Afirma que “no podemos poner nuestra vida en pausa”

Toda una logística y reto ha representado para la Embajadora de la Música Mexicana en Nueva York, presentar “Frenesí online”, el próximo domingo 19 de julio a las 20 horas, cuyos boletos se pueden adquirir por tan solo 100 pesos a través de la plataforma Eticket Live

Tendrá como invitados especiales a María del Sol; Pablo Portillo, de MDO, y a los ganadores del Latin Grammy, el grupo Costumbre

El estar cerca de Dios le ha permitido a Nadia tener siempre fe y trazar nuevos caminos, tanto en su vida personal como profesional, por ello ante la pandemia que estamos viviendo de Covid-19, Nadia Yvonne López Ayuso, mejor conocida como Nadia, quien después de haber ganado en el año 2002 el quinto lugar del reality musical “La Academia”, ha trascendido fronteras con esa bella voz que posee y que le ha permitido obtener importantes galardones nacionales e internacionales y representando a México en diversos países, colocándose como Embajadora de la Música Mexicana en Nueva York.

Cabe destacar que Nadia es la primer artista que se atreve a hacer un concierto digital con invitados especiales en vivo con quienes hará duetos musicales, lo cual es un gran plus.

A fines de febrero hubo una entrega de premios en el Museo Soumaya, justo cuando Nadia estaba en la alfombra roja, le preguntaron sobre el Covid-19, que si ya se estaba cuidando, porque ella venía de una gira por Monterrey y McAllen, pero a raíz de esa pregunta, y de leer las noticias sobre el virus, decidió iniciar la cuarentena desde fines de febero”. A mí me gusta mucho orar, acercarme a Dios, y al leer La Biblia mi corazón me dijo que era momento de estar en casa, en la cual ya llevo más de 130 días, días que me han llevado a buscar nuevas oportunidades, nuevos horizontes, comenzar a trazar un camino y hoy les anuncio mi próximo concierto digital”, dijo con una bella voz la cantautora, oriunda de Oaxaca.

EN ‘FRENESÍ ONLINE’ HARA UN RECORRIDO POR SUS NUEVE PRODUCCIONES DISCOGRÁFICAS”

– Cómo te sientes de preparar un concierto virtual como será el de “Frenesí online” que presentarás el próximo 19 de julio.

“Estoy feliz de que voy a tener la oportunidad de poder estar en un escenario nuevamente, no sabes cómo extraño estar arriba de un escenario, es una necesidad cantarle al público, pues lo hago desde que tenía siete años de edad, por ello me decidí a hacer un concierto virtual, además de que mis fans ya me lo estaban pidiendo.

En mi concierto ‘Frenesí online’ voy a poder cantar muchos temas que forman parte de mis nueve producciones discográficas, son canciones con las que me han visto crecer, en fin, va a ser un concierto full de canciones que todo el público espera”.

-Será un concierto único porque contarás con grandes invitados.

“Estoy muy emocionada que mi querida María del Sol aceptara cantar conmigo en este concierto ‘Frenesí online’ , vamos a cantar a dueto un tema emblemático de la carrera de María del Sol como lo es ‘Un nuevo amor’, con una versión más actual que espero todos disfruten. También voy a tener como invitados a mis queridos amigos ganadores del Latin Grammy, el grupo Costumbre, ellos están en Zapata, Texas, y gracias a la tecnología vamos a poder cantar juntos ‘El dedo en la llaga”, la cual ya habíamos grabado hace algunos años, pero va a sonar diferente porque ahora será con su nuevo vocalista Edgar, quien le imprime un estilo diferente y va a ser un honor cantar con Costumbre. Y para quienes les gusta la música pop de los 90’s, Pablo Portillo, una de las voces principales de MDO, aceptó hacer un dueto conmigo que será sorpresa, estoy muy emocionada”.

“ES TODA UNA LOGÍSTICA PREPARAR UN CONCIERTO VIRTUAL, HAY MUCHO TRABAJO Y ESFUERZO PARA HACERLO REALIDAD”

-Hacer un concierto virtual no es fácil, es un gra reto. ¿Eres la primer cantante que se atreve a hacer un concierto digital en vivo con invitados especiales para hacer duetos?

“Es toda una logística prepara un concierto virtual, hemos estado trabajando mucho porque es una logística diferente. No estoy segura, pero me parece que soy la primera cantante que se atreve a hacer un concierto virtual con invitados en vivo. Estamos a una semana del concierto y confiada que Dios nos va a ayudar.

