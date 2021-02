Roccibella, la artista mundial del make up que hace brillar a los demás

Gloria Carpio

Tiene 17 millones de seguidores en sus redes sociales

Le gusta aprender, enseñar y evolucionar. Es la única latina dentro del Top 10 mundial de contenido de belleza en redes sociales, donde muestra paso a paso con resultados y transformaciones increíbles

En su página web www.roccibellashop.com vende todos los productos buenos, bonitos y baratos que utiliza en sus tutoriales, por lo que a la vez ayuda a quien quiera emprender un negocio de cosméticos y próximamente de ropa

En su página web roccibella.com enseña a crear contenido y también da cursos gratuitos de maquillaje

Bella por dentro y fuera, inteligente, carismática, empoderada, exitosa, joven, creativa y una gran artista del maquillaje es como muchos de sus seguidores en México y en el mundo definimos a una de las influencers más importantes: Roccibella, cuyas letras son de platino.

Precisamente este 16 de febrero, Roccibella llega a la edad de 27 años, muy joven para todo lo que ha logrado en todo lo referente a la belleza.

Roccibella hace magia con el maquillaje, lo cual constatamos con los tutoriales que muestra en sus redes sociales en donde tiene cerca de 17 millones de seguidores.

Facebook: Más de 8 millones de seguidores.

YouTube. Casi 5 millones de seguidores.

Instagram: Más de 2 millones de seguidores.

TikTok: Más de 1 millón de seguidores.

Por todo lo anterior, Roccibella es única, Roccibella nació para triunfar, Roccibella hace historia, Roccibella es la única latina dentro del Top 10 mundial de contenido de belleza en redes sociales, donde muestra paso a paso con resultados y transformaciones increíbles. Roccibella es única al empoderar a la mujer a través de la belleza con todo lo que esté a nuestro alcance para lograr nuestras metas.

Fue en el 2015 cuando Roccibel Volpicella, su nombre de pila, decidió salir de su natal Venezuela para radicar en Estados Unidos y lograr una vida mejor. “Todos sabemos por lo que lamentablemente atraviesa mi país , me tocó emigrar a Estados Unidos con un idioma diferente, es complicado salir del país que te vio nacer, dejar a tu familia, a tus seres queridos.

Tomé la decisión de poner en una maleta mis pertenencias y sobre todo mis sueños. Cuando llegamos a Estados Unidos al segundo día mi esposo se lastima los meniscos y ligamentos, por lo que tiene que ser operado. Mi esposo estuvo en rehabilitación por mucho tiempo y en esas rehabilitaciones empecé a vender comida y fue que por medio de la comida descubrí YouTube para aprender recetas de cocina.

DE NIÑA SE CRIÓ EN UNA GRANJA DONDE NO HABÍA INTERNET, NI TENÍA CELULAR; HOY ES UNA DE LAS MÁS IMPORTANTES INFLUENCERS

Después mi esposo me regaló un kit de maquillaje y en YouTube aprendí a maquillarme, por lo que me decidí a subir contenido de belleza. Estoy muy feliz por todo lo que hemos logrado, no ha sido nada fácil, te mentiría si dijera que aprendí de la noche a la mañana”, exclama Roccibella, quien amablemente, desde su casa en Houston, Texas, ofreció una entrevista exclusiva para las páginas de DIARIO IMAGEN.

Roccibel Volpicella eligió el nombre artístico de Roccibella porque es una combinación de su nombre y apellido, el cual le sugirió una de sus millones de fans.

Los desvelos, las lágrimas y tantos esfuerzos han valido la pena pues aunque Roccibella no se considera la mejor maquilladora, le gusta aprender, enseñar y evolucionar. “No soy perfecta, soy como me ven en mis tutoriales, donde me muestro transparente, lo que me ha llevado a tener una gran conexión con el público”, exclama la bella acuariana, que este martes 16 de febrero festeja su cumpleaños.

Será el próximo 28 de abril cuando Roccibella cumpla seis años de haber llegado a vivir a Estados Unidos, en Houston, Texas, procedente de su natal Venezuela. “Ya son seis años que no veo a mi familia, le pido a Dios que pase esta pandemia y poder visitar a mis seres queridos que tanto extraño y que necesito un gran abrazo de ellos”.

