Gracias al confinamiento, MiQuél enfocó su energía en crear “Historias invisibles”

Entre sus referentes se encuentran Jorge Drexler, Pedro Guerra y el Kanka

El cantautor español lanza un EP con seis canciones y videos creados durante la cuarentena y con compromiso social

Ha colaborado como compositor en obras de teatro para la compañía Border line Teatro y para la compañía mexicana del sector de la educación Edumundo 360

Aarón Ávalos

MiQuél es un músico, compositor y cantante de la escena independiente iberoamericana. Su estilo es pop alternativo con influencias de funk y folcklore iberoamericano. Entre sus referentes se encuentran Jorge Drexler, Pedro Guerra y el Kanka.

A raíz del confinamiento, MiQuél enfocó su energía en crear y es así que surge “Historias invisibles”, un EP con seis canciones y videos creados durante la cuarentena y con compromiso social. En los temas que componen “Historias invisibles” se abordan temas que, desde antes de la pandemia ya eran invisibilizados, pero que en esta aguda crisis sanitaria y social se han agravado aún más.

A la par de la promoción de estos temas, el cantautor prepara la salida del “Si vuelvo a reír”, producido por el compositor y cantante Miguel Inzunza en los estudios Km Cero Producciones en Ciudad de México.

– ¿Con estas canciones transmites lo que has vivido en estos meses de pandemia?

“Historias Invisibles” son canciones que nacieron durante el confinamiento y son reflexiones de temática social. Son temas sobre, por ejemplo, personas privadas de la libertad, personas mayores, niños, niñas, adolescentes, personas que trabajan en hospitales, una serie de realidades que se han visto omitidas, marginadas antes de la pandemia y que la pandemia hizo que se vieran más vulneradas, se trató de hacer un trabajo con una responsabilidad social para generar empatía, conciencia, reflexión, autocrítica sobre cómo nos comportamos con ciertas realidades que están en el día a día y que no acabamos de ver, por eso “Historias Invisibles” es un trabajo que nace en la pandemia, en otro momento no creo que lo hubiese compuesto.

LA EDAD NO HACE QUE CADUQUE EL AMOR

—¿Cómo llegó a ti la inspiración para componer?

La chispa fue que me invitaron a unas pláticas en Facebook live, una compañía de teatro de la que soy miembro, y yo como músico, me dijeron que compusiera una canción para las charlas, que por cierto se llamaban “Historias invisibles en tiempos y destiempos de coronavirus” y la compañía se llama BorderLine Teatro, y me invitaron a componer el tema de las poblaciones callejeras, y a partir de ahí vino esa chispa como cantautor de querer hablar más de los temas que se abordaban en estas charlas en Facebook.

Me animé con seis temas, que son infinitos. Mi madre es auxiliar de enfermería, ha estado en riesgo constantemente en esta pandemia, entonces decidí sacar una canción para generar empatía hacia ellos, que están en situaciones difíciles, hacen turnos de 12 horas, una vez que se ponen el traje no pueden descansar, ni beber agua porque es un foco de contagio, entonces se trataba de dar este mensaje.

Luego está el tema de las personas mayores, tuve la suerte de estar de convivencia en un asilo en la Ciudad de México y estuve cerca con ellos, era una obra performática de esta compañía de teatro, nos llevamos nuestras máquinas de escribir y compartíamos con ellos, nosotros poníamos la escritura y ellos el recuerdo, entonces escribíamos una carta para recopilar esos bonitos recuerdos de su vida y no se olvidasen de ellos. Eso fue una experiencia muy entrañable con las personas mayores y durante la pandemia me hizo click que son el sector con mayor riesgo con esta enfermedad y tenemos que cuidarlos, tenemos que ser conscientes de que la edad no hace que caduque el amor, ni el derecho a la vida o a la salud.

—¿Has recibido propuestas de adaptar alguna serie o película acerca de lo que cuentas en “Historias invisibles” o te gustaría que se diera esta oportunidad?

Toda plataforma bienvenida. Si las canciones llegan a una plataforma con un gran público, que le llegue a las personas y eso ayude a una reflexión, sería algo buenísimo.

“LA PANDEMIA ME DIO ESPACIO Y TIEMPO PARA PODER ESCRIBIR”

—¿Qué tan difícil fue grabar estas canciones al no poder hacerlo del modo convencional?

Fíjate que sí fue de la misma forma que suelo componer. La pandemia tiene eso, que me dio ese espacio y tiempo para poder escribir. Estaba aquí en mi rincón favorito, con la planta, el café y fue de inspiración, si estás trabajando llega el momento en que algo funciona en tu cabeza y las canciones salían más o menos rápido, en dos o tres días para que rodaran un poquito, y ha sido un proceso creativo que no había tenido antes, tal vez esa sea una de las bondades del confinamiento, de poder encerrarse y poder crear, que eso es algo que me da una satisfacción personal el haber hecho canciones donde hablo de cosas que creo que vale la pena reflexionar y eso da doblemente satisfacción, hacer canciones y que tengan un eco social se siente bien.

—En el caso de “Si vuelvo a reír”, que estará proximamente en platafotmas digitales, ¿cuál es el mensaje que transmites?

Con “Si vuelvo a reír” estamos en el prelanzamiento. Esta canción es otra cosa, no tiene nada que ver con “historias invisibles”, es el nuevo single que ya está en plataformas digitales y es una canción romántica, es una balada pop que habla del fin de una historia de amor, pero trata de hacerlo con optimismo y resiliencia, porque primero te quieres morir porque te han roto el corazón, a todos nos han roto el corazón y sabemos lo que duele, pero también sabemos de alguna forma que vamos a salir adelante y que no es el fin del mundo y que volveremos a reír, ese es el mensaje de la canción.

“VIDA EN PAZ”, ENTRE SUS PLANES

—¿Tienes planeados otros proyectos a futuro o canciones que vayas a presentar más adelante?

Siempre hay canciones por ahí, saldrán en su momento. Hay por ahí un bolero que me gustaría sacar, un proyecto de canciones muy interesantes, algunas con ritmo para bailar, otras más con sintonía con historias invisibles, son más sociales, hay una canción que es muy especial para mí que se llama “la vida en paz”, que es una de mas las primeras canciones que compuse aquí en México y se me hace un mensaje muy bonito y que vale la pena trabajar en esos temas. Me gustaría hacer un disco que se llamase “Vida en paz” con una serie de canciones que van por esa línea . Luego también hay una con estilo samba brasileña para bailar, me gustaría también grabarla. Hay material, pero ahora mismo estoy con “Historias invisibles” encantado, ilusionado de que todas estas canciones les lleguen a las personas, hay videos musicales en YouTube para que se pasen por el canal, ponen @MiQuelMusicaOficial y les lleva al canal, ahí hay una lista de reproducción con los seis videos musicales y están todas las canciones de “Hhistorias invisibles” y de “Si vuelvo a reír”.

