Derrotado por las mujeres

Índice político

Francisco Rodríguez

La Cuarta Corrupción enseñó sus fauces. Testimonios irrefutables de uniformados reportaron que 36 elementos de la Sección Tercera del “desaparecidito” Estado Mayor Presidencial (disfrazados bajo el nombre de “Operaciones”) fueron apostados con lo que aparentaban ser armas largas en la azotea de Palacio Nacional “para lo que se ofreciera”.

Baygón, Raid matabichos, balas de gotcha, gases pimienta y lacrimógeno, francotiradores, macanas, garrotes… todo, con tal de defender al mamarracho que se ha posicionado de la voluntad del “caudillo” para crear otra etapa de terror en Guerrero, sostenida por el nuevo gorilato federal.

Lo único que faltó sacar fueron las bayonetas caladas y los tanques de acero, quizá porque estos últimos no tienen combustible ni dinero para moverlos. Todo está dedicado al despilfarro en Santa Lucía, y en la construcción infame de las sucursales del banquito del Bienestar en los lugares más alejados de la civilización. Ahí donde ni se ven. Ahí, donde nadie sabrá si existen.

Frausto, Sánchez Cordero y Sheinbaum, contra 53% del padrón

Al mismo tiempo que la represión se agudiza sobre la población, la tal Alejandra Frausto, dizque secretaria de Cultura, afirma que el Tren Maya, el chu chú de la 4T, es el mayor corredor cultural de nuestra historia, toda vez que “gracias a ese megaproyecto” podremos conocer las ruinas arqueológicas de la Península de Yucatán. Bueno, pues ¿en qué país vivían?

También, las guardianas de las murallas chairas, la florero de Gobernación opina que la Cuarta Corrupción tiene deudas con las mujeres que debe cumplir, y la “científica” Claudia Sheinbaum declara que todo es por no hacerles daño. Enemigas absolutas del 53% del padrón electoral.

Los recios fruncionarios defienden que desde siempre se han tenido los millones de dosis de vacunas para inmunizar a los mexicanos antes de las elecciones, cuando es evidente que no se ha comprado una sola dosis y que, según los cálculos de la Organización Mundial de la Salud, tardaremos más de seis años en ver la posibilidad de hacerlo.

Las mujeres vencieron estratégicamente a la represión del Estado

La represión a todo lo que da, y los fanáticos del chairopopulismo no pueden entender que puede más el poder de convocatoria de un puñado de mujeres embravecidas que todo el poder del Estado, pues en la última convocatoria para salir en defensa de su “caudillo” juntó seis mil tristes acarreados.

No entienden todavía que el muro de la ignominia, la valla metálica del castillo medieval fue derribada por las mujeres, los más de veinticinco mil soldados y guaruras empleados en reprimirlas fueron humillados en sus propias narices y fueron exhibidos ante el mundo como una bola de incompetentes e ineptos, igual que sus jefecillos.

No entienden todavía cómo fue posible que la inteligencia de las mujeres pudiera hacer un escalonamiento estratégico para ordenar las marchas sincrónicas de decenas de miles para evitar el triunfo de la represión y poder vencer los muchos de filtros de seguridad y de combate ordenadas por Sheinbaum, por Audomaro, por El Chencho, por García Harfuch, por la florero, y por cientos de guardianes interesados en beber los alientos del hombrecillo de Tepetitán.

No hay fraude electoral que soporte la ira de un pueblo reprimido

Derrotados y avergonzados, los chairos fanáticos salieron por piernas ayer. Fueron vencidos dolorosamente en sus terrenos, sin cara con que responder a los que les pagan, es un decir, a los que les reparten nuestros impuestos, a punto de extinguirse, igual que las manifestaciones de mujeres enfurecidas.

A ver con qué paran la expresión electoral del 53% del padrón oficial, que declararon guerra de muerte a Morena el próximo seis de junio. Es imposible, a menos que afinen sus mamarrachadas de fraudes electorales y ante una votación tumultuosa, ni así. No hay fraude que soporte la ira de un pueblo.

