Sus propios defensores labran la lápida de la Cuarta Decepción

Francisco Rodríguez

Ante la creciente repulsa popular que se ha formado dentro y fuera del país frente a la inminente amenaza de perder la mayoría en la Cámara Baja, la revocación del mandato, las prebendas, privilegios y la reelección ambicionada, ‎se recrudecen las posiciones absurdas del ridículo Comité de Salvación Pública —o como realmente se llame el que pretende defender a la 4T— con el que los acelerados quieren blindar al “caudillo” venido de Tepetitán.

Quienes no conocen de la misa ni la mitad, los que encilindran, los que proponen llevar a México hacia la destrucción final, endurecen actitudes que buscan parar lo inexorable. No aceptan que la opinión pública, en vista de los resultados, pueda con el sufragio decantar la trayectoria, pero a base de insensateces que colman más el plato.

Todos por el pensamiento único, todos ellos por alimentar las posiciones del absurdo, por incrementar los abusos del poder en contra de la población, por seguir pavimentando con material desechable y pernicioso un camino por el que nadie en su sano juicio votó. Se creen los elegidos del desastre, los instigadores del terror blanco e ingenuo por insensato.

No saben realmente hacia dónde van. No conocen bien a bien el desenlace de una confrontación de clases donde ellos serían también los perjudicados. Todo es en nombre de una pureza que no practican ni conocen. Todos ellos porque se haga su voluntad en los bueyes de los demás.

Ortiz Pinchetti, López-Gatell, Batres, Ramírez Cuéllar

José Agustín Ortiz Pinchetti, el fiscal electoral, se suma a la caterva de obtusos. Desde ahora llama a frenar la voluntad popular que pueda expresarse en las urnas, tomando una posición que le prohíbe de entrada su calidad de árbitro vigilante, su investidura de imparcialidad, sus atribuciones que deberían estar fuera de toda sospecha, su partidismo inocultable.

Hugo López-Gatell, el desquiciado zar anticoronavirus, toma partido. Rebasando sus facultades dizque sanitarias, revelando sus incompetencias que tanto daño han causado, se mete a defender a la pareja Ackerman-Sandoval, opinando que quienes los acusan de colusión con la corrupción, son los adversarios de la lucha contra la corrupción. No se dan cuenta que esa lucha está perdida.

Martí Batres arrecia en la conculcación del Instituto Nacional Electoral, argumentando que si en el pasado tuvo errores, por ese mismo hecho debe ser borrado del mapa, antes de que atente contra la mayoría del “caudillo”, todos quieren hacerse presentes, cobrar sus facturas en la defensa de una transformación de cuarta. Los chairos oponiéndose a la crítica contra los chairos.

Alfonso Ramírez Cuéllar, supuesto dirigente de Morena, plantea la necesidad de reformar la ley del IVA para combatir a las empresas fantasma y toda la corrupción en el sector público vinculado a la actividad de los factureros. No importa que sea momento de alentar la unidad contra la crisis, no importa que nada se haga, lo que importa es sembrar el desconcierto.

Manejan el país con irresponsabilidad supina, altamente punible

Ahí están los verdugos y el patíbulo. Sólo faltan las pruebas, pero eso es lo de menos. Ya inventarán “otros datos”, todo sea por complacer al gobierno modito Tepetitán.

John Ackerman, el Torquemada electoral, aquél que debía escoger a los nuevos consejeros del INE que se prestasen a todas las maniobras y chanchullos, pide se defenestre al coordinador de los senadores de Morena por el pecado de haber dado una entrevista a Carlos Loret de Mola. ¡Van requete bien!

Manejan el país con irresponsabilidad supina, altamente punible, con afanes de perpetuidad que atizan todos los días y a toda hora la desconfianza y el estancamiento regresivo de un sistemita de manipulación que ya tronó. No tienen para dónde hacerse fuera de estos parámetros de ininteligible comprensión.

