Alejandro Tomassi celebra 47 años de trayectoria con una magistral actuación en “Quererlo todo”

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

La telenovela de Nacho Sada aplasta en

rating a “Ventaneando” con esta historia

Una joya en la televisión mexicana ha resultado la telenovela “Quererlo todo”, bajo la producción de Ignacio Sada, quien cautiva al televidente con una historia romántica, una historia que regresa a la raíz de este género, una historia tradicional que tanto extrañaba el televidente, de esas que nos hacen suspirar y que tanta falta hacen en esta época de incertidumbre que se vive en México y el mundo por la COVID-19. Es por ello que se le agradece al productor Ignacio Sada que el público pueda emocionarse con una telenovela tradicional y para la que Televisa abrió su horario de las 15:30 horas de lunes a viernes por “las estrellas”.

Con “Quererlo todo”, el productor Ignacio Sada, conocido por sus amigos y colegas como Nacho Sada, ha apostado a un elenco de primer nivel como: Alejandro Tomassi, Manuel Ojeda, Olivia Bucio, Eugenia Cauduro, Minerva Aguilar, Alexis Ayala, Sara Corrales, así como los jóvenes protagonistas Michelle Renaud y Danilo Carrera, quienes tienen un gran talento.

DIARIO IMAGEN tuvo el privilegio de charlar con el grandioso actor Alejandro Tomassi, quien resalta que es una bendición tener trabajo en estos tiempos tan difíciles que se viven por la pandemia, una pandemia que también ha acabado con muchas empresas y que eso a la vez ha aniquilado diversas fuentes de empleo. “Ha sido una bendición poder grabar esta telenovela con la que el público se deleita con una historia muy bien escrita, muy bien realizada, con una dirección estupenda, con unos actores extraordinarios. Estamos haciendo la telenovela con mucho cariño”.

La pandemia también ha cambiado nuestro estilo de vida y el talentoso actor Alejandro Tomassi afirma que se ha acostumbrado a esta nueva modalidad de vida y de trabajo. “Durante las grabaciones de ‘Quererlo todo’ estamos protegidos constantemente, no nos quitamos el cubrebocas, ni la careta hasta el momento de grabar. Llevamos a cabo todos los cuidados que señala la Secretaría de Salud”.

Se dio la gran oportunidad que cante en la telenovela “Quererlo todo”, “me pusieron una canción que me fascinó y que la van a poder escuchar más adelante en uno de los capítulos, será una gran sorpresa para el público”, reveló el actor.

Aunque “Quererlo todo” es una telenovela rosa, de las tradicionales que siempre enamoran al televidente, no se aleja mucho de la realidad. “Mi personaje Aarón es introspectivo, es obligado a guardar muchos secretos y eso lo hace un poco depresivo, cae en el alcoholismo, sin embargo no se le nota porque es el doctor del pueblo. Todo lo que oculta no lo puede decir porque así lo juró, pero más adelante veremos en la historia que todo esto va a traer consecuencias a este personaje que maneja muchas emociones. Además tiene el dolor que le asesinaron a su hermana, está solo, no tiene familia. Mi personaje es muy conflictivo, con muchos cambios de actuación. Al estar ocultando todos sus secretos pues constantemente está mintiendo y eso lo va hundiendo cada vez más, asimismo no encuentra el amor y cuando llega una persona importante en su vida se siente utilizado, ya que su pareja (Luz María Jerez) se acercará a él, para que le diga todo lo que oculta”.

“Quererlo todo” inició el pasado 9 de noviembre con un alto rating, fue líder de audiencia en su barra de horario al alcanzar 3.2 millones de televidentes totales en su primer episodio, dejando por debajo al programa de TV Azteca, “Ventaneando”, lo cual congratula a Alejandro Tomassi, ya que dice “ha sido la telenovela más vista en los últimos cinco años en ese horario. Ha sido fabuloso que la gente acepte esta historia de una manera positiva y afortunadamente ha aumentado el rating. La gente se está enganchando con la historia, historia que se ha ido reescribiendo porque es una adaptación verdaderamente muy buena en donde van metiendo los personajes conforme van viendo qué es lo que al televidente le gusta. La historia original tenía un final para cada personaje, pero la historia la van cambiando conforme al gusto del público y eso la convierte en una historia verdaderamente memorable”.

“Quererlo todo” cuenta también con unas bellísimas locaciones, principalmente en el Estado de México, donde graban en una hacienda maravillosa que es la Hacienda de la Agavia, en el pueblo mágico de El Oro, además de que en el Estadio Azteca se hizo un foro que se convirtió en el pueblo mágico El Rosario. “Ha sido muy bello grabar en el Estado de México, la gente ha sido muy respetuosa, le ha gustado mucho que vayamos a sus pueblos, que vayamos a sus lugares a grabar. Estamos muy contentos de poder salir a lugares donde no hay tantos contagios, en donde sanitización y hemos logrado unas locaciones muy hermosas”, dijo muy emocionado Alejandro Tomassi, quien ha participado en más de 50 telenovelas, de las cuales, la mayoría ha triunfado en más de cien países.

