Crimen organizado sentó sus reales en la Ciudad de México

Durante la gestión de Mancera, afirma AMLO

Asegura que con Cárdenas, Encinas, Ebrard y él, bajó incidencia delictiva

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo durante su conferencia mañanera que con Cuauhtémoc Cárdenas al frente del gobierno de la Ciudad de México, empezó a bajar la incidencia delictiva en la capital y destacó que con Alejandro Encinas y Marcelo Ebrard también hubo una reducción, no así, en los últimos años de la administración de Miguel Ángel Mancera, cuando, afirma, que el crimen organizado sentó sus reales.

“Antes de que gobernara Cuauhtémoc Cárdenas había una situación de mucha violencia, mucho robo, homicidios, pero no participaban bandas, no actuaba el crimen organizado, y en ese gobierno empezó a reducirse la violencia. Yo dejé menos de dos homicidios diarios. No había presencia del narcotráfico en la ciudad. Bajamos hasta 80 el número de vehículos robados, cuando antes eran 120. Luego siguió Encinas y bajó; con Marcelo bajó muchísimo también la incidencia delictiva”.

No obstante a lo anterior, refiere que “después del gobierno de Marcelo, se mantuvo como dos años bien y luego se disparó de nuevo, no el robo de vehículos, ése se conservó. En el caso de los homicidios, llegaron a 6 diarios en la ciudad. A partir del tercer o cuarto año de Miguel Ángel Mancera se empezaron a descomponer las cosas y ya al final se empezaron a registrar actos relacionados con la delincuencia organizada, entraron grupos extranjeros que robaban domicilios, aumentó el número de homicidios en la ciudad”.

Sobre el asesinato de los empresarios Baptiste Jacques Daniel Lormand y Luis Orozco en la Ciudad de México, dijo que las investigaciones están en marcha y aseguró que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, está haciendo un buen trabajo, está enfrentando toda esta herencia de inseguridad que recibió, pero siguen habiendo actos violentos. Espero se pacifique la ciudad y todo el país, argumentó

Recordó que en casos como el asesinato de mujeres y niños en Bavispe, Sonora, ya se detuvo a los que participaron en el atentado, “se tienen detenidos a todos, incluidos los jefes de ellos”. Asimismo, afirmó que ya se tienen detenidos a los que participaron en el ataque contra Omar García Harfuch y a los involucrados en la masacre de los LeBarón.

Sobre el asesinato de los empresarios, el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch reveló que el móvil que se sigue en el caso es el de la presunta comercialización de vinos de alta gama. No obstante, en redes sociales ha trascendido que la razón real fue el negarse a pagar “piso” a uno de los grupos de la delincuencia organizada que opera en el poniente del Valle de México.