Frenarán fraudes por venta de viviendas

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Para evitar que las personas compradoras de vivienda sean víctimas de fraudes, la diputada Paula Soto presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano y del Código Civil para el Distrito Federal, a efecto de evitar que las empresas constructoras desarrolladoras celebren contratos de compra-venta, sin contar con el permiso de ocupación correspondiente.

Durante la sesión virtual realizada el 10 de noviembre, la legisladora destacó que debido a la necesidad de las familias capitalinas para adquirir una vivienda, diversas constructoras y desarrolladoras inmobiliarias han visto una gran área de oportunidad para ofrecer sus proyectos constructivos bajo el esquema de preventa, principalmente de edificios departamentales.

“Como sabemos, explicó, la preventa de bienes inmuebles consiste en la oferta de propiedades, cuando éstas aún se encuentran en las primeras etapas de construcción, y a un costo menor, en comparación con las propiedades totalmente construidas”.

Asimismo, señaló que este esquema de preventa de propiedades significa grandes ventajas económicas, principalmente para las desarrolladoras inmobiliarias, ya que les permite obtener la liquidez necesaria para la continuación y conclusión de la obra; éstas ofrecen la posibilidad de apartar y adquirir una propiedad con antelación, así como de elegir algunos acabados estéticos de su vivienda.

Puntualizó que cada vez es más común observar diversas irregularidades cometidas por las empresas inmobiliarias, que llevan a cabo la construcción de pisos o departamentos adicionales a los contemplados inicialmente por la licencia de construcción, lo que se traduce en la edificación de viviendas no contempladas o autorizadas por las autoridades correspondientes y en consecuencia la autoridad emite la orden de demolición de la vivienda no autorizada.

Subrayó la diputada que esta práctica fraudulenta no sólo significa la demolición de la o las viviendas no autorizadas, sino que representa un grave problema para las personas compradoras, pues en la mayoría de las ocasiones, cuando la autoridad se percatan del fraude y procede a la demolición del inmueble, la vivienda no pertenece ya a la empresa desarrolladora, sino que ya es propiedad de una persona física que adquirió su vivienda con el fruto de su esfuerzo y trabajo, mediante un acto de buena fe”.

La propuesta señala que hasta no contar con el permiso de ocupación otorgado por la autoridad competente, no se podrán celebrar contratos de compra-venta para los proyectos de iniciación de obra de inmuebles.

Senado, coadyuvante de la Fiscalía

El senador Ricardo Monreal advirtió que el Senado de la República coadyuvará en las investigaciones con la Fiscalía General de la República (FGR) para aportar información en contra de ex senadores del PAN que recibieron sobornos para aprobar las reformas estructurales del ex presidente Enrique Peña Nieto, entre ellas la energética.

Cuestionado durante una reunión de trabajo a distancia con integrantes de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI), Monreal, a pregunta expresa, respondió que “los senadores azules de la pasada legislatura y ahora gobernadores (algunos), son una bola de cínicos rateros. Pillos de siete suelas, decía mi abuelo”, subrayó.

Los presuntos señalados serían Ernesto Cordero, ex coordinador de la bancada; el ex senador michoacano Salvador Vega Casillas, ex presidente de la Comisión de Energía y ex titular de la Función Pública en el gobierno de Felipe Calderón; al ex senador campechano Jorge Luis Lavalle Maury, ex presidente de la Comisión de Administración; y los actuales gobernadores Francisco Domínguez Servién, de Querétaro, y Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, ambos ex integrantes de la Comisión de Energía en la Cámara alta.

Monreal, quien es además presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), sostuvo que así demuestra, una vez más, que “no rehúye” a los temas “ni le saca la vuelta a nadie”.

Y agregó: “Lamentablemente se han dado revelaciones y en un periódico nacional (Reforma) se le dio continuidad a una confesión, así se le llama, una declaración confesa de un exsecretario técnico de la Comisión de Administración del Senado de la República, en el periodo pasado”, en referencia al citado Rafael Caraveo.

“Confiesa en su declaración que sí hubo corrupción, maletas de dinero que se entregaban a legisladores y que toda esta entrega se hacía del gobierno a legisladores para aprobar reformas a leyes o a la Constitución; obviamente nos preocupa”.

Adelantó: “Yo estaré planteando en los próximos días a la Jucopo que el Senado pueda constituirse en una parte coadyuvante de la Fiscalía General; dado que la comisión de delitos se dio lamentablemente en el Senado, lo que me da mucha tristeza y no puede pasar desapercibido como institución, porque como ente público e integrante del Congreso de la Unión, está viéndose involucrado y no podemos tapar el sol con un dedo ni convertirnos en usuarios de la política del avestruz”.

