron la industria de la política nacional sin haber ido ni siquiera a la nocturna o haber terminado alguna carrera.

Esa primitiva filosofía resulta ser el pan de nuestro de cada día, pues no faltan quienes como el ex presidente, Enrique Peña Nieto no cuentan con ningún registro de estudios universitarios y lo mas probable es que sus títulos los hayan conseguido mediante una corta feria en Santo Domingo en el centro de la Ciudad de México y otros que aunque según ellos, se quemaron las pestañas yendo a la escuela, como AMLO que pasó 14 años en la carrera pareciera que pasaron de noche o sólo frente a ella, porque de acuerdo con estudios científicos muy recientes la mayoría de las últimas dos o tres generaciones de mexicanos, tienen deficiencias ortográficas hasta para escribir el más sencillo mensaje en las redes sociales.

Recientemente, una maestra me mandó un correo electrónico después de haberle pedido que me confirmará si recibió una información que este átomo de la comunicación le había mandado por la misma vía. A lo cual ella contesto: “No me a llegado”. Sí, así sin H el ha.

No pocos políticos rebuznan al escribir o hablar, pues en su lenguaje lisiado y corto en el que no faltan el wey pa ´ca, el wey pa ´ya, el wey pa ´cuya y las faltas de ortografía que van de cabo a rabo.

La degradación política no refleja otra cosa mas que un monumental desastre educativo que vive la patria mexicana.

En el régimen disque de la “cuarta transformación” abundan los que cuando no rebuznan, relinchan, dejando ver su analfabetismo político como ocurrió recientemente con la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle García quien acaba de publicar un decreto plagado de faltas de ortografía.

Y me vuelve a llamar poderosamente la atención que muchos adictos que cobran en el gabinete amlista o por debajo del agua acaban de demandar penalmente ante la Fiscalía General de la República a mi muy estimado colega periodista, Pedro Ferris de Con, por traición a la patria. Sí, el apellido de Ferriz lo escribieron con S ¡inaudito! y usted y yo sabemos que es con Z. Nuevamente vemos el analfabetismo político y lo más triste es que entre esos pejezombies existen escritores, diputados, mercenarios de la política, puños de lambiscones y hasta un compositor.

Sí, a Pedro Ferriz lo acusa de Sedición esto es, de incitar a la violencia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador para derrocarlo, y pareciera que el vocablo derrocar solamente se usa para derrocar a un rey. ¿Estarán pensando que AMLO es un rey feliz, feliz, feliz, como el pueblo pobre?… ¡Qué lástima que esos intelectuales de la izquierda mexicana enseñen el cobre con su analfabetismo ramplón!

Y por si algún día, quisieran demandar penalmente a éste átomo de la comunicación, les recuerdo que Alberto se escribe con B de burro grande y Vieyra con V de vaca chica y Gómez con acento en la O y con Z al final, no con S, como ellos escribieron Ferris. Si nos atenemos a que la forma es fondo en política y en las leyes, Pedro Ferriz de Con o sus abogados podrían alegar que no estamos ante la misma persona y eso echaría por tierra su demanda que busca quemar al periodista en leña verde, sólo por ser un acérrimo crítico de Andrés Manuel López Obrador y de un gabinete de mamarrachos y hasta de un líder de su partido, Alfonso Ramírez Cuéllar que son ignorantes y haznoanalfabestias, hasta la pared de enfrente.

Ya divino usted, ¿qué hay detrás de la demanda penal contra Pedro Ferriz de Con? Sí, la tiranía del rey de Palacio, quien usa todo el aparato del Estado para dividir a los mexicanos, denostar a empresarios, líderes sociales y amenazar a periodistas incómodos que ya no lo bajan de ser un inepto, bueno pa ´nada, pero contumaz dictadorzuelo que se ha convertido en el enemigo público número uno de las instituciones nacionales, comenzando por la institución presidencial.

Me pregunto: ¿AMLO se echaría el trompo a la uña de meter a la cárcel a Pedro Ferriz? De ser así, muchos periodistas críticos y valientes tendríamos que escribir desde algún reclusorio sobre este desgraciado accidente político en la historia de México.

