Empresarios piden a ciudadanía que cumplan normas sanitarias

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Para evitar que la Zona Sur regrese a semáforo rojo

La Zona Sur del estado inició ayer la semana, con el ansiado color naranja en el semáforo epidemiológico estatal y aunque apenas es el inicio del regreso a la nueva normalidad donde la meta es el color verde, para los empresarios del sur del estado es un respiro en medio de la crisis económica, por lo que pidieron a la ciudadanía que cumpla con los protocolos de salud, como respetar la sana distancia y usar cubrebocas y lavarse las manos para evitar mayor propagación del nuevo coronavirus.

Juan Jaime Mingüer Cerón, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Chetumal-Tulum; recalcó que los cierres de comercios derivaron en una crisis económica “traumática”, pues el colapso de las ventas llegó hasta 90% y las pérdidas han sido por casi 400 millones de pesos.

Dado lo anterior, regresar al color naranja del semáforo epidemiológico, dice, “es un respiro económico para la ciudad”, por lo que pidió a la ciudadanía que asuman la responsabilidad que requiere la gravedad de la situación, porque de lo contrario, las autoridades tendrán que aplicar medidas más restrictivas. “Debemos revertir esa tendencia que está afectándonos a todos en la zona sur, especialmente en Chetumal, por lo que vemos con entusiasmo y mucha esperanza el cambio del semáforo a color naranja a partir de esta semana”.

No se deben relajar normas sanitarias

Comentó que ante la desaceleración en los contagios, las autoridades responden para reactivar la economía, acción que para el sector empresarial y comercial es la oportunidad de adaptarse a la nueva realidad económica con nuevas estrategias de ventas, mercadotecnia y el uso de las alternativas digitales, éstas últimas que han sido el escaparate para muchos negocios.

Aunque es un hecho que durante los días recientes se registró una desaceleración en el nivel de contagios en Chetumal, Mingüer Cerón expresó que “el escenario sanitario es muy complicado. Hay que cuidar que los contagios no vuelvan a aumentar, y no debe haber relajamiento en las medidas sanitarias”.

Asimismo, adelantó que “con el semáforo naranja, a partir de este lunes se nos permite un aforo de 30% en cines, tiendas departamentales, centros comerciales y otros negocios”, de modo que el retorno gradual a la normalidad esta en marcha, con la esperanza de que la ciudadanía colabore en el cumplimiento de las normas de salud.

Para efecto de esto, la Canaco-Servytur Chetumal-Tulum realiza una campaña de concienciación entre sus agremiados, para que se cumplan con los protocolos y medidas sanitarias establecidas por los tres órdenes de gobierno y se eviten nuevos brotes de la enfermedad.

Médicos en Cancún, contra proceso penal de colega en Chiapas

Trascendió que un médico de profesión fue procesado en Chiapas, acusado de negligencia por la muerte de un político infectado con Covid-19, caso que ha causado gran polémica en el gremio y en la sociedad misma, pues muchos se han manifestado a través de redes sociales defendiendo al médico, incluso ahora sus colegas cancunenses se han sumado a la protesta colocando mantas en diferentes puntos de la ciudad, denunciando lo que para ellos es una arbitrariedad.

Integrantes del Colegio Médico de Quintana Roo se manifestaron en contra de la detención del doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca, vinculado a proceso por un juez de control en el estado de Chiapas, por el presunto delito de abuso de autoridad, tras el fallecimiento de un influyente político por Covid-19, razón por la que colocaron pancartas, exigiendo la liberación del médico.

Asimismo, exigieron a la Fiscalía de Chiapas reconsiderar sus acciones, ya que aseguran su proceso está lleno de irregularidades y el delito que se le imputa a Yuca no amerita prisión preventiva, luego de que fue arrestado el pasado 25 de julio por la muerte de un influyente político, pese a que supuestamente solicitó a la familia del paciente medicamentos para tratarlo.

Víctor Manuel Rivera Mellado, integrante del Colegio de Médicos en Quintana Roo, afirmó que esta medida es injusta no sólo para el doctor arrestado, sino para todo el personal médico, “se vulneran los derechos de un trabajador que cumplió con su obligación, pues la falta de insumos para atender a los pacientes no es considerado un delito y el pidió los medicamentos a los familiares del paciente”

¿Vale más la vida de un político, que la de decenas de ciudadanos?

Añade que “realmente es una situación injusta la que ha presentado y ha vivido este colega, porque gracias a que vivimos en la sociedad donde los políticos tienen ese poder y esas influencias para hacer lo que quieren, pues le han privado de su libertad al doctor, el doctor es uno de los pocos especialistas urgenciólogos que tiene Chiapas y que lamentablemente uno de los pacientes que estaba atendiendo, falleció”.