—¿Es cierto que habrá una sorpresa en “Quererlo todo” donde lo veamos cantar?

Sí, se dio la gran oportunidad que cante en la telenovela “Quererlo todo”, me pusieron una canción que me fascinó y que la van a poder escuchar más adelante en uno de los capítulos de “Quererlo todo”, donde hago mancuerna con Luz María Jerez, quien es mi pareja en el melodrama y con quien trabajé en la película “ Zapata en Chinameca”, una película de hace muchísimos años que produjo Antonio Aguilar.

NOS CUENTA SU HISTORIA CON JUAN GABRIEL

—En este 2020 celebra 47 años de trayectoria, además de brillar en la actuación también ha incursionado en el canto, tan es así que en vida Juan Gabriel le cedió un tema musical, del cual tiene los derechos y que grabó en su más reciente disco “El Último”.

Es un tema de Juan Gabriel inédito que se llama “Cuando todo se acaba”, de hecho es un tema que cantó Lucha Villa hace 40 años y en vida el señor Juan Gabriel me dio ese tema, del cual el maestro Lázaro Muñiz me hizo los arreglos para este gran tema que forma parte de mi más reciente disco titulado “El último”, el cual contiene 13 canciones, en las que también está “Acurrúcate” que canté con Manuel José el año pasado en el Teatro Metropólitan.

Cuando comenzaba a promover el disco, lamentablemente llegó la pandemia y con ello la cuarentena puso en pausa la promoción.

Sin embargo, mi disco “El último” está disponible en todas las plataformas digitales y se deleitarán con el tema de Juan Gabriel “Cuando todo se acaba”, del cual próximamente haré video.

Constantemente en mis redes sociales hago trivias y regalo mi disco en físico, el cual se lo envío a los ganadores con posters, gorras y demás souvenirs.

—¿Cómo conoció a Juan Gabriel?

El Tecnológico de Monterrey Campus Juárez, me invitó para que leyera la vida de Juan Gabriel en atril, acompañado de la Orquesta Filarmónica Juvenil. Fui a Ciudad Juárez, Chihuahua, a leer su vida, Juan Gabriel no iba a asistir, pero cuando se enteró que yo leería su vida, me admiraba tanto que decidió asistir. Al finalizar la lectura Juan Gabriel se subió al escenario y cantamos juntos. Después me invitó a cenar con el maestro Lázaro Muñiz, que en paz descanse, fuimos a cenar a un restaurante chino, platicamos, le regalé mi disco el cual me hizo los arreglos musicales el propio Lázaro Muñiz y Juan Gabriel me pidió que le autografiara el disco.

Tuve la fortuna de ver a Juan Gabriel cantar por primera vez arriba de un escenario ante el público en el Salón Candiles del Hotel del Prado, en la Ciudad de México, donde presentó la canción “María José” que se la dedicó a Lucha Villa por el nacimiento de su hija.

También tuve la oportunidad de ver a José José cantar por primera vez en público, de hecho acabo de grabar una canción de Camilo Sesto que hizo éxito José José, en versión salsa, la cual próximamente daré a conocer.

—Actualmente es embajador del Movimiento Social Somos Uno, el cual cuenta con una canción que tiene el mismo nombre “Somos uno”, que trata de unir a México en medio de esta situación para unir fuerzas y salir adelante de este barco tan tenebroso.

En YouTube está el video de la canción “Somos uno”, autoría de Fossas, en el cual participan María Bernal, Sforza, Alejandro Tomassi, Marychuy Arámburo, Arturo de las Fuentes, Marco de León, Aneeka, Angelo Diep, Karla Guzmán, Vik Guga, Big Metra, entre otros.

En realidad todos somos embajadores. A este movimiento me invitó mi sobrino Fossas. El tema “Somos uno” es para motivar a la gente que está en su casa y hacerle saber que todos somos uno, que no estamos solos. Les hago un llamado a empresas de todo el mundo que se unan a este proyecto que promueve la salud, la educación, el estar en casa con sanidad mental, con sanidad espiritual.

“Somos uno” es una canción muy hermosa que ya está en plataformas digitales y cuyo video pueden apreciar en YouTube.

Queremos que todo mundo escuche esta canción, que les llegue su mensaje y que se la sepan.

—¿Cree en el amor de pareja, está abierto a enamorarse nuevamente?

Desde luego que creo en el amor, el amor es inmortal, no hay una edad para el amor. Por el momento me encuentro bien, estoy solo, sin pareja, tranquilo y me siento bien así.

Claro que estoy abierto al amor, pero sabré esperar el momento en que llegue la persona adecuada, la persona indicada, porque uno no escoge a la pareja, la vida te la da.

Hay que estar siempre abiertos al amor, el amor existe, el amor es bueno, el amor es reconfortante y te apoya en la vida.

—A qué hora duerme, porque además de actuar en “Quererlo todo”, está muy activo en sus redes sociales, en las clases de cocina que da en su canal oficial de YouTube “Tomassi sí cocina”, así como promocionando su disco, etcétera.

Duermo muy poco, desde que inició la pandemia le di auge a mis clases de cocina en YouTube, promuevo mi disco “El último” en todas las plataformas digitales, participo en el Movimiento Social Somos Uno.

