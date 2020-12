Por Covid-19 aumenta 60% el comercio on line en México: IDC

Mauricio Conde Olivares

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer ayer la información del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en los ámbitos federal y estatal (CNTAIPPDPF-E) 2020.

Reportó INEGI que de acuerdo con la ubicación geográfica, en el estado de México se concentró la mayor cantidad de unidades administrativas (43) destinadas a atender esta importante materia, le siguieron el INAI y Quintana Roo con 39 y 20, respectivamente.

Si bien Quintana Roo situó en el tercer lugar nacional en la apertura de unidades administrativas para atender la normatividad de transparencia, ocupa el último lugar de todas las entidades federativas respecto al número de computadoras en funcionamiento para el buen desempeño de los servidores públicos.

Según INEGI, en el desempeño de sus actividades, al cierre de 2019, el INAI y las oficinas en los estados contaron con 3 mil 350 computadoras en funcionamiento, 934 y 2 mil 416, respectivamente. Por tipo, 2 mil 397 (71.6%) fueron de escritorio y 953 (28.4%), portátiles. Sinaloa fue la entidad que registró la tasa más alta de computadoras por cada 100 servidores públicos con 257.8; en el INAI la tasa fue de 116.0.

Así, conforme la Tasa de computadoras en funcionamiento por cada 100 servidores públicos en el INAI y por entidad federativa, 2019, se reveló que Quintana Roo tiene un promedio de 78.5 unidades, lo que implica un importante rezago al atender temas de la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, porque los funcionarios deben compartir equipos de cómputo para desempeñar su trabajo.

Ahora, déjeme comentarle que UPS y Estafeta anunciaron la ampliación de su alianza comercial iniciada en junio pasado para continuar brindando a los exportadores, nuevos o existentes, la oportunidad de aprovechar los beneficios del nuevo T-MEC al alcanzar el mercado estadounidense en tan sólo un día. Este crecimiento será además un apoyo importante para las empresas exportadoras que contarán con un servicio más ágil de entregas durante la temporada de buen fin y las fiestas decembrinas.

La alianza UPS-Estafeta aprovecha la fortaleza estructural de ambas empresas, incorporando 302 puntos de contacto a los 163 anunciados en junio, logrando que un total de 465 puntos Estafeta formen parte de una red integrada con UPS para llegar a más de 220 países y territorios en el mundo, brindando además mayor flexibilidad en las entregas pues 333 puntos de contacto fungirán como UPS Access Points, que son ubicaciones seguras en donde los usuarios podrán depositar o recibir sus paquetes.

De acuerdo con datos de IDC (International data Corp.), se pronostica un crecimiento del comercio en línea del 60% en 2020 en México impulsado por la emergencia sanitaria del Covid-19, el fortalecimiento de esta alianza contribuye a mejorar la experiencia de los usuarios de diversas plataformas, contando con mayores opciones de horarios y puntos de entrega que se adapten a sus necesidades y estilo de vida.

Finalmente, UPS y Estafeta comparten que las zonas que se verán beneficiadas con la expansión de esta alianza serán principalmente estados del norte de México como Sonora, Coahuila y Chihuahua, la región del Bajío, que de acuerdo con datos del INEGI representa aproximadamente el 12% de exportaciones a nivel nacional. Y entidades al sur del país como Quintana Roo, Yucatán, Chiapas y Oaxaca, especialmente para industrias clave como: aeroespacial, automotriz, manufactura y alta tecnología.

Ahora, una buena noticia para aquellos y aquellas que radican en Cancún y enfrentan trastornos alimenticios. La escritora Andrea Rionda Jean autora del libro “La bulímica perfecta, el camino hacia mi sanación” estará en este destino turístico mañana para presentar su obra. La cita es este viernes 04 de diciembre a las 19:30 horas, en el centro cultural La Casa del Árbol Hub Creativo.

Andrea comentó que la bulímica perfecta es un libro que escribió porque se hizo una promesa: “contar mi historia y ayudar a quienes lo padecen”.

Rodeada de amigos, seguidores y aliados, Andrea Rionda Jean estará acompañada por Gabriela Garza Servín, directora de la asociación civil Hanal Quintana Roo, así como por Alejandra Flores, directora de Librélula editores.

