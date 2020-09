Morelos desarrolla nuevos productos turísticos de cara a la “Nueva normalidad”

Apostarán por sus áreas naturales protegidas

Se deben dar incentivos y oportunidades a empresarios: Dr. Gama

De cara a la “nueva normalidad” a la que debemos enfrentarnos para seguir haciendo frente a la pandemia por el Covid-19 en el país, es menester crear estrategias para que todos los sectores de la económica puedan reactivarse sin riesgos mayores. Uno de los más importantes es el del turismo y en el caso de Morelos, se ha anunciado que se implementarán nuevos productos en la materia, creados con una garantía de seguridad sanitaria, además de que ahora apostarán por promover sus áreas naturales protegidas, para deleite de los paseantes.

En el marco del Día Mundial del Turismo celebrado esta semana, el Dr. Gerardo Gama Hernández, profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y organizador de diferentes conferencias dentro del sector turístico, concedió una entrevista para DIARIO IMAGEN, en la que comentó “Nos reunimos con Secretaría de Cultura para planear a nuestras capacidades y conmemorar el Día Mundial del Turismo de manera virtual. Nos dedicamos a buscar personajes y armamos una jornada de conferencias, entre las que se abordaron temas como Turismo Rural con Amaury Escalona de Cuba”.

Asimismo, uno de los puntos más importantes son los retos del turismo Post COVID “Tenemos que generar ofertas turísticas pensadas en la nueva normalidad. Asimismo que tengan mayor Sustentabilidad, para lo cual ya existen algunos distintivos que le permiten a los prestadores de servicios estar al margen de los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias en México y el mundo”.

Explicó que “Empresarios están realizando convenios con universidades, porque han entendido que hay que hacer sinergia para crear nuevas opciones de turismo orientadas a la nueva normalidad. Vamos a tener que crear experiencias, sin turismo masivo, es decir, que se puedan llevar a cabo con pocas personas y a la ves sean accesibles para los turistas pero también rentables para los empresarios”.

Sobre los nuevos distintivos, detalló que “Están hechos para garantizar que se tengan espacios sanos y limpio. También recomiendan que se empiece a manejar la capacidad de carga, es decir, que haya pocos asistentes, por ejemplo en las zonas arqueológicas, donde generalmente hay mucha gente. Son varios retos para ir sorteando esta crisis sanitaria y la económica. Para que poco a poco nos podamos recuperar”.

Gama Hernández, puntualizó que “La Organización Mundial de Turismo ve una normalidad hasta el segundo trimestre del 2021. De modo que no se verá una recuperación económica hasta después de eso, y es que en la población aún existe miedo para pasear, un miedo que no te deja subirte al avión o quedarte en los hoteles, porque crees que puedes contagiarte. No obstante, hay que recordar y enfatizar en que en Morelos se están aplicando todos los protocolos necesarios para que nos puedan visitar sin temor”.

Reconoció que “Efectivamente la recuperación del turismo será lenta, pero esperamos que

logremos el 60 o 70% en el último trimestre”.

Asimismo adelantó que “Según tengo entendido, se van a ofrecer incentivos y oportunidades a los empresarios, que es lo ideal para defender a los empleados y no pierdan sus trabajos Eso debe ser una prioridad”. También apuntó que “. Hemos platicado con la Secretaría de Turismo y colaboradores, pues tenemos áreas naturales protegidas, parques nacionales, reservas de la Biosfera, campo libre, donde podemos desarrollar productos turísticos interesantes que ayudarían a la recuperación del sector”.

Concluyó que sería importante “Detonar el Turismo de desarrollo rural y apoyar a las comunidades, al menos a las que estén de acuerdo en desarrollar productos y proyectos como senderismo y ciclismo. Ojala se pueda recuperar el Circuito por la antigua vía del ferrocarril México-Cuernavaca”.