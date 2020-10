Hambruna

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

El hambre es mala consejera y la ONU alerta que en el mundo hay 690 millones de personas que todos los días pasan hambre y se van a la cama sin comer y sin saber cuándo será su próxima comida. ¿De qué es capaz un hambriento? ¡De todo!

Después de que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, esa organización mundial anuncia que, a razón del cambio climático, las sequías, los devastadores incendios, la pandemia del coronavirus, la recesión económica que dejará aproximadamente 300 millones de personas sin trabajo y la escandalosa concentración de riqueza en pocas manos han arrojado alrededor de 300 millones de pobres con altos grados de desnutrición y hambruna que ya padecen naciones como Yemen, así como en naciones Árabes donde existen millones de refugiados y la hambruna alcanza ya a naciones latinoamericanas como Haití, Venezuela y México.

El Premio Nobel de la Paz a la ONU resulta muy halagador ¡en horabuena! pues mil veces que se le haya otorgado ese premio a una organización que lleva a cabo un fecundo trabajo humanitario alrededor del mundo, y no otorgarselos a tiranos como Donald Trump o el ruso Vladimir Putin, que no conocen el respeto a los derechos humanos.

Sobre la nación azteca se han realizado innumerables estudios que han revelado que el país tiene “una sociedad de jodidos pero contentos”. ¿Contentos por el futbol y otros detestables opios y por unos gobernantes chindinguas que rinden culto a satanás, el padre de la mentira?

Por ejemplo, el pasado 6 de julio el The New York Times publicó un estudio que bajo el título de “No, no eres clase media” puso al descubierto que los mexicanos vivimos de ilusiones, pues la tan llevada y traída clase media se reduce solamente al 12% de la población nacional, es decir, a unos 14 millones de habitantes que ganan en promedio 64 mil pesos mensuales y de ahí pa´ bajo resaltan los rangos de pobreza moderada con salarios que no alcanzan para cubrir todas las necesidades de una familia y pobreza extrema en la que se debaten más de 25 millones de compatriotas.

También el estudio resalta que menos de 100 familias ostentan el 75% de la riqueza nacional y aproximadamente 1 millón viven holgadamente en el rango de clase alta o millonarios con no menos de 1 millón de pesos en cuentas bancarias.

Hace ya casi una década que el economista francés, Thomas Piketty dio a conocer su libro El Nuevo Capital en el que alerta que el mundo podría verse convulsionado en terribles luchas sociales por la enorme brecha que divide a ricos y pobres. Sostiene que el 80% de la riqueza mundial la ostentan un millón de millonetas, mientras que millones y millones de pobres viven con un dólar al día y otros que no conocen los billetes verdes, sólo la incertidumbre de ver a sus hijos que piden pan y no hay.

El libro en cuestión se convirtió en Europa y gran parte del mundo occidental en todo un bestseller que sigue provocando mucha comezón entre quienes ostentan la riqueza y todavía lo están pensando en otorgar mejores salarios a los trabajadores como la única vía para lograr un mejor reparto de la riqueza y evitar las quemazones sociales.

¿Estaremos a tiempo de evitar esos estallidos sociales a los que se refiere Piketty? ¿Cuánto tiempo en México aguantará el México bronco y de qué serán capaces más de 60 millones de compatriotas que viven en pobreza extrema 25 de ellos que ya padecen hambruna?

info@agenciamn.com