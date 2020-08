¿Qué le pasó a Pedro Fernández?

Su “rostro inflamado” fue objeto de burlas en las redes sociales

Su rostro luce un cambio radical, incluso hubo quien dijo que hasta se desfiguró“

Ese Pedrito ya bien operado, pensé que era Alfredo Palacios”, “Qué se hizo en su cara, pensé que era Camilo Sesto”, “Qué genial que cuando tienes los recursos para hacerte algo en tu rostro lo hagas, lo demás son comentarios pendejos de gente pobretona”, “Siempre me ha gustado su música, me acercó al ranchero romántico, lo he escuchado desde hace tantos años, para mi hijo de 29 años es muy representativo en su niñez, pero me parece terrible que a los 50 años se sometan a cirugías donde les transforman el rostro, se quedó sin líneas de expresión, parece una figura de cera”.

Lo anterior fueron los cometarios que hicieron varias personas en las redes sociales en torno al aspecto físico de Pedro Fernánez, tras su aparición en un Instagram Live con Isabel Lascurain, de Pandora, donde mostró un cambio radical en su rostro.

Ésta no ha sido la primera vez que la apariencia de Fernández llama la atención, y particularmente su rostro, pues en febrero pasado el cantante fue invitado al programa La Academia, donde fue blanco de críticas por presuntamente haberse inyectado botox o sometido a algún procedimiento estético.

En la fotografía que la integrante de Pandora compartió del encuentro, varios se preguntan: “¿Qué le pasó a Pedrito Fernández?”