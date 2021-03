Juan Vegas compone y lanza “Alucinarte”

Tras perder un gran amor

En el sencillo cuenta con la colaboración de Nibal

Juan Vegas es un cantautor venezolano, quien hoy se encuentra de plácemes, presentando su nuevo sencillo titulado “Alucinarte”, el cual afirma que nació a partir de una decepción amorosa y en el cual cuenta con la colaboración del cantante colombiano Nibal.

El venezolano describe que es un alucinante track de corte urbano, lleno de energía y melodías pegajosas, donde habla de esa búsqueda del amor perdido, del extrañamiento y de como podemos llegar a “alucinar” a esa persona que tanto extrañamos.

En entrevista para DIARIO IMAGEN relató: “la verdad es que estaba súper enamorado de una persona, pero por la pandemia y el distanciamiento nos dejamos de ver hasta que rompimos definitivamente. Esa misma noche comencé a tomar y yo casi no tomo, de modo que empecé a extrañarla más, fue una locura, y no podía decirle que viniera a mi casa, primero por la pandemia y segundo porque los sentimientos estaban a flor de piel y no se qué pasaría”.

De tal manera que, optó por buscar refugio en la música “es una terapia para mí, porque de pronto los sentimientos están reprimidos y Dios me dio el don de sacarlo a través de la música. Escribí esta canción para mi exnovia y un mes después que pudimos hablar, le ofrecí disculpas y me dijo que no debía disculparme, me agradeció y el tema quedó como un hijo a final de cuentas, el fruto de esta bonita historia”.

Sobre la colaboración con Nibal, recordó que “Nos conocimos por zoom e hicimos conexión full los dos, le presente el tema, que para mi estaba bueno pero le faltaba algo, que yo sabia que él le podía aportar. Se montó a la canción y de ahí en adelante es historia, él grabo en Miami, y yo en Medellín, pero quedo bastante hermoso”.

Adelantó que “viene una versión acústica de esta canción y estamos trabajando en más repertorio para poder ofrecer un concierto a la gente, ya sea en formato digital o presencial, según nos lo permitan las circunstancias. Será un concierto con todas las emociones para que bailen, rían, vacilen, para estar a gusto con la gente. Asimismo, a finales de año vamos a hacer un compilado con las canciones, para lanzar un disco completo”.

Explicó que “lo que estamos buscando es tener variedad, baladas, canciones de fiesta, porque hay que brindarle a la gente todas las emociones y etapas, para que no se enfrasquen en una sola cosa, que no crean que Juan Vegas es solo baladas o equis tipo de música”.

Adelantó que otro de sus temas llevará por nombre “Amores prohibidos”, el cual también habla de una experiencia personal “me llegó y me pareció interesante, no habla de esos amores que quieren estar y no, sino de esos en los que sabes que estás con una persona que no te hace bien y llega otra persona en las mismas circunstancias, por lo que ambos estamos mal con nuestras parejas y terminamos juntos. Es curioso, porque esa canción la terminé de escribir y justo después me pasó”.

En otro tenor, afirma que la música es un factor importante en cualquier etapa de la vida “en la pandemia, la gente llevo la fiesta a su casa con la música, que es alegría, para que la gente baile. Eso ayudó mucho, hay muchos mensajes de esperanza y positivos unos de manera explicita otros no tanto, pero siempre la música te ayuda a sacar tus sentimientos”.