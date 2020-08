La discusión

Entre telones… te veas

Gustavo Suárez Ojeda

A partir del parón que se dio en los escenarios se ha suscitado una discusión que pulula en redes sociales, ¿lo que se está presentando a través de las plataformas digitales es teatro o no? ¿se quedará? ¿fue solo un paliativo? Lo que sí es un hecho es que está provocando que el público se acomode a una nueva forma de entretenimiento que le permite acceder a lo que sea, ver a sus actores favoritos actuando en vivo gratis o por una módica cuota, no tener que abordar su automóvil o el respectivo transporte público para llegar a algún recinto alejado desperdiciando dos horas de su vida solo en el traslado, eso, por supuesto, preocupa, aun sabiendo que lo sacrificado es el contacto social que tanto nos gusta.

Es un hecho que lo que vemos a través de las plataformas Zoom, Facebook Live, YouTube, Instagram Live, no se puede ni se debe encasillar en el concepto de teatro, es, como dijimos, una alternativa de entretenimiento que se consolidó en esta temporada pandémica y que sin duda nos ha traído sorprendentes resultados, no todos.

Las producciones digitales que se van profesionalizando, necesitan igual o mayores recursos que las producciones presenciales, de lo contrario nos encontramos solo ante un actor frente a una cámara de computadora o celular, que en caso de no contar con un contenido sobresaliente, queda como una entrega pobre, varias productoras se dieron cuenta y actuaron en consecuencia, Foro Shakespeare Cia., Tercera Llamada, Landscape Artes Escénicas, La Capilla, Lobos Producciones, por mencionar solo algunos ejemplos.

La opción digital, sin embargo, trae consigo retos que no todos pueden resolver, por ejemplo las premiaciones, los premios Cartelera de Teatro que normalmente se llevan a cabo a principios de agosto no pudieron celebrarse, los Metropolitanos de Teatro han informado que será posiblemente a principios del año 2021, los ACPT estaban listos para el pasado 1 de abril, fueron postergados, ahora esperan y analizan viabilidades, sus nominaciones fueron emitidas 10 días antes del cierre de espacios, alcanzaron a cerrar su ciclo.Estas agrupaciones no han manifestado su interés por llevar a cabo un evento virtual, quizás cambien de parecer, existe el antecedente de algunas otras organizaciones que se aventuraron obteniendo resultados de muy bajo nivel e impacto, hasta desastrosos podríamos decir, insistimos, el presentar un digno evento digital requiere de una producción que puede dejar atrás las necesidades económicas, técnicas y de recursos humanos convencionales.

La comunidad teatral espera con ansias el momento de regresar a los escenarios presenciales, se han creado alianzas para trabajar en bloque, los protocolos están listos, el virus dice lo contrario y sin dar tregua lucha por prevalecer.

