El Tri celebrará 52 años de carrera con Margarita “La Diosa de la Cumbia”

El costo del boleto es de $120 pesos

La agrupación liderada por Alex Lora ofrecerá un show virtual el próximo 24 de octubre por plataformalive.com donde también cantarán con Sabo Romo y Mario Bautista

Gloria Carpio

Ni la pandemia, ni el virus detienen a El Tri, y es que para celebrar 52 años de carrera la agrupación liderada por Alex Lora armará tremenda fiesta ahora vía streaming contando con invitados como Sabo Romo y aunque no lo creas Margarita “La Diosa de la Cumbia”, quien pondrá un toque especial a esta velada que promete grandes sorpresas.

Será este 24 de octubre cuando “La Raza”, como llama Alex Lora a su público, podrá conectarse al concierto “El Tri en streaming”.

Para celebrar más de medio siglo de carrera artísticala la banda está preparando un espectáculo virtual con varios invitados y con temas inéditos, además como acto de generosidad Alex y su “domadora” Chela Lora donarán parte de las ganancias a Fuerza Migrante con el objetivo de beneficiar a migrantes mexicanos que tuvieron impacto negativo por la pandemia, además en rueda de prensa vía zoom la agrupación comentó que lanzarán temas como: “Sobrevivir” o “El virus del amor”.

“Yo toda mi vida, desde cuando comencé a rocanrolear, siempre he satanizado, criticado y ridiculizado al gobierno porque el gobierno siempre ha satanizado criticado y ridiculizado al rock and roll, y yo como rockanrolero les he regresado el favor, a todos los personajes que han sido de nuestro gobierno y a todos los que han participado siempre les he mandado saluditos (mentadas de madre), no solamente a nuestro gobierno sino a los gobiernos del mundo como por ejemplo a nuestro querido Donald Trump”, dijo Lora respecto a su sentir de los gobiernos, de lo que aclaró el se vuelve la voz del pueblo.

Además de Margarita “La Diosa de la Cumbia”, entre los cantantes que acompañarán a El Tri en su celebración se encuentran Mario Bautista, Sabo Romo y C-Can, entre otros. “Por razones de logística nos encantaría tener a todos en el mismo espacio y escenario, sin embargo también nos da la oportunidad de tener a mucha banda en el concierto, la verdad es que queremos hacer un toquín en grande y sobre todo no dejar pasar nuestro aniversario como cada año lo hemos hecho”, comentó el líder de la agrupación.

El espectáculo será este sábado 24 de octubre a las 20:30 horas, el costo del boleto es de $120 pesos y se transmitirá por plataformalive.com. “No podemos dejar pasar el aniversario de El Tri porque no cualquier día se cumplen 52 años de rockanrolear y la única forma de hacerlo es a través de este concierto que tenemos ahora, por eso lo vamos a hacer como una tocada completamente real, con producción, con performance, con invitados, con pantallas, con equipo de sonido para agasajarnos a nosotros y agasajar a la banda”, concluyó Lora.

