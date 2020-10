Buen Fin, del 9 al 20 de noviembre, para apoyar reactivación económica

José Luis Montañez

La Canaco-Servytur invita a los comercios locales a participar

Como parte de las estrategias para la reactivación económica en Chetumal, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) invitó a los comercios locales a inscribirse al programa Buen Fin 2020, que se celebrará del 9 al 20 de noviembre.

Juan Jaime Mingüer, presidente de la cámara, dio a conocer que el comercio de Chetumal apenas reporta una recuperación del 30 por ciento, por lo que les invita a sumarse a todas las estrategias para reactivar la economía en la zona sur, una de ellas es el Buen Fin 2020 campaña a las que afirma “se le está apostando bastante en el tenor de que puede ser un gran potenciador de ventas”.

El dirigente empresarial consideró que mediante la semana de promociones, “se incentivará el consumo entre el comercio local, el cual se ha visto afectado severamente tras la llegada de la pandemia por Covid-19. Le estaremos enviando el mensaje a la población de que adquieran sus bienes en establecimientos locales, que apoyen a los negocios medianos y pequeños”.

Mingüer dijo que en Chetumal el comercio formal no se ha podido recuperar de la parálisis comercial de más de tres meses a la que se vieron obligados muchos comercios tras ser considerados no esenciales; no obstante reconoce que “Estamos siendo optimistas y confiamos en que las ventas para fin de año serán muy buenas, partiendo desde el programa el Buen Fin, que es el preámbulo de las ventas por las fiestas decembrinas, que podrían oxigenar la economía de los comercios locales”, aseguró.

Debido a la emergencia sanitaria generada por Covid-19, el Buen Fin 2020 tendrá una duración de 12 días para así evitar aglomeraciones que puedan poner en riesgo la salud de la población y se realizará del lunes 9 al viernes 20 de noviembre.

El Buen Fin es un esquema de descuentos de bienes y servicios que se lleva a cabo anualmente durante el mes de noviembre con el objetivo de apoyar la economía familiar, incentivar la actividad del mercado interno, acrecentar el comercio formal y garantizar el respeto a los derechos del consumidor, esto según la descripción en su página oficial.

Continúan los cierres de negocios en el sur de Quintana Roo

Aún es muy pronto para creer que los estragos de la pandemia se hayan superado y mucho menos que se puedan ocultar, pues a pesar de los esfuerzos en conjunto de las autoridades quintanarroenses, empresarios y trabajadores, la economía no ha podido despegar como se esperaba y ahora a la contingencia sanitaria de Covid-19 se añadieron también las afectaciones por las condiciones del clima, que al menos en el sur de la entidad, han llevado a mas negocios a la quiebra.

Dado lo anterior, los comerciantes en la zona sur solicitaron a las autoridades de los tres órdenes de gobierno implementar más y mejores estrategias para reactivar la economía de la capital de una forma más efectiva, pues de lo contrario se vislumbra que esta crisis económica continuará llevándose consigo el patrimonio de cientos de familias.

Hasta hoy, ya se suman 80 negocios cerrados definitivamente, pertenecientes a diferentes giros, confirmó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos Chetumal-Tulum, Juan Jaime Mingüer Cerón, quien argumenta que de no implementar nuevas estrategias, las quiebras continuarán en los próximos meses.

Advirtió que, “urge una estrategia más efectiva, de lo contrario la reactivación económica en la capital del Estado seguirá sin despegar, dado que los negocios se mantienen con ventas que apenas alcanzan el 30 por ciento, que en la mayoría de los casos no es suficiente para los gastos de operación y salarios de los trabajadores”, aseveró.

A esto añade que “el panorama para la zona sur es mucho más complicado respecto a los municipios del norte, porque allá el factor turístico favorece el incremento paulatino de la reactivación económica. En el sur no hay llegado tanta gente y ahora menos con el paso de las tormentas tropicales y el huracán, los problemas se agudizaron”.

Reiteró que “es necesario que los tres órdenes de gobierno implementen planes más efectivos, como el caso de una estrategia de financiamiento más accesible, el pago a proveedores y proyectos que se puedan concretar de manera inmediata para que haya fluidez y trabajo”.

Mingüer Cerón concluye que “por no aguantar la situación a consecuencia de la pandemia sanitaria por la covid-19, al menos hasta el corte del 30 de septiembre, ya eran 80 establecimientos en quiebra, es decir, que si las cosas siguen asi, para el ultimo trimestre del año muchos más van a bajar sus cortinas y en consecuencia la economía, no solamente no se va a recuperar, sino que va a empeorar” advirtió.

López Obrador supervisa acciones de mejoramiento urbano en Q. Roo

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo acto de presencia ayer en Solidaridad (Playa del Carmen), donde supervisó los trabajos de mejoramiento urbano, asimismo, aprovechó para agradecer la coordinación entre las autoridades estatales y federales para hacer frente al reciente paso del huracán “Delta” por Quintana Roo.

