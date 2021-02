La ASF y los otros datos

Desde el portal

Ángel Soriano

En relación a las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la actual administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador esgrimió otra vez su defensa preferida que se ha convertido en una frase del lenguaje común para evadir responsabilidades: yo tengo otros datos.

Es relevante la actuación de la ASF en momentos en que el combate a la corrupción es uno de los principales rubros que debe atenderse en el país. No sólo pasadas administraciones cometieron omisiones, desviaciones de recursos y opacidad en el manejo del tesoro del pueblo, sino que persisten en la actualidad los mismos vicios que deberán no sólo corregirse, sino castigarse hasta llegar a la transparencia total.

El auditor David Colmenares Páramo denunció que la presencia de la pandemia fue pretexto para muchas dependencias públicas para no entregar informes sobre su gestión, e incluso las dificultades propias de la contingencia evitaron una evaluación presencial, pero pese a todo se logró el objetivo de ser un ente fiscalizador que cumple con el mandato constitucional de fiscalizar los recursos públicos.

López Obrador tiene la oportunidad de contrastar sus propios datos y sus obras en marcha para demostrar que, como están planeados, cumplen con las exigencias de aportar al desarrollo nacional siendo obras prioritarias que generan empleos e ingresos al país, en momentos tan difíciles en que hay que priorizar el gasto, entre salud y economía, entre vida o muerte, y entre lo superfluo y lo necesario.

TURBULENCIAS

López-Gatell, entre los vacunados

El director de Epidemiología de la secretaría de Salud, José Luis Alomía Zegarra, dijo que “no es cierto” que el subsecretario Hugo López-Gatell se haya vacunado contra Covid-19 cuando escasea el biológico para aplicarlo al personal de salud de primera línea y a adultos mayores y afirmó que sí se vacunó en Palacio Nacional, pero fue contra la influenza, cuando que tal vacuna se aplica sólo a los mayores de 60 años y el año pasado, el zar anti-Covid era uno de los detractores del uso del cubreboca al señalar que, científicamente no estaba comprobada su efectividad e incluso recomendó no hacerlo al presidente López Obrador. El subsecretario aparece en las fotos en redes sociales -de la misma manera como circularon cuando viajó a las costas de Oaxaca y estuvo en Zipolite- con cubreboca, el cual empezó a usar hasta hace unas semanas presionado por el avance incontenible del virus. Pronto se esclarecerá si se saltó la fila o no, o si es cierta la versión de que los miembros del gabinete presidencial están vacunados y por eso lucen tan campantes, mientras que personal de salud espera la aplicación de la segunda dosis… Toca a Ecatepec, el municipio más poblado del país, ubicado en el Estado de México, la aplicación de las 200 mil dosis de CoronaVac, la vacuna china que llegó recientemente al país y es exactamente el número de adultos mayores que tiene el municipio mexiquense, donde el número de defunciones es el más elevado, desde luego por tener mayor número de habitantes… El Congreso de Oaxaca liderado por la morenista Delfina Guzmán Díaz sigue cuestionando la falta de resultados en la gestión de los funcionarios estatales, hay evidente mal manejo de recursos y falta de obras que no han podido comprobar ante las comisiones del Poder Legislativo. Afirman los legisladores que insistirán hasta lograr una transparente rendición de cuentas y realización de obras en beneficio del estado que les ha confiado el manejo del erario público que, al parecer, ya tomaron como patrimonio personal…

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista