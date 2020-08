Nueva “bomba” estalla en gabinete de AMLO

Toledo arremete contra Alfonso Romo, Víctor Villalobos y Rocío Nahle

Cuando Carlos Manuel Urzúa, ex secretario de Hacienda y Crédito Público renunció, -el 9 de julio del año pasado-, a ese cargo, lo hizo, entre otras razones, por la enorme presión ejercida ni más ni menos que por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con sus medidas de austeridad y luego de agradecer al tabasqueño la oportunidad, subrayó que el Ejecutivo había “tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento”.

“Estoy convencido que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea éste de derecha o de izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco”.

Todavía no se sabía lo que pasaría al año siguiente, es decir, la contingencia sanitaria por el Covid-19, pero pareciera que Carlos Urzúa, de alguna manera, predijo algo de esta caótica situación, amén de que él no estaba dispuesto que su ex jefe lo ninguneara o le enmendara la plana cada cinco minutos, como López Obrador lo hace en la actualidad con el flamante secretario Arturo Herrera.

En fin, la anterior cita de lo que el ex secretario de Hacienda puso en sus redes hace poco más de un año, viene a cuento porque apenas ayer, se dio un nuevo encontronazo entre el primer círculo cercano del presidente López Obrador; cayó como una bomba, algo mucho más que un balde de agua helada no sólo en la cabeza del tabasqueño sino en sí, de la llamada Cuarta Transformación.

Fue un sisma especialmente en el ala dura de los de Morena, que están suficientemente representados en el gabinete lopezobradorista.

Así, ayer y cuando nadie se lo esperaba, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo, en un audio que circuló de manera intensa por las “benditas redes” con una duración de alrededor de seis minutos, dijo en resumidas cuentas que tanto en el gabinete como en general, en la denominada Cuarta Transformación, la constante son las luchas por el poder así como la falta de objetivos claros amén de que se encuentra lleno de contradicciones y sólo tiende a centralizar todo el poder.

Toledo se lanzó a la yugular de más de un integrante del actual gabinete y directo, apuntó que tanto el titular de la Sader, Víctor Villalobos, como Alfonso Romo, el desaparecido pero poderoso jefe de la Oficina de la Presidencia, “están en contra, hay que decirlo, del programa Sembrando Vida”. Agregó que la Secretaría de Agricultura, “está dirigida fundamentalmente a los agronegocios, está en contra de los agroecología y tratan de imponer la visión que impera en el mundo con las grandes corporaciones”.

El tema de la ineficacia del programa “Sembrando Vida”, ya tenía algunos meses moviéndose en la escena política, donde se dice que es víctima de manejos, digamos, no tan claros, así como el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que no ha servido para nada.

Toledo se lanzó también, y no sin razón, sobre la flamante secretaria de Energía, Rocío Nahle, que desde esa dependencia, -es bien conocido que solo trabaja por sus muy particulares intereses y los del Presidente, que de alguna manera salieron a flote cuando el titular de la Semarnat tocó el asunto de la Cervecera Constellation, de Mexicali, proyecto que se canceló gracias a una de esas consultas “patito” que acostumbra López Obrador, hecho que resultó toda una “casualidad” porque los hijos del Ejecutivo sin problema ni trámite alguno, logró establecer la chocolatería y cervecería “Rocío”.

Seis minutos parece ser poco tiempo, sin embargo, al secretario Toledo le resultaron muy sustanciosos, por ejemplo, en una de esas dijo: “A lo que quiero llegar es que estamos haciendo un esfuerzo en Semarnat, pero no estamos en un gobierno totalmente del lado nuestro. Adentro hay contradicciones muy fuertes, la verdad es que veo muy difícil.

Y mientras, López Obrador, desde Sinaloa, prometiendo “el oro y el moro”; llamando a la unidad, asegurando que no se pelearía con nadie y hasta citando al Papa Francisco, con quien al parecer, se quiere comparar el tabasqueño, en esa versión que tanto le gusta de ser el mesías tropical, ¿acaso no sabía lo que se le esperaba?

Luego fue el propio Presidente, quien sostuvo una reunión virtual con Víctor Toledo, de quien se esperaba, dejaría la titularidad de la Semarnat de un momento a otro.

Municiones

*** Inmerso en su campaña por permanecer un período más en la Casa Blanca, Donald Trump incluye en su estrategia electoral sus ataques, ahora ya casi diarios a México. Durante una entrevista, el presidente estadunidense aseguró que México tiene muchos problemas con el Covid-19 y en abono a la verdad, a Trump le asiste toda la razón, el problema es que utiliza sus dichos como parte de una estrategia de desprecio hacia los mexicanos. De manera textual señaló el inquilino de la Casa Blanca: “Tenemos 444 kilómetros de muro hasta ahora. Gracias a Dios que los tenemos, porque México está sumamente infectado… México está teniendo tremendos problemas con el Covid. Tendremos el muro completado, casi completado para final de año”.

*** Si la novia del ex presidente Enrique Peña Nieto, Tania Ruiz, ya dio positivo en Covid-19, la pregunta es: ¿ya estará contagiado el ex mandatario?, si es así, mala época para adquirir el virus, ¿o no?

