“Desahuciaron mi carrera, pero no me rendí”: Lolita Cortés

Está feliz de regresar a los escenarios el próximo 6 de noviembre con “TOC “TOC” en una función vía streaming live que ofrecerá MejorTeatro

Gloria CARPIO

La actriz de comedia musical, Lola Cortés, atravesó uno de los momentos más difíciles de su trayectoria pero nada la frenó para luchar por su salud, tal y como le enseño su mamá a quien considera una mujer muy sana .

En rueda de prensa Lola Cortés mejor conocida como “La Reina de los Musicales”, confirmó que recientemente se sometió a una operación de lumbares y cervicales, tras presentar dolores muy agudos que le impedían las actividades básicas y es que hace unas semanas pudo realizar esta operación gracias al profesionalismo del médico en quien puso toda su confianza y a decir de la actriz le dio los elementos necesarios para recuperarse de lo que creía perdido e incluso la llevó a una enorme tristeza.

“De alguna manera sentí que me habían desahuciado profesionalmente, fue algo muy duro para mí, pero esto es una segunda oportunidad para mi carrrera artística, yo venía sufriendo de un desvanecimiento no mental, nunca perdí la noción de dónde estaba, perdía la fuerza de mis extremidades y caía en el escenario y eso se volvió muy recurrente, de verdad al inicio incluso me daba risa, pero esto fue siendo más grave cada vez, hasta que mis hijos se dieron cuenta de esta situación y ellos que han sido unos grandes maestros para mí, me orillaron a buscar la ayuda”, dijo Cortés,

En medio de una pandemia y con el ánimo abajo debido a que llegoó a pensar lo peor, la artista declaró que su mamá siempre fue una persona muy sana, así que ella no se explicaba por qué tenía que atravesar esta lección, sin embargo, una vez entendida la situación, logró darse cuenta que tenía que hacer algo para remediar lo que le estaba ocurriendo y se puso en manos de estos grandes especialistas. “Ya pasó el tiempo de recuperación, pero tendré que tomar sesiones de rehabilitación para retomar mi trabajo al 100. Estoy empezando con mis ejercicios poco a poco”, comentó.

Lolita comentó que aunque poco habló del tema pasó por una depresión que le hacía mantener ideas que antes nunca pasaron por su mente, debido a que le dijeron en una primera instancia que no podía bailar más, pero tras llegar al Hospital Roma se dio cuenta que su problema tenía una solución y entonces comenzó a ver todo diferente, además, de lograrlo con la ayuda de sus dos hijos quienes siempre estuvieron presentes y atentos a los detalles de los resultados de su operación que hoy se podría considerar un éxito.

“Sí pasó por mi mente quedarme en silla de ruedas, pero gracias a Dios me llegaron estos ángeles que me cuidaron y me salvaron. Mi último accidente fue cuando estaba haciendo cuerdas en una clase y caí y me lastimé demasiado el cuello, esto, fue practicando acrobacias, y fue un impacto para mi darme cuenta que era hora de cuidar de este cuerpo que siempre me ha dado grandes experiencias, ahora estoy lista para volver al teatro, pero hasta que no tenga el plan concreto no me gustaría revelar lo que viene en estos proyectos”, concluyó.

El próximo 6 de noviembre regresará al teatro con la obra “TOC TOC”, comenzará filmaciones de una película la próxima semana, la lectura de un libreto y seguirá dando clases.