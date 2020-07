Pocas mujeres serán candidatas a gobernadores

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Morena se mantienen como amplio favorito en las encuestas para ganar en la mayor parte de los 15 estados en que se celebrarán comicios para gobernador, aunque de aquí al 6 de junio próximo, las cosas podrían cambiar.

Hasta el momento con excepción de Nuevo León y Querétaro, en los restantes 13 estados, el partido mayoritario se mantiene inamovible.

Claro que una cosa son los momios de hoy y otra muy diferente serán las cosas cuando se logre contralar la pandemia y los saldos que arroje, también habrá que ver si en Morena se controlan los ánimos y los aspirantes logran acuerdos sin deserciones ni postulaciones por otros partidos.

Y es que si algo destaca entre los prospectos de Morena es una voluble ideología, de la que dan cuenta sus intentos políticos en diversos partidos en los que han militado.

Ayer mencionábamos a los senadores del Movimiento de Regeneración Nacional que se encuentran enlistados para las distintas postulaciones, aunque no alcanzan a cubrir las 15 entidades con candidatos surgidos de la llamada Cámara Alta.

Nuevo León, San Luis Potosí, Tlaxcala, son algunos de los estados en los que Morena no tendría como primera opción para la postulación a los senadores de su partido. En la primera de las entidades la diputada federal Tatiana Clouthier y la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores, llevan mano, aunque también tienen la carta tapada de Alfonso Romo.

En San Luis Potosí se mantiene a la cabeza el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, quien cuenta con derecho de sangre e intenta colarse el diputado federal del Verde, Ricardo Gallardo, en una pretendida alianza con Morena y PT. El senador por primera minoría, Primo Dothé se mantiene lejanos de los otros dos, aunque podría ser opción por haberse formado en el movimiento navista del estado y siendo el principal contendiente y que posiblemente sea candidato del PAN, Xavier Nava, alcalde de San Luis Potosí y nieto de Salvador Nava Martínez.

Tlaxcala tiene a una mujer en el Senado de la República, Ana Lilia Rivera y aunque ganó con amplitud los comicios de 2018 no se le ven grandes posibilidades de convertirse en candidata al gobierno estatal. Se advierte con mayores posibilidades a otra mujer, Lorena Cuéllar que ya fue candidata y perdió en 2016 y ahora es diputada federal.

Como se advierte en estos sondeos, las mujeres que podría proyectar Morena como candidatas a gobiernos estatales no son muchas. Se podría condensar en Nuevo León, Tatiana o Clara Luz; Tlaxcala, Lorena o Ana Lilia; Sonora, tal vez, con pocas posibilidades Ana Gabriela Guevara y Guerrero con gran riesgo si se deciden por Irma Eréndira Sandoval o Campeche con la alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Elena Sansores.

*****

Preocupación en los rostros y los círculos cercanos del priista David Penchyna y el simpatizante de ese partido, José Antonio Meade, así como entre los panistas Ricardo Anaya, Jorge Luis Lavalle, Ernesto Cordero y otros más que esperan conocer de primera mano que ten cierto es que Emilio Lozoya cuenta con videos comprometedores de ellos. Menos preocupación hay en el ex Presidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por las menciones de que Lozoya no se mandaba solo en Pemex.

Lo que es cierto es que si Meade y Anaya mantenían esperanzas de repetir como competidores presidenciales en 2024 sufrirán mucho desgaste durante este proceso judicial.

Habrá que esperar también que destino les corresponde a los mandatarios de Tamaulipas, Francisco Javier García y de Querétaro, Francisco Domínguez, muy mencionados en las filtraciones habidas sobre el caso Lozoya.

Por lo pronto, Emilio Lozoya llevará su pulsera electrónica, la que tendrá que comprar, aunque se encuentren congeladas sus cuentas bancarias e irá a firmar al reclusorio dos veces al mes.