Empecé a hacer meditaciones, lo cual recomiendo mucho. Todas las mañanas respiren profundamente durante 20 minutos y estarán en paz con uno mismo.

Cuando mediten no tienen que pensar en nada, ni en nadie. Si meditan no entrarán en depresión, ni tendrán angustias.

—Ya que usted imparte clases de cocina por YouTube, ¿cuál es su platillo favorito?

El tamal azteca, el cual me hacía mi mamá. El tamal azteca es una especie de chilaquiles, pero horneados, llevan rajas poblanas, pollo, puerco, salsa verde, elotes, crema, queso mantequilla, en fin, es un platillo delicioso.

—Actualmente lo vemos en ocho telenovelas al aire, gracias a las repeticiones de melodramas en televisión abierta o de paga como “Tres mujeres”, “Hasta el fin del mundo”, La doble vida de Estela Carillo”, “El extraño retorno de Diana Salazar·, ·Amy la niña de la mochila azul”, “Luz Clarita”, ·Corazón que miente en Croacia”·, “Destilando amor” y “Quererlo todo”.

“Esas telenovelas que se están repitiendo en esta pandemia me ha ayudado a que gente joven me conozca, las nuevas generaciones me están descubriendo y eso hace que tenga más seguidores jóvenes y les agradezco. A través de estas telenovelas me conocen en varias partes del mundo como Rumania, Croacia, España, Ghana, Argentina, República Dominicana, Venezuela, Honduras, Panamá, Perú, Bolivia, Paraguay, Colombia, Italia, en fin, en infinidad de países, lo cual me llena de orgullo.

Siempre le respondo a mi público a través de mis redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, Snapchat, Linkedin. Me gusta estar en contacto con mi público. Las redes sociales son lo de hoy.

—En teatro, Alejandro Tomassi ha hecho historia con la puesta en escena “La dama de negro”, que lleva representándose durante 26 años en cartelera, de los cuales, usted lleva 10 años protagonizando esta exitosa obra.

De las 7 mil funciones que lleva acumuladas “La dama de negro”, yo he actuado en 3 mil funciones, de las cuales me han visto un millón de personas y solo la pandemia pudo detener brevemente la temporada. Está contemplado que “La dama de negro” visite grandes recintos por la República Mexicana para que pueda entrar el 30 por ciento de aforo como lo marca la ley para evitar contagios por el COVID-19, yo estoy más que dispuesto para presentarme con “La dama de negro”, que la conforma un gran equipo como Rafael Perrín, Carlos Bracho, Paty Perrín, Juan Carlos Colombo, Odiseo Bichir, benjamín Rivero, Antonio Calvo, todos son grandes compañeros, somos una bonita familia.

Recomiendo que vean por streaming al maestro Rafael Perrín, quien tiene una actuación magistral con el monólogo “Esquizofrenia”.

—Junto con el maestro Jorge Esma Bazán tiene un gran proyecto teatral…

El maestro Jorge Esma Bazán me escribió un monólogo especialmente para mí que se llama “El Inmortal”, una obra muy interesante, una obra muy compleja en donde también voy a cantar con mariachi, voy a tocar el piano, voy a hacer muchas cosas dentro de la obra que haré realidad una vez que termine lo de la pandemia.

—A la vez continúa con sus lecturas de poesía…

Estoy haciendo lecturas de poesía, por el momento virtuales para el Instituto Politécnico Nacional, para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Continúo con el programa “Leo, luego existo”, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), asimismo sigo con el proyecto “Quieres que te lo lea otra vez”, del maestro Andrés Torres.

—A qué cantantes piensa invitar para el disco de duetos que tiene planeado grabar.

Me gustaría que me acompañarán grandes amigas como Alejandra Ávalos, Manoella Torres, Daniela Romo, Romo, Lisset, Dulce, Laura Flores Rocío Banquells, Lucero, Lila Deneken, Yuri, a muchas de ellas las conozco de toda la vida y ojalá que todas acepten hacer este disco de duetos que sería con canciones que ellas han hecho éxito.

—¿Ha planeado hacer un libro?

Claro, ahora estoy haciendo un libro de poemas, escribo en verso. Le escribí unos poemas a Pita Amor y de ahí me nació la idea de escribir un libro pequeño de poesía en verso real con rima y con métrica, el cual lanzaré próximamente.

Por otro lado, sí tengo la idea de escribir mi vida en un libro, pero no he tenido mucho tiempo. Sí quiero escribir mi vida, quiero escribir muchas anécdotas, quiero que la gente se entere de cómo empecé, de todos los personajes que he conocido, de todas las aventuras que he vivido en esta carrera tan bonita, claro que sí lo haré.

—Una joya charlar con usted. ¿Algo que desee agregar?

Agradecerle todo el cariño y atenciones al público, con el que siempre estoy en contacto a través de mis redes sociales. Descarguen mi disco “El Último” que está en todas las plataformas digitales; vean la telenovela “Querero todo”, que es una gran producción; sigan mis recetas de cocina. Gracias por todo.

