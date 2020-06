A sus 70 años, Cristina Barrero no le teme al Covid-19, su sistema inmune está protegido con la mejor fórmula: Protandim

LifeVantage, la activación de Nrf2 es el ‘futuro’ de la protección celular y promoción de la salud, así como una solución para reducir los efectos del envejecimiento

Cuando muchos pensarían que la tercera edad es un declive, para esta bella mujer se trata de un recomenzar mejorado, es empresaria, ama de casa y además cuida su salud

Claudia Arellano

Doña Cristi es un caso de éxito y salud, a sus más de 70 años es empresaria, ama de casa y además cuida su salud, en entrevista con DIARIO IMAGEN nos relata cómo ha sido su proceso de crecimiento y feliz. Nos asegura que su sistema inmune está fortalecido y no teme al Covid-19, pues está protegida con la mejor fórmula: Protandim que es un suplemento herbolario compuesto por extractos de cuatro plantas: té verde, cúrcuma, oligonol y pimienta negra.

Ella, como distribuidora independiente nos comparte que por medio nutrigenómica se activa Nrf2, que es proteína mensajera que controla la expresión de determinados genes en respuesta al estrés oxidativo, y está clínicamente comprobado que en 30 días un ser humano reduce el 40 por ciento del estrés oxidativo. Según defiende LifeVantage, “la activación de Nrf2 es el ‘futuro’ de la protección celular y promoción de la salud, así como una solución para reducir los efectos del envejecimiento”.

La popularidad del suplemento ha aumentado tanto, que a la fecha existen 26 estudios publicados en la Biblioteca Médica del Gobierno de los Estados Unidos wtww.pubmed.gov, misma que puede ser consultada por los profesionales de la salud o cualquier interesado. Feliz nos dice que además le encanta estar pendiente de sus redes sociales y que le encanta tener amigos que sumen y fortalezcan sus entusiasmo, si deseas contactarla escríbele a Cristina Barreto a través de su cuenta de Facebook.

“Si tú tecleas www.pubmed.gov te manda a este link, esta es la biblioteca médica del gobierno de los Estados Unidos, equivale no sé por decirte la página de la suprema corte o del senado o de la cámara de diputados aquí en México, este producto es una garantía de éxito, y sobre todo lo que me encanto es que me mantiene feliz y joven y me gustaría acercarlo a mucha más gente”; indica.

Doña Cristi nos explica que El 20% del aire que se inhala en la respiración es oxígeno y éste es indispensable para la vida y correcto funcionamiento de todas y cada una de las células del organismo, a las que llega con la sangre tras pasar de los pulmones al torrente sanguíneo. Una pequeña parte de este oxígeno se transforma en la propia célula en una especia reactiva que se caracteriza por tener una actividad oxidativa. Son los llamados radicales libres y su existencia, como la del proceso de oxidación que generan, es fundamental para el equilibrio del organismo; y una vez cumplida su función son eliminados por sustancias antioxidantes, restableciéndose así el equilibrio.

“Debemos estar muy atentos al tema de salud porque cuando los antioxidantes no son suficientes para contrarrestar los radicales libres y se produce un aumento de la presencia de los mismos en la célula, se produce lo que se denomina como estrés oxidativo y que se caracteriza porque se incrementa la actividad oxidativa en el interior de la célula, originando un cambio estructural y funcional de la misma que acelera su envejecimiento y favorece la apoptosis (muerte celular)”, indicó.

Asegura que la consecuencia de todo ello es que se produce un deterioro de los tejidos y por tanto se favorece la aparición de diferentes patologías graves, entre las que cabe destacar las enfermedades cardiovasculares o incluso el cáncer, además del envejecimiento prematuro de la piel o la aparición de diferentes trastornos neurolóFactores medioambientales por eso ella confía plenamente en lo que distribuye y su misión es acercar a más personas a este producto.

“Son muchos factores los que nos van envejeciendo por dentro, una alimentación pobre en antioxidantes es, por tanto, una de las causas del estrés oxidativo. Pero también hay otros factores que contribuyen de forma notable a su desarrollo. La contaminación ambiental, el tabaquismo activo y pasivo, la excesiva exposición a luz solar, el consumo excesivo de alcohol, la acción de ciertos medicamentos, la exposición a sustancias tóxicas o una actividad física desequilibrada son tan sólo alguno de esos factores que favorecen la proliferación de radicales libres y, por tanto, el estrés oxidativo”, indicó.

Finalmente comentó que al igual que importantes estudios epidemiológicos han demostrado la relación entre el estrés oxidativo y numerosas enfermedades hay otros que demuestran que el porte de antioxidantes a través de la dieta o de suplementos nutricionales propician una reducción de la incidencia de esas mismas enfermedades.

“Como puedes darte cuenta en consecuencia, la alimentación es un factor clave en la prevención y el tratamiento del estrés oxidativo. El vino (una copa al día), los frutos rojos, las verduras y legumbres o los cereales integrales son algunos de los alimentos ricos en antioxidantes, y numerosas enfermedades relacionadas con el envejecimiento yo soy una persona de la tercera edad y me siento maravillosamente bien”, indicó.