Quién se iba a imaginar que la guapísima y exitosa Roccibella no sabía manejar un celular y ahora es una gran influencer. En su natal Venezuela creció en el campo y jamás imaginó dedicarse al mundo del make up y de la belleza. “Fui muy criada la antigua, pero porque vivía en un campo donde todavía no hay señal de internet. Cuando ingreso a la universidad es donde me llama más la atención el maquillaje, algunas amigas me pedían que las maquillara para ir a una fiesta y me gustaba compartir esos momentos con mis amigas. Otra de las cosas que tuve a mi favor es que cuando iba en la universidad, me quedaba muy lejos de mi casa, hacía como dos horas de camino, por lo que esperaba a que mi mamá saliera del trabajo para irnos juntas a la granja, y en lo que salía mi mamá de trabajar tomé cursos de peluquería, de corte y confección, también aprendí a patinar sobre hielo por cinco años, entonces siempre tenía actividades extracurriculares.

ADEMÁS DE SER CONTADOR PÚBLICO, ESTUDIÓ

PELUQUERÍA, CORTE Y CONFECCIÓN Y PATINAJE SOBRE HIELO

Estudiar para contador público ha sido una de las cosas favorables para Roccibella, ya que le ha servido para llevar una excelente administración tanto en su trabajo con en la casa.

Así como vemos a Roccibella en los videos que hace para sus redes sociales, así es ella real, una persona transparente, alegre, con energía positiva y muy jovial. “Soy muy transparente en redes sociales, además soy muy constante, le pongo mucho amor y pasión a lo que hago, siempre trato de motivar, no solamente a las personas que ven mis videos sino a todo el equipo que hay detrás de Roccibella porque sin ellos no hubiese y tengo que motivar a mi equipo de trabajo, a mi familia, y a todos mis seguidores para impulsarlos a que pueden lograr todo lo que se proponen”, exclama con una gran sonrisa Roccibella, quien para lograr tantas cosas tuvo que vivir en el garage de unos amigos hasta tener su casa y sobre todo un éxito impresionante.

“TU PERSONALIDAD Y ESENCIA ES LO QUE TE HACE DIFERENTE”

—Las personas que deseen dedicarse profesionalmente al mundo del maquillaje, ¿pueden acercarse contigo?

Claro, tengo una página web que se llama roccibella.com donde hay cursos de maquillaje totalmente gratuitos, guías gratis donde pueden aprender, así como pequeños tips que sirven mucho. Asimismo, en mis videos trato de ser muy detallista porque sé que le sirven a muchas chicas que van comenzando en el mundo del maquillaje, ya sea que quieran tomarlo como su trabajo y crear contenidos para redes sociales. Siempre les digo que no se desanimen porque nunca es tarde para realizar las metas. Lo que nos diferencia a todas es la personalidad, la esencia, porque todas nos maquillamos, aplicamos base, corrector, polvo traslúcido, pero lo que puedes aportar con tu personalidad y esencia es lo que te hace diferente.

—Una de las ventajas que tienen tus seguidores es que todos los cosméticos que utilizas en tus tutoriales los pueden conseguir en tu página roccibellashop.com

Así es, próximamente tendremos productos que no serán cosméticos. Todos los productos en mi página roccibellashop.com se pueden conseguir a un costo muy accesible, lo cual he podido lograr gracias a la relación que he podido crear con las marcas que confían en mi trabajo y que me han pedido les dé la posibilidad de ser la distribuidora de sus productos.

PARA PROMOVER UNA MARCA PRIMERO PRUEBA EL PRODUCTO

Y SI FUNCIONA LA DIFUNDE, DE LO CONTRARIO NO LO HACE

—¿Las marcas de cosméticos se acercan a ti?

Claro, las marcas se acercan a mí, pero evidentemente no con todas las marcas trabajo, ya que hay ciertos criterios que para mí son importantes pues no voy a hacer publicidad de un producto con el que no esté familiarizada, por lo que primero pruebo el producto y si en realidad funciona lo recomiendo porque está primero la credibilidad antes que el dinero.

—Cuando vi el tutorial que hiciste sobre el maquillaje africano me quedé impresionada, es realmente espectacular, al igual que el maquillaje hindú.

Veo muchos tutoriales de maquillaje de países asiáticos para ver sus tendencias de maquillaje y traerlos a Latinoamérica y hacer algo diferente. Siempre me han gustado los maquillajes de caracterización como cuando hice el maquillaje de Selena Quintanilla “La Reina del TexMex”.

Me encanta diversificar un poco los tipos de maquillaje y cultura que hay alrededor del mundo.

