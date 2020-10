Desactivando complots en México

Sócrates A. Campos Lemus

SORPRESAS TE DA LA VIDA, LA VIDA TE DA SORPRESAS Y HOY, ASOMÁNDOME POR LA VENTANA, SORPRENDIDO, DESCUBRÍ QUE LA PLANTA DE NOCHEBUENA TENÍA ENORMES FLORES ROJAS Y ME RECORDÓ QUE EL INVIERNO ESTÁ MUY CERCA.

ESTOY CONVENCIDO de que los años no pasan en balde, ahora cuento con 76 años, muchas experiencias han pasado por los días transcurridos cada vez con una diferente intensidad y con mucha pasión, no es sencillo cargar a veces con tantas emociones o con tantos fardos y experiencia en el lomo, pero por supuesto que esto es lo que hace que se fortalezca el cuerpo, la mente y el espíritu y al final de los tiempos nos encorve y nos obligue a caminar despacio y ahí es cuando en cada paso tomamos el tiempo y la razón de estar pensando en lo que sucede y lo grave es que nada podremos cambiar a pesar de todo lo que se diga, los hechos son hechos y la vida así transcurre a lo largo del tiempo, como diría el “Tío Lolo”; “piquete que va derecho al trasero ni aunque te trates de escurrir, siempre llega”.

Hoy se hablará mucho sobre la detención del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, algunos hablan de que todo es un proceso escalado de lucha presupuestal en las agencias de Seguridad de los Estados Unidos y que si la detención de “El Chapo” se debió a la intervención del FBI y que en este momento por razones electoreras y presupuestales la detención del general Cienfuegos se procura por parte de las investigaciones de la DEA, el hecho real es que desde 2019 se venía realizando las investigaciones y que se habla de que hace diez años se comenzaron a realizar esas labores por parte de los cuerpos de seguridad de los Estados Unidos y ahí tenemos los resultados.

Algunos acusan a que el gobierno de AMLO sale muy perjudicado con esa detención e incluso colocan en medios algunas declaraciones que realizara AMLO en el proceso de la sucesión presidencial, donde agradecía que el Ejército y en especial que Cienfuegos hubiera estado sereno ante el cambio y permitió que se realizara el proceso en paz y esto hay que reconocerlo, porque seguramente los sistemas de inteligencia determinaron que hicieran lo que hicieran, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador era seguro porque la gente estaba determinada a realizar un cambio ante la corrupción y el entreguismo y saqueo que durante años se realizara en el país y por ello más de treinta millones de votantes se canalizaron a AMLO y hay que decirlo claramente se canalizaron a AMLO no a lo que lo se conoce como Morena, que hasta la fecha no tiene ni pies ni cabeza y que es el núcleo de las luchas por los puestos y presupuestos de ambiciosos dirigentes de tribus política que se han heredado en le México.

El mantener ocupados y activos a los grupos militares en el país es vital porque en vez de mantener una política de represión y de pillaje se van a los caminos del trabajo y apoyo a las labores sociales ejerciendo una fuerza vital que anteriormente estaba desocupada y sin laborar en los temas del desarrollo nacional. Hoy, los militares juegan un papel importante en las mejores obras sociales y económicas del Presidente y serán, sin duda, un ejemplo que permita al tiempo reconocer que su formación y disciplina sigue siendo totalmente institucional y ligada a la lealtad al sistema y al modo en que los ciudadanos determinen el camino de México y esto es muy importantes cuando todos sabemos que más vale un Ejército en paz y de paz que un grupo que se use para la represión y el control de los ciudadanos, ahora, en verdad, el Ejército tienen las labores que el pueblo de México determina y los costos son buenos porque se incluyen activos productivos que anteriormente estaban simplemente desperdiciados y sin laborar.

Se pretende acusar al Presidente de que durante dos años no llegó a la cima de muchos de los que ahora se irán destapando y que eran los verdaderos culpables de la protección a la corrupción y a la traición al país, pero sin duda a pesar de que esto se destape en los Estados Unidos, se tendrá que reconocer que el Presidente cuando menos es confiable y determina su acción en actos congruentes con sus declaraciones y se va avanzando, no todo se puede realizar en México, porque los caminos están contaminados y llenos de trampas y corruptelas y así realizar o permitir la realización de las operaciones que implican la seguridad en Estados Unidos y México es un buen camino que aclarará muchos de lo que todos los mexicanos estamos seguros de que durante años operó en México una “narcopolítica” terrible que nos ha llevado a una crisis de seguridad política, económica y social y por ello se debe intentar el cambio con un buen sentido sin despertar las asonadas ni complots que generen la descomposición de la paz y se produzcan las confrontaciones entre los grupos, así que a muchos no les interesas y les genera temor este sistema, pero se tienen que realizar por el bien de todos.

Mucho se conocerá con esta detención y se podrá llegar sin problema a los niveles más altos de lo que es la enorme corrupción nacional y esto permitirá una buena escalada en lo que ha prometido hacer AMLO, sin las confrontaciones violentas a las que se venían previendo cuando el mismo Presidente habla de los complots de algunos grupos y por ello, ahora, es mucha mayor la importancia que los grandes capitalistas brindan al Presidente y se mantienen en el país, porque esto muestra que independientemente de que nos guste o no, se ha logrado mantener una paz social sin conflictos violentos como muchos lo vienen esperando y que por el momento, ahora, todos los cuerpos de seguridad en el país tendrán que tener momentos de serenidad y no podrá ningún grupo penetrar los mandos sin tener el peligro de verse involucrado en los complot que ahora se vienen desactivando para el bien del pías y de su paz social.