Para mí, salir de la bulimia fue complicadísimo -recordó la psicoterapeuta-, lo viví como una adicción incontrolable, sentía me llevaría a mi propia muerte… “hice de mi escritura un proceso terapéutico y, durante dos años, me dedique a buscar en mi memoria los recuerdos más emotivos de mi infancia, los escribía y los leía en mis sesiones terapéuticas y así destapé viejas heridas, hice consciencia de las historias que me contaba y al narrarlas, las reviví y pude sacar todo el dolor estancado…”.

Así, Rionda Jean se ha convertido en una importante voz autorizada. Es creadora de @bulimagracias, y publica artículos sobre trastornos alimentarios en andrearionada.com. Actualmente cursa el diplomado en Trastornos de la Conducta Alimentaria y Obesidad en la Universidad Anáhuac, imparte conferencias de prevención de trastornos de alimentación y dirige grupos de terapia en disciplinas enfocadas en el desarrollo humano.

Para la presentadora, Gabriela Garza, “La bulímica perfecta, es un relato de amor propio; estoy segura de que, para quien transita o acompaña este desorden alimenticio, este libro le dará ruta para enfrentarlo; y para quienes no se sienten tan cercanos al tema, puedo decir que la palabra de Andrea Rionda tiene el poder de conectarnos, de forma inesperada, con nuestras propias restricciones y con el gran regalo de la liberación”.

El veinticinco por ciento de las ventas del libro La bulímica perfecta. El camino hacia mi sanación, será donado a la asociación civil Hanal Quintana Roo, organización con una década de experiencia en Bancos de Alimentos y Centro Comunitario que opera el programa alimentario Hambre Cero Quintana Roo, que es el segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas.

La Casa del Árbol Hub Creativo, ubicada en la calle Pich ·#4 de la Col Álamos 1, recibirá a solo quince personas bajo estrictas medidas sanitarias y quien desee asistir de forma virtual, podrá hacerlo en el enlace: https://www.facebook.com/LaCasadelArbolHubCreativo

Así que tenemos una cita, estimados lectores, porque en estos tiempos de pandemia existen otros retos personales que superar para tener una mejor calidad de vida.

Ahora recordemos un poco de historia, así como el astronauta Rodolfo Neri Vela rememoró la misión espacial STS-61-B de la que formó parte el 26 de noviembre de 1985, a bordo del transbordador Atlantis, así como la colocación del satélite Morelos II.

“Fue un privilegio ser seleccionado para representar a nuestro país en esta misión espacial. En realidad, fuimos los millones de mexicanos, mujeres y hombres, unidos y hermanados en este hecho histórico”, destacó el primer mexicano en viajar al espacio.

“Conmigo, a bordo de la nave Atlantis, iban la emoción llena de orgullo y los sueños de todos mis compatriotas; iban a bordo nuestro escudo nacional, nuestra música, nuestra gastronomía, nuestros conocimientos científicos, en resumen, nuestra cultura que tanto nos enorgullece desde los tiempos prehispánicos hasta la fecha”, añadió.

“Han sido 35 años desde que despegué junto con mis compañeros estadounidenses de tripulación para permanecer siete días en órbita alrededor de la tierra. Después de aterrizar y regresar a México he dedicado mi vida a la docencia y la investigación en la UNAM, a escribir libros de texto universitario y de divulgación científica; a impartir conferencias por todos los rincones del país; a representar a México en eventos internacionales y a motivar a las nuevas generaciones para amar a su patria, superarse académica y personalmente, agradecer a la vida las oportunidades que nos da para conocer nuestro entorno, disfrutar incontables maravillas y cuidar nuestra casa: la tierra”, resaltó.

El lanzamiento del Morelos I y el Morelos II constituyeron la primera generación de satélites de telecomunicaciones de México y fueron lanzados el 17 de junio y el 26 de noviembre de 1985 por medio de los trasbordadores Discovery y Atlantis de la NASA, respectivamente. Así, el sistema Morelos y Neri Vela son ejemplo de que con buenas prácticas es posible lograr grandes proyectos; empero, lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.