—Próximamente habrá nuevos tutoriales con maquillajes de otros países.

Sí, tengo varios maquillajes hindú. Mis videos de maquillaje hindú y africano (este último solo hizo uno) lograron en Facebook más de 50 millones de reproducciones, es algo que voy a volver a hacer, pero ahora estoy más enfocada en traer productos que considero que otras personas no lo muestran, enfocarme más en esos productos con los que no estamos familiarizadas. Por ejemplo, nunca había probado BISSÚ; voy a empezar a incorporar la marca DARA en las próximas semanas, voy a estar publicando vídeos de BOOMING BEAUTY, que es una marca muy famosa en Colombia. Voy a empezar a incorporar esos tipos de contenido de maquillajes que venden en otros países y que yo nunca he utilizado, ni he visto en redes sociales.

—Además, son muy económicos los productos que se encuentran en tu página roccibellashop.com y se tiene la seguridad que al comprarlos en línea en tu página llegarán a su destino. ¿A qué países llegan los productos que vendes en tu página?

A todo Estados Unido, Puerto Rico a Canadá, España, Italia, Francia, Japón, Nueva Zelanda, en México, Chile. Gracias a Dios desde que abrimos la página roccibellashop.com nunca hemos tenido problema porque siempre trato de buscar alianzas de personas que tengan mucha experiencia y que los productos lleguen a su destino y en excelentes condiciones. Próximamente vamos a hacer envíos a Colombia y me gustaría llegar a todos los países, pero tengo que encontrar a gente que sea tan responsable como yo para poder hacerlo.

DETRÁS DE CADA VIDEO DE ROCCIBELLA HAY HORAS DE TRABAJO

—En cuánto tiempo creas un maquillaje

Los domingos son para mí los días de planificación de los contenidos que se van a grabar. Hay ocasiones en que con solo ver la paleta de sombras me llega la inspiración de los colores que voy a utilizar, luego hago el guión para no hablar y en eso me tardo 30 minutos, luego para grabar el video me tardo de 2 a 3 horas, luego pasa a edición, de ahí a revisión, a descripción, en fin es un gran trabajo.

—Cuántos videos compartes a la semana en tus redes sociales.

Es mucho el contenido que se graba, a partir de este se suben dos vídeos al día en Facebook, además de imágenes positivas, frases motivadoras, memes, todo eso se sube a Facebook diariamente, son cinco contenidos al día en Facebook. En Instagram trato de postear una vez al día, en YouTube cuatro veces por semana y en Tik Tok cuatro o cinco veces por semana.

ADEMÁS DE SER CREADORA DE CONTENIDO,

ES MAMÁ DE DOS BELLAS NIÑAS

—Además eres mamá de dos pequeñas niñas.

Trato de poner todo en una balanza, no solamente soy creadora de contenido, también soy mamá, tengo un esposo y una familia que necesita de mi atención. Cuando inicié a crear contenido de maquillaje estaba embarazada de mi primer hija y mis dos embarazos han sido de alto riesgo.

—Muchos de tus seguidores dicen que les cambiaste la vida a través de tus tutoriales, qué sientes.

Siento algo maravilloso, es una bendición el amor y apoyo de la gente porque mi meta es transmitir más allá del maquillaje. Me gusta cambiar vidas, motivar a otras personas para que logren sus sueños, lo que se proponen, nadie dijo que iba a ser fácil, pero tampoco es imposible. Tenemos tantas herramientas las cuales podemos utilizar a nuestro favor para poder hacer lo que queramos.

—¿Se vive económicamente de las redes sociales?

Claro que sí, quien diga que no está mintiendo. En mi caso, empecé a recibir dinero de YouTube a partir del año y medio en que comencé a crear contenido. Facebook se monetizó solo hace dos años, pero yo tengo ya cinco años creando contenido para Facebook. Siempre lo he dicho, no importan los ingresos que recibas, sino como tú inviertas, cómo te administras y ahí es donde entra mi de contador público.

—¿Tienes una marca favorita de cosméticos?

No tengo una marca favorita, esto cambia mucho en cuanto a las tendencias y en cuanto a las estaciones del año.

ME GUSTA MOSTRAR PRODUCTOS QUE

SEAN BUENOS, BONITOS Y BARATOS

—Las bandanas que vendes son espectaculares.

Cuando las vi me encantaron y las puse en mi página, además de ser hermosas son productos muy económicos, productos que se pueden utilizar para realizar un maquillaje, como para un peinado.