Etapa más negra del país. Hacen realidad el peligro para México

Y aparte de la resequedad monetaria, la ausencia de empleo, la represión y el atasque, asoma la hambruna, viene ahora el retroceso hacia la caverna, de la mano de esa derecha demagógica, bélica, populista y engañosa. Quieren llevar al país a su etapa más negra, dirigido por personas que jamás han ganado una elección, formando un frente fascista. Haciendo realidad el peligro para México.

Puras consignas de quintas columnas, alimento mental para francotiradores contra la vida pacífica y las costumbres democrática, sin tocar, claro, a los verdaderos delincuentes, capos y sicarios, a los beneficiarios de las concesiones gubernamentales, a los que han burlado el interés superior de la nación.

Ante los que han desfondado México se agachan, se obnubilan, los llenan de encomios y privilegios, les aplauden emocionados ante todos los públicos. Ellos son ahora los salvadores de la patria, cuando apenas ayer eran los enemigos más recalcitrantes de la dizque Cuarta Transformación.

Confusión de prioridades políticas, económicas y sociales

Los capos son perdonados, liberados y exonerados ante el pasmo internacional. Los miembros de este Comité de Salvación Pública sólo se dedican a ofender, amenazar y destruir con la fuerza del Estado a los adversarios pequeños, a los que no tienen forma de defenderse.

Los de más arriba son los nuevos héroes de la patria, los epítomes de la Cuarta Decepción, los que dicen sólo de dientes para afuera que hay que estar alrededor del “caudillo”, mientras dure… pues debe venir alguien mejor, más proclive a sus intereses.

Tienen una delicada y perniciosa confusión de prioridades políticas, económicas y sociales. Su entendimiento está nublado y ya no distingue a los adversarios del desarrollo, menos ordena las necesidades nacionales ni identifica a los aliados leales. Toda crítica se asume como disidencia y como traición al Supremo.

No importa que sean de casa. La perra brava también los muerde. El Senado, el INE, los organismos autónomos, los gobernadores de oposición, todos se sirven y se comen en el mismo plato. No hay estrategia ni objetivo, como jamás los ha habido en este gobiernito chusco. Lo importante es parar la voluntad popular, detener el examen electoral.

¿Todo se vale con tal de defraudar la voluntad popular en 2021?

El Comité de Salvación Pública y su compañera inseparable, Madame La Guillotine, esperan que rueden las cabezas. Llegó primero el terror blanco, antesala indispensable del terror rojo que puede y tiene que avecinarse, pues para eso están ellos, los instigadores de los chairos, los manipuladores de los obtusos.

Todo se vale intentar antes de que llegue el momento final, el que habrá de expresar el sufragio popular que se opone firmemente a seguir llevando a cabo esta bola de sandeces. El que se opondrá a seguir manteniendo a una caterva de mamarrachos venidos a más, por efecto de la ambición desenfrenada del “caudillo” instalado en Palacio Nacional.

Van sobre las Afores, los ahorros de los trabajadores que alcanzan un monto cercano a los tres billones de pesos. Todo, para derrochar en los prolegómenos de la lisa electoral. Todo para sus clientelas de fanáticos empoderados.

Dime con quién andas, y te diré quién eres, parece ser la lápida de la Cuarta Decepción.

¿No cree usted?

Índice Flamígero: Rogelio Hernández López, reconocido periodista, escribió el más reciente 25 de mayo: “Desde el 21 de abril, la Coordinación Nacional por la Unidad de las Izquierdas envió discretamente una convocatoria a todos sus contactos: ‘la ofensiva de la derecha, que no pierde oportunidad para avanzar en sus planes golpistas, nos obliga a acelerar la integración de los Comités de Defensa de la 4T.’ Dos días después se mandó otro documento a correos electrónicos y enlaces en redes sociales de unas 2 mil 200 personalidades de todas las corrientes de izquierda que participan en esa red, incluidos los que militan en Morena. Ese otro texto, también breve, contiene 6 consideraciones políticas y 5 lineamientos precisos para acelerar la integración de los comités. Para el 21 de mayo ya sumaban unos 300 y esperan construir alrededor de 3 mil antes de 2021, confirma a este reportero el coordinador general José Antonio Rueda Márquez.”

