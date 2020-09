Fiscalía: Asfixia por ahorcamiento, causa de la muerte de Xavier Ortiz

Tras necropsia

Asfixia por ahorcamiento fue la causa de muerte de Xavier Ortiz, ex integrante del grupo musical Garibaldi, así lo dio a conocer la Fiscalía de Jalisco.

“Ya se cuenta con el resultado de la necropsia, ésta nos dice de manera contundente que es una asfixia mecánica por ahorcamiento, es decir, se corrobora con los hallazgos preliminares que se tuvieron el día del levantamiento del cuerpo”, informó Guillermo Flores Tovar, director general de investigaciones especializadas de la Fiscalía de Jalisco.

El pasado lunes 7 de septiembre, tras darse a conocer la noticia de la muerte de Xavier Ortiz, fue su hermana Olga quien informó que éste se habría quitado la vida.

“Muy a mi pesar te digo que se suicidó, estamos en shock. Sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa. Apenas acababa de vender su casa”, escribió en Twitter.

Este miércoles, familiares y amigos dieron el último adiós al ex Garibaldi; al funeral acudieron la madre de su único hijo, Carissa de León, así como el menor, de ocho años.

A pesar de que fueron pocas las personas las que se reunieron debido a la pandemia de COVID-19, medios de espectáculos como “Ventaneando” acudieron para conocer más detalles sobre el motivo de la muerte de Xavier Ortiz.

“Muchísimas gracias por el interés y por todo el cariño”, fueron las únicas palabras de Carissa de León, quien pidió respeto ante este difícil momento.

La noche del martes el hermano del intérprete, Rafael Ortiz, se dijo extrañado sobre la presunta depresión que atravesaba Xavier Ortiz.

“Es súper extraño para la familia (…) Tuvo muchas formas de ingreso y, como todos los padres, el temor a quedarnos sin recursos (…)”, dijo la noche en que los restos de su hermano fueron velados. Cuestionado sobre la relación que el cantante mantenía con su ex pareja, su hermano apuntó que ésta “era buena porque compartían la custodia de Xaviercito; realmente había armonía en eso”.

SERGIO MAYER PLANEA ABRIR UN FIDEICOMISO PARA EL HIJO MENOR DE XAVIER ORTIZ

También estuvo presente su amigo el diputado Sergio Mayer, quien declaró a los medios que acompañó al hijo de Xavier y que el pequeño no dejaba de llorar desconsolado.

“Estuve con él. Le dije que su papi me había dicho que fuera a decirle cuánto lo amaba, le dije que siempre que necesitara platicar algo me marcara y me viera como un amigo, como era amigo de su papá”, dijo el actor quien también planea abrir un fideicomiso para el menor.

Cabe mencionar que el mismo Mayer compartió hace unos días al programa Sale el Sol que Xavier era una persona sensible y cariñosa, pero que ya tenía varios años luchando contra una profunda tristeza que lo pudo llevar a su destino fatal.

Xavier ya llevaba varios años más que deprimido, preocupado por la situación económica. El 2020, que nos afectó muchísimo a todos, terminó por hacer implosión en su mente, porque ya llevaba varios años preocupado por el tema laboral y económico.

Además, confesó que se siente un poco culpable, ya que a pesar de que Xavier no lo busco para pedirle ayuda, él pudo haber ofrecerle trabajo en la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados: “Le pude haber hablado, por qué no me habló… No me imagino lo que ha de haber vivido en eses momento, lo que ha de haber pasado por su mente”.

