Nuevos tiempos: “fifís” contra “mugrosos”

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

LA EDUCACIÓN SUFRE POR LA PANDEMIA Y LA CRISIS ECONÓMICA UN SERIO GOLPE Y DEJA SIN ESCUELAS A MILLONES DE ALUMNOS DE TODOS LOS NIVELES. El destino los alcanza y los deja fuera de los servicios educativos, se calcula que más de 800 mil alumnos de las escuelas privadas de educación superior dejarán esas escuelas para reincorporarse al sector de educación pública y ello generará serios problemas y conflictos, primero, porque muchas escuelas privadas perderán espacios y con ello sufrirán una crisis económica que obligara a muchas a cerrar sus puertas y a otros, a reducir sus matrículas y por tanto eliminar a muchos maestros y empleados administrativos. El Presidente ha señalado que se trata de apoyar a todos los niveles de la educación y que no importa que sean privados o públicos y se comenzará a buscar soluciones al respecto.

Hace unos días hablamos de la crisis y los estragos que se generan con los empleos de los formados en las escuelas privadas o públicas y de cómo la queja es la misma: frustración, porque lo que consideraron una vía para su desarrollo personal no les deja crecer porque no hay empleos y la desocupación profesional es enorme, mal pagada y con serios conflictos familiares y personales a los que sufren este momento,

El resentimiento de los profesionales que pensaron, después de invertir años de vida, dinero, esfuerzo y sufrimiento o el agradecimiento por el conocimiento, les daría oportunidades como lo vimos en nuestras generaciones que era el camino de la superación personal, pues se vieron frustrados en sus acciones porque la realidad mata sus esperanzas y esto obligó a muchos a darse mayores tiempos y gastos para adquir mayor nivel de estudios llegando a las maestrías, especializaciones y doctorados y el resultado era el mismo, no existen los puestos de empleo ni los salarios les sirven de mucho, a tal punto que toda una generación se ha visto frustrada y agonizante, no pudiendo liberarse ni siquiera de la dependencia familiar y ello ha generado, por supuesto, rencor y molestia. Los jóvenes no salen de sus casas paternas y no dejan de ser una carga en el gasto familiar, que en muchas ocasiones genera conflictos internos y grandes discusiones entre padres e hijos, rompiendo la armonía y las buenas relaciones familiares.

Miles de jóvenes, incluso los que tienen empleo, pero malos salarios prefieren, estar en las casas paternas a sufrir hambres y penurias y esto ha generado una generación de total dependencia y frustración, en muchos casos la desilusión es brutal y he encontrado en los taxis a muchos profesionistas que no tienen más salida que esa u otras que les denigra y genera rencor y frustración, ellos, no están preparados para bajar sus niveles de vida, salieron del entorno familiar de clase media y caen en el sector desprotegido y marginado y eso provoca una molestia normal y profundiza al paso de los años porque entre más años pasen y no puedan conseguir empleo en sus especialidades menos posibilidades tienen de adquirirlo después y para ellos es una frustración terrible, de tal suerte que en ese inter solamente buscan a quién culpar y para ellos el culpable es el gobierno que genera los cambios y así, ese enorme grupo no entra en el sector de apoyos al gobierno, sino en el sector de confrontación y luchas en su contra, y lo grave es que cada día crecen sin tener posibilidades de mejorar su situación actual.

Es muy sencillo decir que los que abandonen las escuelas privadas pueden ingresar en las públicas, el caso es que esto, siendo posible, también genera menos posibilidades de que gente de escasos recursos tengan la posibilidad de ingreso a la educación superior y no porque no quieran, sino porque la crisis y la realidad los margina y hace desempleados reales antes de terminar su educación. Pero además, la confrontación por los modelos de vida de los jóvenes que tienen un nivel importante en su vida y comodidades familiares les hacen chocar con los “mugrosos” que llegan de los barrios pobres y se notará la diferencia de preparación, sobre todo, las diferencias de visión del mundo y la vida y ello generará graves enfrentamientos ideológicos en el seno de los centros de estudio y en muchos casos, esas confrontaciones, pueden llegar a golpes y batallas y con ello un proceso de enfrentamientos en los educadores y los estudiantes.

Me puedo imaginar a cualquier joven que tenga que migrar de un nivel importante en sus estudios por motivos económicos de su centro de estudios privados que tienen otra visión, relaciones, incluso lenguaje y costumbres llegando a los centros de estudio de barrio y donde las instalaciones son diferentes y las costumbres distintas entre los grupos sociales, y ahí estarán las grandes diferencias de criterios y de enfoques educativos, porque unos están formados para ser instrumentos de la producción y otros, lo quieran o no reconocer, por tradición y tiempos, se forman técnicamente pero con un amplio sentido social dejando el individualismo a un lado, hasta que la realidad profesional les marca otros caminos y criterios, pero mientras tanto, los choques serán importantes y la descomposición social y política de los centros de educación se verán más afectados.

Después del movimiento del 68, la radicalización y dogmatismo en la educación se volcó en los centros universitarios y de educación superior y como no existían partidos políticos, los “izquierdistas” se refugiaron en el control de universidades y centros de estudio, y así, la formación, se generó diferente a lo normal, las escuelas privadas privilegiaron la formación técnica y profesional y en los centros oficiales se privilegió la educación social y de luchas cotidianas en todos los niveles, y el resultado, al final se vino dando cuando los grandes capitales y universidades privadas formaron a sus cuadros para las empresas y después formaron a sus cuadros para ingresar al sector político y administrativo, y ahí es donde se ha generado la gran confrontación y la posible lucha de visiones de clase que se dará en poco tiempo… a pensar cómo se podrá conciliar las visiones que sirvan al país y no generen las confrontaciones de violencia por resentimiento y diferencias sociales, será bueno para reflexionar en la unidad nacional…

