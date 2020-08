Ni traiciones ni “acuerdos en lo oscurito”: Nora Arias

Luis Muñoz

Hace un par de días las presidencia capitalina del PRD advirtió que no tolerará traiciones ni “acuerdos en lo oscurito” por parte de Morena en el Congreso local.

Pero ¿por qué lo dijo?

Porque la renuncia del diputado José Valentín Maldonado Salgado al PRD para convertirse en independiente y respaldar la agenda de la Cuarta Transformación, deja al grupo parlamentario del Sol Azteca con cuatro integrantes, los mismos que tiene el PRI. Eso supondría que si la diputada local Paula Andrea Castillo Mendieta deja también las filas del PRD, como se rumora, lo pondría en serios predicamentos.

Por supuesto que eso encendió las alarmas y no permitirán que eso suceda; hará lo que se tenga que hacer para que el diputado Víctor Hugo Lobo Román asuma la presidencia de la Jucopo que por ley le corresponde, a partir del uno de septiembre próximo.

La dirigente Nora Arias dejó en claro que de ninguna manera tolerarán la intentona de Morena en el Congreso y en el gobierno de la Ciudad, de pretender debilitar a la oposición, “pues se olvida que la fuerza de nuestro partido radica en su militancia, recomposición, trabajo y compromiso con la ciudadanía”.

Por consiguiente, exigió al grupo parlamentario de Morena cumplir la ley en cuanto a que para el tercer año legislativo le corresponde al PRD la presidencia de la Jucopo.

Ante cualquier atropello a la ley, advirtió, se acudirá a las instancias legales correspondientes para hacer valer nuestra Constitución Política y la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

¿Qué dicen los integrantes del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso de la CDMX?

Que el PRD es la segunda fuerza en CDMX y debe asumir la Jucopo Anuncian que intentarán por todos los medios no ser despojados de esa posición por el grupo de Morena,

Los diputados Víctor Hugo Lobo Román y Jorge Gaviño Ambriz reafirmaron la posición del Partido de la Revolución Democrática en la capital como segunda fuerza política, por número de votos, y, por tanto, le corresponde asumir la Junta de Coordinación Política.En conferencia de prensa virtual explicaron que el PRD obtuvo más de 850 mil votos en las elecciones pasadas en la ciudad y se colocó como la segunda fuerza, factor que le permite asumir la Jucopo del Congreso.

Respaldan juicio a ex presidentes

En respuesta al llamado que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador el fin de semana, el grupo parlamentario de Morena presentará un punto de acuerdo para solicitar al Congreso de la Unión que se genere una consulta ciudadana sobre si se acepta o no enjuiciar a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Nazario Norberto Sánchez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, dijo que la propuesta es en apoyo total al Presidente.

Será en la primera sesión del periodo ordinario de sesiones cuando someta a consideración del Pleno la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso federal realizar una solicitud de consulta popular al INE, con el propósito de que se someta a consulta el enjuiciamiento de los ex presidentes mencionados, en los términos del Artículo 35, Fracción VIII, párrafo 1, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El legislador Sánchez recordó que el año pasado, él presentó un proyecto de decreto al Congreso de la Unión para reformar el segundo párrafo del artículo 108 de la Constitución federal para realizar una consulta que, de aprobarse por las y los ciudadanos, se daría la posibilidad de investigar a los ex titulares del Poder Ejecutivo federal.

En plena crisis dejan sin luz a deudores

Resulta que en plena pandemia, en plena crisis económica, le dan la espalda a los capitalinos.

El diputado Héctor Barrera Marmolejo llamó a condonar los pagos de luz a las familias que la han pasando mal económicamente por la pandemia y que no exista la “tentación” de quitarles el servicio.“Vecinos de Coyoacán y Benito Juárez nos dicen que les cortan la luz y la Comisión Federal de Electricidad no da explicación alguna…”si no hay pago no hay luz, les dicen”.

Barrera Marmolejo dijo que la pandemia ha afectado a la economía familiar, dejando como consecuencia el cierre de negocios e incrementando dramáticamente el desempleo.Por ello pidió a las autoridades de la CFE ser “empáticos” con las familias mexicanas y ampliar el denominado “Convenio Covid-19”, donde existe prórroga de pago, a fin de que esta estrategia sea universal y no focalizada.

Pero hasta ahora han puesto “oídos sordos”.