Me gusta mostrar productos que sean buenos, bonitos, y baratos.

Próximamente tendré unas cajas de maquillaje que van a incluir entre 5 a 6 productos bastante económicos, lo cual se está haciendo gracias a otras marcas que apuestan por este proyecto, aparte de eso voy a empezar a incluir más accesorios y me voy a lanzar próximamente con ropa.

—El mejor maquillaje es sin duda la actitud.

Claro, la sonrisa, la actitud, lo que transmites y sentirte segura de ti misma. El primer paso es creer en ti, creer en tu potencial, ser disciplinado y constante.

—¿Qué sientes del cariño que te brinda el público de tantos países y continentes?

Estoy muy contenta, agradecida y honrada de todo este cariño que me dan con cada uno de sus mensajes, de los correos que me mandan, de lo que me escriben en cada uno de mis videos, todas las frases que me ponen.

Me hace muy feliz el apoyo que tengo, lo lejos que hemos podido llegar y eso es gracias a cada una de las personas que creen en mí, que siguen a Roccibella.

—¿Qué es lo más importante al maquillar, la base, el corrector, los ojos?

Todo depende del tipo piel, si hay imperfecciones, si se tiene el párpado caído, hay que buscar que el maquillaje corrija todo ello.

—El 16 de febrero es tu cumpleaños, cómo lo vas a celebrar.

Como estamos en pandemia, lo celebraré en casa con mis hijas, mi esposo y mi mamá. Comeremos paella.

CUANDO LA PANDEMIA LO PERMITA OFRECERÁ

CONFERENCIA EN MÉXICO Y DEMÁS PAÍSES

—Una vez que la pandemia lo permita, ¿podrías dar conferencias de maquillaje en México y otros países?

Claro que sí, hay tantas metas, tantos objetivos. Antes de que iniciara la pandemia tenía pensado ir tanto a México, a Panamá y Colombia para dar conferencias, las cuales un día se darán.

—¿Cuántas personas te ayudan para la realización de todos tus contenidos?

Me ayuda mi esposo, quien es pilar, está una chica de Colombia que es la encargada de hacer las miniaturas, está mi mánager, quien tiene dos chicas increíbles que son las encargadas de planificar entrevistas y difusión. Son como ocho personas.

Mi mamá me ayuda mucho con mis hijas, la amo, mi mamá y yo hemos luchado juntas para salir adelante, mi mamá es increíble.

UN MITO QUE EL MAQUILLAJE DAÑA LA PIEL

—¿Es un mito que el maquillaje te daña la piel?

Cuando comencé con las redes sociales a hacer tutoriales de maquillaje mi mayor problema eran las manchitas e imperfecciones. Y aprendí la rutina para desmaquillar la piel correctamente. En mi caso me maquillo mucho por lo que mi piel necesita más cuidado. Si uno sale a la calle y el polvo entra a la piel, hay que llegar a casa, desmaquillarse y limpiar la piel.

También un buen cuidado de la piel implica una buena alimentación, tomar mucha agua, . que las hormonas estén equilibradas, en fin, son muchos factores. Considero que sí es un mito que el maquillaje te daña la piel, esto va a depender más del cuidado que tú le pongas a la hora de dormir, a la hora de despertarte y cómo cuidarte.

—¿Está entre tus planes escribir un libro o hacer un documental?

He dicho que dentro de tres voy a hacer algo y posiblemente sea un libro o un documental. Estaría muy padre que contara desde que estaba en la granja y cómo ha sido toda mi evolución.

—¿Te harías una cirugía estética’

No me he hecho ninguna cirugía estética, pero seguramente en unos años lo haga, no lo sé. Estoy a favor de las cirugías, mientras uno se incline por algo que lo haga feliz sin dañar a alguien, no le veo problema.

—Algo que desees agregar.

Agradecer tanto apoyo y amor. Quiero viajar y conocer a todas mis Roccibellas y darles un abrazo muy grande a las personas que se identifican conmigo a través de mis contenidos.

¡Gracias Roccibella por esta gran charla!

LOS PRODUCTOS QUE VENDE ROCCIBELLA LLEGAN A TODO MÉXICO, ESTADOS UNIDOS, PUERTO RICO, CANADÁ, ESPAÑA, ITALIA, FRANCIA, JAPÓN, NUEVA ZELANDA Y CHILE, PRÓXIMAMENTE A COLOMBIA

