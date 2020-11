Víctor Guadarrama maquilló a Ninel Conde para su boda con Larry Ramos

Según el programa de espectáculos Suelta La Sopa, algunas personas cercanas a la cantante confirmaron que Ninel se encuentra embarazada y que por ello quiso apresurar su matrimonio religioso con el colombiano Larry Ramos

El encargado de maquillar a Ninel Conde para su boda religiosa con Larry Ramos, fue el maquillasta del momento y diseñador de imagen Víctor Guadarrama.

La polémica cantante y actriz se dejó guiar por su diseñador de imagen de cabecera, en su boda, sacando lo mejor de su belleza, con un maquillaje especialmente diseñado para ella, en uno de los días más especiales e importantes en su vida.

Asimismo, la llamada “Bombón asesino” publicó en su cuenta de Instagram, el vestido de novia que usó, el cual fue diseñador por Benito Santos.

“Gracias a cada uno de ustedes por su apoyo y cariño, por comprender que en medio de esta pandemia no pude invitarlos, pero el próximo año sí estaremos todos juntos”, publicó Ninel Conde, quien durante los últimos meses ha enfrentado una batalla legar con su ex pareja Giovanni Medina, quien no le permite ver a su hijo Emmanuel.

Ninel Conde realizó una ceremonia religiosa en la que se unió en matrimonio ante los ojos de Dios, el pasado miércoles 28 de octubre en una residencia privada en el Estado de México después de que le prohibieran hacer la fiesta en el Museo Casa de la Bola, en Ciudad de México.

Sin embargo, El periodista Gustavo Adolfo Infante informó en el programa de espectáculos “De Primera Mano”, que él personalmente había mantenido una charla con Ninel Conde y ella le confesó que aún no se ha casado por el civil con Larry Ramos y que dicho acto será llevara a cabo hasta el 2021.

