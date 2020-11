La diabetes es la segunda causa de muerte en México

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Salud de Edomex atiende a niños con quemaduras graves

La diabetes es la segunda causa de muerte en México, hasta el segundo trimestre de 2020 se registraron un total de 8,992 casos nuevos de la enfermedad, siendo los estados de Tabasco y Jalisco los que reportaron el mayor número. La alta probabilidad de desarrollo de complicaciones graves como enfermedades del corazón, insuficiencia renal y ceguera llevan a la diabetes mellitus a ser una de las principales causas de muerte en el mundo. AstraZeneca impulsa la iniciativa MásQueGlucosa para concientizar a la población sobre las complicaciones como la Insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica que se encuentran estrechamente ligadas con la diabetes, donde el 75% de los pacientes con DM2 fallecen por enfermedades del corazón y un 50% experimentan problemas renales. El doctor Fernando Javier Lavalle González, ex presidente de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y adscrito al servicio de endocrinología del Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”, afirma que: “En el tratamiento de la diabetes, es importante controlar la glucosa para mejorar la esperanza de vida. Se estima que sólo 1 de cada 4 personas que viven con diabetes en México logra objetivos de control glucémico a pesar de contar con múltiples terapias farmacológicas disponibles. Si se incluyen otros parámetros de control en lípidos, triglicéridos y presión arterial, sólo 2 de cada 100 pacientes con DM2 se encuentran con adecuado control. Por su parte, el doctor José Antonio Magaña Serrano, cardiólogo con subespecialidad en insuficiencia cardiaca expresa: “Es necesario su diagnóstico y tratamiento oportuno ya que la mayoría de las complicaciones cardiovasculares se desarrollan mucho antes de la presentación de síntomas. La insuficiencia cardiaca es la primera manifestación de disfunción en el corazón que sufren los pacientes con diabetes, aun sin haber presentado un infarto previo”. Se estima que cerca de 40% de los pacientes con insuficiencia cardiaca y más de la mitad de los pacientes con insuficiencia renal son diabéticos. El doctor Jonathan Samuel Chávez Iñiguez, nefrólogo adscrito al Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde y miembro del Sistema Nacional de Investigadores afirma que “Un 40% de los pacientes con diabetes desarrollarán daño renal a lo largo de su enfermedad, por lo que es imperativo evaluar su función renal inclusive los recién diagnosticados. Fármacos como dapagliflozina, son una esperanza para mejorar no sólo el control glucémico, sino que son seguros y eficaces en pacientes con enfermedad renal crónica leve y moderada”.

*****

Desde su puesta en marcha, hace 15 años, la Unidad Médica de Atención a Niños con Quemaduras del Hospital General Dr. Nicolás San Juan, del Instituto de Salud de Edomex, que dirige el doctor Gabriel O´Shea Cuevas, ha brindado atención a más de 4,300 pacientes con este tipo de lesiones. Los antecedentes de esta unidad datan del año 2002 cuando autoridades del ISEM signaron un convenio de colaboración con la Fundación Michou y Mau y el nosocomio estadounidense Shriners de Galveston, ubicado en el estado de Texas, para crear la primera clínica de valoración, en la que inicialmente se atendieron a 488 pacientes, sin embargo, fue hasta el 19 de agosto de 2005 cuando abrió oficialmente sus puertas como Unidad para Niños Quemados. Al inicio de sus operaciones la unidad no establecía restricciones de edad para la atención e ingreso de pacientes, fue hasta el año 2008 cuando la unidad se especializó únicamente en menores de 18 años de edad a quienes ofrece atención y tratamientos de vanguardia utilizando técnicas que han permitido resolver problemas severos y complejos. La unidad cuenta con insumos como epidermis cultivada, xenoinjertos, apósitos avanzados de plano nanocristalina, entre otros que ofrecen importantes beneficios como reducir el tiempo de cicatrización y acelerar el proceso de regeneración de la piel, a su vez esto permite disminuir el tiempo de hospitalización. La unidad está integrada por seis camas, dos de terapia intensiva, dos de terapia intermedia y dos de hospitalización; un quirófano, una balneoterapia, con 4 cirujanos plásticos, 5 anestesiólogos, 6 pediatras, 2 nutriólogos, así como un rehabilitador, área de psicología que han atendido no sólo a menores mexiquenses, sino apoyado a pacientes provenientes de otros estados. En el contexto de la pandemia por Covid-19, la unidad no ha suspendido sus servicios, sin embargo, de acuerdo con el doctor Pablo Rodríguez Ferreyra, director de esta área los ingresos han disminuido hasta en 50%, aunque actualmente no se tiene claro el por qué de esta incidencia.