Y es que ya inició la etapa de clonación de tarjetas electorales. Ya empezamos a ver el resultado de haber recogido -con el pretexto de la vacunación- las credenciales para entregarlas a los expertos que utilizan las fotografías impresas con otros nombres y direcciones. El INE debe parar ese desaguisado.

Pero lo que no saben es que en las mesas directivas de casillas estarán representadas las que les tiraron las vallas, las que aplastaron su incompetencia con la razón, las que ya han decidido no dejarlos pasar.

Los impostores quedaron expuestos a la opinión pública mundial

La sed de venganza, el resentimiento y la soberbia están empoderadas, juntas, en Palacio Nacional, y de eso los chairos no se dan cuenta. La finta de “proteger a las mascotas” poniéndoles vallas y jaulas, más escudos de represores ha dejado de funcionar. Tendrán que acostumbrarse a la negociación y al diálogo, palabras desconocidas por el despotismo.

El gobierno de Morena ha manchado y desprestigiado para siempre a los grandes movimientos izquierdistas de oposición al sistema. Esto ya no se lava ni con el agua de todos los océanos. Quedaron expuestos a la opinión pública mundial los impostores, los fatuos, los aprendices de dictadores.

Los que siendo formados para simples regidores de rancho, llegaron a la capital nacional para descargar sus frustraciones al colectivo. Reventados de otros partidos que tratan de operar desde el poder frágil aquello que nunca pudieron. Frustraciones personales que cuando se activan desde puestos públicos…

… de importancia, se llevan entre las patas a cualquier país, a cualquier región, a cualquier clase, a cualquier sector. Un verdadero peligro humano que ya no debe permanecer por el bien de todos.

Simples oportunistas venidos a más, que cuando tuvieron la oportunidad de enderezar los entuertos sencillamente no pudieron, porque no tuvieron la visión ni el valor para emprender la lucha por el camino democrático, ni por algún otro. Una bola de fracasados y enfermos mentales, solamente.

Represores salvajes, ultraconservadores de la más rancia derecha

¿Para qué quieren hacer fraude electoral? ¿Para qué quieren los Comités de Defensa revolucionaria de la Cuarta Corrupción? ¿Qué van a defender si ya todo lo han perdido? El lunes 8 de marzo perdieron hasta el modito de andar. Lo peor para sus mentes misóginas es haber sido derrotados y exhibidos por esas mujeres que tanto odian.

Si hasta hace unos días sólo sospechábamos que habíamos empollado a represores salvajes y ultraconservadores de la más rancia derecha, hoy podemos estar convencidos de que ésa es la realidad. México va encarrerado rumbo al abismo, ése del que no se sale… o cuesta décadas salir.

¿No cree usted?

Índice Flamígero: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer martes, un día después de la marcha del #8M, que el muro que se colocó frente a Palacio Nacional ayudó a detener la provocación durante las protestas por el Día Internacional de la Mujer y que no se cayó en la “trampa” de la violencia. “Afortunadamente se pudo evadir el acoso, no se cayó en la trampa de la violencia y se resistió frente a la provocación. Quiero agradecer mucho a los encargados de la seguridad de la Ciudad, especialmente a las mujeres policías que resistieron estoicamente a agresiones y que no cayeron en la provocación, que se puede decir que fueron agredidas y no se agredió a manifestantes. Celebro que haya ayudado el muro, porque fue evidente que querían vandalizar el Palacio Nacional. Si no se pone el muro, se hubiese puesto en riesgo a mucha gente, tanto a las que protestaron, y protestaron hombres también, como siempre, infiltrados, provocadores, y si se hubiesen puesto frente a frente con los policías, hubiese habido muchos riesgos, afortunadamente el muro ayudó a detener la provocación”, señaló en la “mañanera”.

www.indicepolitico.com

indicepolitico@gmail.com

@IndicePolitico

@pacorodriguez