Sólo llegarán 249 mil vacunas Pfizer este mes

Las de Cansino y AstraZeneca, hasta 2021

Sólo llegarán 249 mil 600 dosis de la vacuna contra Covid-19, de las comparadas a la farmacéutica Pfizer, volumen que se irá incrementando hasta diciembre de 2021 con un total de 34.4 millones de dosis, aclaró Martha Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La subsecretaria explicó que médicos y personal de salud serán los primeros en recibirla, como ocurrirá en otros países.

“Es una forma de empezar a ensayar el manejo y toda la habilidad que debe desarrollar el sector salud”, dijo Delgado.

Además, reconoció que las de Cansino y AstraZeneca comenzarán a entregarse hasta el próximo año.

El gobierno de México firmó con la farmacéutica Pfizer el convenio de fabricación y suministro de la vacuna contra Covid-19, mediante el cual se adquirirán 34 millones 400 mil dosis; sin embargo, aún se desconoce la fecha exacta en la que llegarán las vacunas al país.

Por su parte, la Secretaría de Salud (Ssa) aseguró que la aplicación de la vacuna será gratuita, aunque aún no se define el plan de aplicación, y llamó a la población a no dejarse engañar por alguien que ofrezca las dosis.

Por su parte, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, adelantó que el contrato con Pfizer incluiría previsiones para minimizar los retos asociados con la tecnología de su vacuna, que requiere una cadena de frío de -70 grados centígrados.

La vacuna de Pfizer requiere doble aplicación por persona, teniendo un tiempo promedio de 21 días entre cada aplicación. Se espera que en un año se podrán inmunizar a 17.2 millones de personas.

La vacuna rusa no ha sido avalada

Por su parte, José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, informó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha validado la vacuna Sputnik V, desarrollada por Rusia, por lo que hasta el momento no se cuentan con detalles sobre su seguridad y eficacia.

El funcionario federal indicó que Rusia ha emitido información sobre la vacuna de manera unilateral, lo que no ha permitido que sea evaluada por algún organismo internacional.

“Ellos han compartido información general de los aspectos de su vacuna, pero hasta donde tenemos conocimiento, la misma no ha sido sometida o si ha sido sometida, no ha terminado y no disponemos de una publicación oficial de una contraparte oficial, técnica y reconocida que haya realizado la valoración de esta vacuna y que pueda poner a disposición de todos los países la composición y diferentes elementos de seguridad, eficacia, inocuidad”, sostuvo.

Añadió que posteriormente, se espera que la vacuna Sputnik V sea evaluada por organismos internacionales e incluso ingrese al mecanismo Covax, que agrupa todas las vacunas desarrolladas en el mundo.

“Esperamos que en su momento, como lo están haciendo otros desarrolladores, esta información sea puesta disposición al menos a disposición de la Organización Mundial de la Salud, que en su momento esta vacuna podría alcanzar la plataforma Covax, que es a través de la cual se tendrá acceso a todas las vacunas”, afirmó.