El gobernador Carlos Manuel Joaquín González, a su vez lo recibió para hablar sobre el programa “Acciones de Mejoramiento Urbano y Regularización en el Municipio de Solidaridad”, agradeció la presencia del Presidente “en el marco del 46 aniversario de la conformación de Quintana Roo como un Estado libre y soberano” y afirmó que el estado ha tenido un crecimiento acelerado de población muy importante en casi medio siglo, el cual han debido enfrentar con acciones que garanticen servicios básicos para todos.

Reconoció que el crecimiento no significa exactamente desarrollo “a menos de que se logre cerrar la brecha entre quienes todo tienen y a quienes todos les hace falta, por lo que la prosperidad compartida es nuestra prioridad ante el desarrollo equilibrado e integral” manifestó.

En ese tenor agregó que “hoy damos un paso más en el nuevo rostro de Solidaridad y Quintana Roo, un rostro más equilibrado e integrado, más justo, de la mano del presidente de México y su gobierno. hagamos de nuestro presente, un canto de esperanza y un culto al trabajo”.

MLO por su parte, mencionó que “el programa de mejoramiento urbano inició desde comienzos de este gobierno, con el propósito de aminorar los contrastes en zonas turísticas, donde hay gran turismo y al mismo tiempo colonias marginales sin servicios ni regularización. Hasta el momento, se han invertido 350 millones de pesos para cumplir los propósitos del programa. Es mi compromiso darle continuidad a este tipo de acciones”.

Asimismo, destacó el acuerdo que se logró para resolver los problemas de tenencia de tierra en la colonia Colosio. “Es un problema que data de cerca de 50 años, y ahora ya estamos muy cerca de encontrar una solución definitiva para regularizar 3 mil 400 lotes de la colonia Colosio”.

Finalmente, agradeció “la gran coordinación que lograron las autoridades federales y estatales para brindar apoyo a la ciudadanía, frente al paso del huracán ‘Delta’. Ha sido un gran trabajo” aseguró, reconociendo también la unión de Protección Civil, Semar, Sedena y las autoridades locales.

Anticipa presupuesto adicional para Cancún

Durante el evento de entrega de escrituras a habitantes de las colonias Cristo Rey y Colosio, en Playa del Carmen, el Presidente anticipó que habrá́ recursos adicionales para Cancún y resaltó que se destinarían apoyos especiales para otros municipios de Quintana Roo, para obras de mejoramiento urbano, a fin de lograr una mejor operación del proyecto del Tren Maya.

El jefe del Ejecutivo federal comentó: “Ahora que estoy viendo a Mara Lezama, presidenta municipal de Benito Juárez, le informó que habrá un presupuesto especial para Cancún”. Detalló que los recursos, se destinarán para desarrollo urbano, al igual que en los municipios Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco (Chetumal), aunque no especificó el monto de los mismos.

En estos municipios el apoyo obedece a que contarán con estaciones del Tren Maya, a fin de generar condiciones para una mejor operación del emblemático proyecto.

“Combis” suspenden servicio por sanciones

La crisis económica tiene en jaque a los prestadores del servicio de transporte en Chetumal, donde a pesar de mantenerse en amarillo del semáforo epidemiológico, las restricciones para ellos no han variado demasiado, en comparación a cuento se encontraba en rojo y les continúan aplicando sanciones, que creen injustas.

Dado lo anterior, el fin de semana un grupo de más de 40 de choferes de combis de la capital del Estado, se manifestaron en contra de lo que afirman son abusos por parte del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), pues argumentan que diariamente los hostigan con inspecciones aleatorias que se derivan sanciones para por lo menos tres unidades por jornada, lo cual les deja en desventaja.

Los conductores y concesionarios denunciaron casos como el de un chofer de la unidad 85.

“El día de hoy fue el colmo: a un compañero de la unidad 85 fue detenido en la avenida Juárez con Bugambilias, por unos inspectores del Instituto de Movilidad que conducían un vehículo particular. Lo multaron por tener 8 pasajeros, es decir, uno más del permitido, y hasta le quitaron su vehículo”.

Además, explicaron que en el ultimo mes, fueron por lo menos 12 unidades infraccionadas por cometer este tipo de faltas, con sanciones económicas de hasta 4 mil pesos “¿Cómo vamos a pagar estas multas, si con trabajo y ganamos lo suficiente para sobrevivir? En cada vuelta gastamos entre 60 a 80 pesos de gasolina, pero como solo puedo llevar siete pasajeros a la vez, apenas gano entre 50 a 90 pesos por viaje. Y todavía faltan los gastos de mantenimiento y pago de cuotas y arrendamiento, que son como mil pesos mensuales”, manifestaron algunos de ellos.

Por esta situación, argumentan que “Nos vemos obligados a saltarnos las reglas y llevar en ocasiones más usuarios del limite permitido, sobre todo cuando se transportan familias, porque no les podemos decir que esperen a otra unidad o que se vayan separados, si la mayoría de las familias viaja con menores de edad a quienes no pueden dejar solos”.

Los manifestantes exigieron además, una reunión con el director de Movilidad para que lleguen a un acuerdo de aumentar el número de pasajeros permitidos, o en su defecto alzar la tarifa de transporte al menos tres pesos extras.

