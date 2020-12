Gran demanda en módulos de pruebas para Covid, en Cancún

Los ciudadanos hacen largas filas en plazas comerciales

A fin de hacer frente al repunte de contagios de Covid-19 en Quintana Roo, fueron instalados módulos de pruebas rápidas para detectar la nueva enfermedad en diferentes puntos del estado, sobre todo en Cancún, que registra una importante afluencia de personas, ya que algunos módulos fueron instalados en plazas comerciales, donde los ciudadanos hacen largas filas para acceder a la prueba.

En Plaza las Américas, de la avenida Tulum, hubo gran respuesta de los interesados desde las primeras horas de su instalación, pues preocupados por no propagar el virus, acudieron a verificar que no son portadores.

Asimismo, algunos que presentaban uno o más síntomas, acudieron a descartar que se tratara de la enfermedad. “Hoy decidimos aprovechar el módulo para descartar que nuestros síntomas sean Covid, creemos que es una buena estrategia para que la gente tome conciencia de cuidarse y atender las recomendaciones que eviten propagar el virus en sus hogares”, expuso una de las ciudadanas formadas, que cabe destacar, no es residente, sino que se encuentra de vacaciones en Cancún.

Los encargados del modulo, informaron que la Secretaría Estatal de Salud será la encargada de dar a conocer los resultados y que la idea de realizar las pruebas en los sitios de mayor afluencia, es para que la ciudadanía no baje la guardia y atiendan las recomendaciones preventivas, es decir, que por ahora no se conoce el número de positivos que se han detectado en cada uno de los módulos, aunque algunos adelantaron que en las primeras horas de aplicación tuvieron hasta dos positivos a la enfermedad.

El examen médico consiste en pinchar ligeramente un dedo para extraer una gota de sangre que es analizada al momento y en caso de detectar a alguna persona con la presencia del virus SARS-CoV-2, causante de Covid-19, el personal de Sesa se pondrá en contacto con dicha persona, a fin de darle las indicaciones para enfrentar la enfermedad.

Plazas Comerciales denuncian no estar al tanto de los módulos

Los administradores de plazas comerciales denunciaron que no fueron informados sobre la instalación de los módulos para la aplicación de las pruebas rápidas y de hecho manifestaron su preocupación ante la presencia de gran cantidad de personas, pues argumentan que las instalaciones podrían convertirse en focos rojos de contagio.

El presidente de la Asociación de Plazas Comerciales, Eduardo Galaviz Ibarra, manifestó que hay preocupación de lo que esto pueda generar en esta temporada alta “la fuerte afluencia que comenzaron a registrar las plazas comerciales desde el pasado viernes con las compras decembrinas, más los módulos de pruebas rápidas, generan mayor preocupación porque muchos sólo van en busca de los módulos de prueba rápida y al no haber una especificación de donde se instalan, optan por ingresar a las plazas y con ello se registra mayor concentración en los pasillos que ponen en riesgo el 60 por ciento de ocupación con la que deben de operar los centros comerciales”, comentó.

Asimismo, afirma que “preocupa mucho y yo mandé mensaje a las autoridades de salud, pero nadie me respondió y no sabemos qué fue lo que se negoció; entendemos que se hace porque son lugares de alta concentración, pero en el caso de Puerto Cancún, no entiendo porque se pone en una zona donde no hay tanta afluencia y para la gente es difícil acceder y sólo llegan los que tienen automóviles, por eso no se entiende la logística de esto”.

Finalmente, recomendó a la población, que si van a acudir a las plazas comerciales, lo hagan con prudencia y vayan exclusivamente a comprar lo que requieran en el menor tiempo posible, de igual manera evitar las horas pico para no provocar altas concentraciones de personas.

Ciudadanos en plazas y tianguis, pero sin sana distancia

Si bien, todo Quintana Roo se encuentra en el marco del color amarillo del semáforo epidemiológico estatal, la recomendación de las autoridades de salud continúa siendo “Quédate en casa”, a fin de revertir el rebrote de contagios por Covid-19 que está casi cumpliendo un mes en la entidad.

No obstante, la ciudadanía, sigue siendo rebasada por su afán de realizar compras navideñas y saturan plazas comerciales, tianguis y demás espacios, peor aún, sin respetar la sana distancia, ni hacer el uso correcto del cubrebocas, lo cual deja ver la falta de civismo de quienes serian responsables de que la nueva ola de contagios, no solamente, no se pueda contener sino que empeore los primeros días de enero de 2021.

Muchos aprovecharon el pago del aguinaldo y el fin de semana para prácticamente abarrotar las plazas, locales comerciales y tianguis, sobre todo en Cancún, donde se ha podido observar a las personas e incluso familias completas, cargadas con bolsas, paquetes y artículos de todo tipo, sin importarles, que se está a un paso de retroceder en el semáforo de riesgo epidemiológico.

En un recorrido por la popular plaza Las Américas, se pudieron ver largas filas en la entrada a los comercios y en la mayoría sin respetar las medidas de salud para evitar más contagios y aunque el personal sí aplica las medidas sanitarias a la entrada de los negocios, como la toma de temperatura corporal y la entrega de gel anti-bacterial, la gente no respeta el uso del cubrebocas, ni la sana distancia.

Es decir, que una vez dentro de los negocios, los clientes relajan el distanciamiento social y algunos se retiran el cubrebocas, poniéndose en riesgo y poniendo en riesgo a los demás que ya de por si representan importantes aglomeraciones.

Se duplica número de vendedores ocasionales en tianguis de Cancún

Derivado de la crisis económica que ha dejado a su paso la contingencia por Covid-19, el número de personas que acuden de manera ocasional a vender en los tianguis de Cancún se duplicó este mes, con un total de 150 peticiones, cuando en 2019 sólo fueron 70, es decir, que más personas están optando por el comercio ante la falta de empleos y oportunidades.

Melitón Ortega García, representante de la Unión de Tianguis y Comerciantes Ambulantes del estado de Quintana Roo, explicó que muchas de estas personas llegan en sus automóviles para ofrecer sus productos, muchos de ellos surten artículos de temporada, otros tantos, hacen incluso ventas de garaje, al no tener ni para invertir.

“Muchos vienen a rematar cosas de sus casas o de los negocios que cerraron. En la región 100 se han pedido 150 permisos para vender de esta manera. Mucha gente se quedó sin empleo o no los han podido acomodar, entonces vienen para sacar para el pavo, o por lo menos para un pollito”, dijo.

De igual manera, Ortega García recordó que en la temporada decembrina anterior también tuvieron presencia de estos vendedores ocasionales en el área de bazar, sin embargo, sólo se registraron 70 en todo el mes, mientras que actualmente son 150, lo que se traduce en 114% más.

“Están aquí dos horas y se van, se estacionan abren la cajuela y comienzan a vender. A ellos sólo se les pide el pago para la basura que es de 60 pesos, además deben seguir con los protocolos, que es el respetar la sana distancia y el uso de cubrebocas, si no quiere, los tenemos que sacar”, advirtió.

Sobre las ventas de los tianguistas establecidos, Ortega García indicó que pese a que es el domingo previo a la celebración de la Navidad, no se ha logrado un repunte de ventas de juguetes o de productos de temporada, pues la gente continúa optando por la comida e insumos básicos. “La gente viene a comer tortas, tacos, elotes, pero las otras ventas están para llorar, las ganancias de ensueño de antes, se acabaron, estamos hablando de un 50% lo que han bajado los ingresos, ya que la gente cuando tiene se enfoca en la comida”.

Incluso, sobre los regalos navideños, destaca que “hemos detectado que muchos buscan regalos en los objetos de segunda mano, con precios accesibles. La gente tiene ingresos muy por debajo de lo que tenían en años anteriores y eso se refleja en las compras, que se desplomaron completamente”. Finalmente, destacó que aún queda el Día de Reyes como una esperanza para repuntar la venta de juguetes, ropa y demás regalos.