Con lo anterior no sólo están privando de su libertad al médico, sino que están privando a la sociedad de los servicios del doctor, que tanta falta hacen en este momento. Es aquí donde nos preguntamos, ¿quién? Y ¿que delito realmente se está cometiendo?, pues por un lado se le acusa al doctor de una presunta negligencia, pero por otro lado los pacientes en el hospital donde trabajaba, no están recibiendo la atención que necesitan, puesto que el doctor está arrestado, una vez más nos enfrentamos al a disyuntiva ¿por qué vale más la vida de un político, que la de decenas de ciudadanos en nuestro país?

Por esto, Rivera Mellado exhortó a las autoridades del gobierno de Chiapas que garanticen que sus acciones sean apegadas a derecho, pues el sector salud enfrenta severas carencias y especialmente el estado de Chiapas, uno de los más abandonados en esta materia.

Embarazos adolescentes cuestan millones a sector salud

Para dar atención a las adolescentes embarazadas en Quintana Roo, el sector salud tiene que invertir alrededor de 100 millones de pesos, ésto según el más reciente informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México, que mide el impacto económico y social de la maternidad temprana en el país, donde es un problema que no ha logrado resolverse, ni con campañas de planificación y educación sexual.

En el reporte titulado “Consecuencias socioeconómicas del embarazo adolescente” se revela que el índice de maternidad entre la población adolescente es de 70.6 por cada mil, por lo que se estima que si en el estado hay 71 mil 170 mujeres entre los 15 y 19 años de edad, al menos cinco mil 024 habrán tenido uno o más hijos.

Arie Hoekman, representante para México, Cuba y República Dominicana de la UNFPA, afirma que sólo la atención promedio de cada uno de estos partos cuesta al servicio público 20 mil pesos, por lo que en conjunto, los más de cinco mil embarazos tuvieron un impacto económico de 100 millones 492 mil pesos, que bien pudieron ser utilizados para la prevención de esta problemática, de modo que invita a una cambio de estrategia en el tema de la educación sexual en adolescentes.

Madres adolescentes truncan sus estudios

Agrega que el impacto no termina ahí, pues más del 60% de las madres adolescentes no terminan sus estudios en nivel secundaria o preparatoria, por lo que muy pocas pueden acceder a trabajos que les permitan dar una vida digna a sus hijos, incluyendo la carencia de los servicios de salud, mientras que los padres en la mayoría de los casos huyen y no se hacen cargo de sus responsabilidades.

“Las mujeres que tuvieron un embarazo siendo adolescentes tienen 11% menos acceso a la seguridad social que quienes fueron madres en edad adulta. Los ingresos anuales de quienes tuvieron una maternidad temprana es 31.6% menores a sus contrapartes, así el ingreso laboral promedio de estas últimas es de 68 mil pesos, en comparación de 46.5 mil pesos”, explicó.

Por su parte, María Antonieta Alcalde, directora de la organización IPAS México, señaló que una de las vías para frenar el número de casos de embarazos en adolescentes “es la promoción de educación sexual y reproductiva, así como servicios amigables hacia los jóvenes, quienes tienen la información a la mano, pero no siempre es la correcta. Se les debe encaminar”.

En ese mismo tenor destacó “Entre las recomendaciones para poder prevenir están invertir en prevención de violencia, educación integral de la sexualidad y servicios amigables con la oportunidad de interrumpir un embarazo cuando no es planeado, no deseado o producto de una violación”, dijo.

Uno de tantos casos en Q. Roo

Lorena es una de tantas chicas adolescentes embarazadas en Quintana Roo y relata que cuando se enteró que iba a ser mamá, tenía 17 años y se encontraba estudiando su último año de preparatoria, “más que dejar mis estudios, mi mayor preocupación era decirle a mi abuela (su tutora), que iba a tener un bebé y fallarle a la familia, porque es el modo que te lo hacen ver, que le fallas a la gente, pero en realidad es a ti mismo, porque truncas una parte de tu vida”, comentó.

Afortunadamente, ella recibió el apoyo de su familia para poder continuar con sus estudios, no obstante, su embarazo fue de alto riesgo y no pudo presentarse a todas sus clases, por lo que no pudo acreditar algunas materias. “Acabé la escuela cuatro años después y ya siendo mamá. Mis planes a futuro y mi punto de vista cambiaron, no le tenía miedo a nada, pero no tenía idea de todo lo que venía hasta que tuve a mi bebé, nunca imagine que fuera tan complicado tener un hijo y sin estudios, te complica mucho el panorama porque no hay trabajo, ni dinero”, concluyó.

