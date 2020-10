Horacio Villalobos presenta “El Acto de Dios “

La puesta en escena llegará por plataforma digital el próximo 7 de noviembre a través de Ticketmaster Live

Horario Villalobos se une a la nueva dinámica streaming onlinepresentando “Un acto de Dios”, la exitosa puesta en escena de David Javerbaum, que llegará por dicha plataforma digital el 7 de noviembre en Ticketmaster Live.

“Queremos que nuestra compañía tenga trabajo, nos queremos adaptar a esta nueva normalidad, con los teatros al 30% yo no salgo con ‘Los Chicos de la banda’ y eso en el mejor escenario porque no te garantiza que te llegará el 30%. Está padrísimo poder hacerlo así porque más gente nos podría ver, han comprado boleto gente de Chile, Argentina, Guatemala. Nicaragua, Puerto Rico, Estados Unidos y diferentes partes de la república, países, que no hubiera ni soñado ir con la obra”, comentó Villalobos.

En conferencia de prensa, Villalobos relató que en complicidad con Pilar Boliver, directora del montaje que protagonizó Jim Parson, ya tenían entre sus planes la puesta por streaming, sin embargo querían esperar a que las plataformas fueran menos novedosas para evitar errores en la experiencia y hacerlo de la manera más profesional posible.

“Un acto de Dios” es una comedia en la que El Todopoderoso revela los misterios de La Biblia y responde a las preguntas existenciales que los humanos nos hacemos con frecuencia ¿Qué es lo qué quiere Dios?

En la pieza el escritor de comedia David Javerbaum, quien ya llevó esta propuesta a Broadway con todo éxito se hace una crítica aguda y en esta adaptación mexicana se cuenta con el trabajo actoral de Horacio Villalobos como Dios, quien se encarga de revelar los misterios de La Biblia, mientras hace una crítica a la forma que nos dirigirnos al Todopoderoso. Pero no estará solo, ya que los arcángeles Gabriel y Miguel (Ricardo White y Axel Santos) compartirán el escenario para dar a conocer los nuevos 10 mandamientos y el rumbo que vamos a tomar a partir de este momento como humanidad.