El concierto tiene un costo de 100 pesos más los gastos de Eticket Live, que es una plataforma muy seria que está dedicada a transmitir este tipo de conciertos. ‘Frenesí online’ va a empezar a las 20 horas, es un horario espectacular porque es domingo y qué mejor oportunidad de iniciar la semana con mucha música con temas grandiosos como ‘Júrame’, ‘Deja que salga la luna”, van a estar presentes grandes artistas como José Alfredo Jiménez , Juan Gabriel, entre otros. También cantaré los temas de telenovela.

Créeme que hacer un concierto virtual es un gran trabajo, tal vez se trabaja más que un concierto con público en vivo, ya que estamos aprendiendo cómo hacerlo, pero también es parte de empezar a arar la tierra

-¿Qué opinas de los autoconciertos , te veremos en alguno?

Hace poco recibí una propuesta de hacer un autoconcierto, pero todavía no me siento preparada para dar ese paso porque no me siento muy confiada pues los artistas estamos expuestos a estar sin cubrebocas y al aire libre; con el público no hay problema porque está dentro de su coche, pero el artista se expone a estar al aire libre y sin cubrebocas. Por lo anterior, me gusta más el concierto virtual porque nos protegemos todos y el público está cómodamente viendo el concierto desde su casa”

“CON ESTOS CONCIERTOS VIRTUALES PODEMOS ENCONTRAR NUEVAS MANERAS DE DE QUE EL ALMA TAMBIÉN SE NUTRA”

-¿Darás un concierto en vivo con público presente hasta que haya una vacuna contra el Covid-19?

“Me gustaría esperar a que por lo menos haya un medicamento, pero sabemos que eso va a ser tardado y yo siempre he defendido que no nos podemos quedar cruzados de brazos, tenemos que comenzar a vivir nuestra nueva realidad y empezar a trazar un nuevo camino porque no podemos poner nuestra vida en pausa y Dios está con nosotros. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo.

Es importante hacer un nuevo camino y no permitir que tus momentos de diversión y esparcimiento lleguen hasta que puedas salir de casa. Con estos conciertos virtuales podemos encontrar nuevas maneras de de que el alma también se nutra”.

-Cómo has logrado trascender en 25 años de trayectoria artística con un género tan hermoso como el regional mexicano, pero complicado en cuestión de difusión.

“He tenido la fortuna que mi gente hermosa me ha colocado en ese lugar que yo valoro tanto y eso tiene una gran connotación. La música mexicana no solo es el mariachi, que obviamente es lo principal, y me refiero así porque tuve una gran experiencia en el Teatro Metropólitan cuando canté con Los Panchos boleros románticos y eso es también música mexicana”

-Cuántos vestuarios regionales tienes, son hermosos, son una verdadera joya.

“Ya perdí la cuenta, mis vestidos los hace mi mamá, a quien le encanta diseñar y vestirme de mil maneras, mi mamá se divierte mucho y yo se lo agradezo.

Por cierto, en mi concierto ‘Frenesí online’ tendré tres cambios de vestuario, luciré unos vestidos muy elegantes y hermosos.

EL PODER DE LA ORACIÓN LE HA SERVIDO MUCHO EN ESTE TIEMPO Y POR ELLO ESCRIBIÓ EL TEMA “EN JESUS”, UN TEMA DE FE, AMOR Y CONSUELO

-Nadia, siempre estás con una sonrisa, inyectas una energía positiva, ¿te ayudó estudiar psicología para tener una actitud siempre positiva?

“Bueno, sólo estudié un semestre psicología (jajajajaja); pero en cuanto a estos momentos que estamos viviendo me ha servido mucho la palabra de Dios, me ayuda mucho orar, yo siento el poder del Espíritu Santo y precisamente fue por eso que escribí la canción ‘En Jesús’, que acaba de salir apenas hace unos meses y que está inspirada en la pandemia, en lo que todos estamos viviendo, en los miedos, pero en medio de todo esto, hay que confiar en Dios, encontrar el refugio ‘En Jesús’. El tema ya está en YouTube y en todas las plataformas digitales. Hay muchas personas que me dicen que escuchan la canción en la mañana y en la noche, que les da consuelo y me encanta sentirme útil en medio de todo esto”.

-Algo que te gustaría agregar.

“Que me acompañen el próximo domingo 19 de julio a las 20 horas en Frenesí Online, pueden adquirir sus boletos por Eticket Live, pueden pagar con tarjeta de crédito, de débito, y si no desean pagar con tarjeta bancaria está la opción de generar un código el cual se puede pagar en efectivo en tiendas OXXO por tan solo 100 pesos. Los espero con todo mi corazón, será un concierto único e irrepetible”.

