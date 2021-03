Rechaza AMLO que la visita de Jacobson sea para regañar a México

Habla sobre reunión entre Ebrard y enviada de Estados Unidos

En conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la reunión entre Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y Roberta Jacobson, coordinadora para la frontera sur de Estados Unidos, sea para regañar a México.

“Siempre imaginan que van a venir de Estados Unidos a regañarnos (…) o que nosotros entramos en componendas, en negociaciones indignas. Se equivocan, las relaciones con Estados Unidos son de respeto mutuo y le agradecemos mucho al gobierno que no interfiera y no violente nuestros principios constitucionales de política exterior”, manifestó.

López Obrador aseveró que México no acepta “visitas de supervisión” e incluso aseguró que hay “buenas relaciones con nuestro vecino (Estados Unidos), que es nuestro principal socio económico comercial y es la frontera más importante que tenemos”.

“No es supervisión, es como si Marcelo Ebrard revisara Texas porque no supieron resolver el problema, llega Marcelo a ver por qué se permitió esto, eso es una injerencia, es indebido”, añadió.

AMLO defiende pacto por la democracia

López Obrador resaltó que el Acuerdo Nacional por la Democracia con los gobernadores, es para evitar la compra del voto, y aseguró que todos los mandatarios se comprometieron a cumplir con ese objetivo.

El mandatario rechazó que el pacto sea un documento innecesario por ser algo que está previsto en la ley, además de que así busca garantizar elecciones limpias y libres.

Recordó que el presidente Francisco I. Madero enviaba cartas a los gobernadores para evitar el fraude durante los comicios, “y eso es lo que estamos haciendo ahora, es un acuerdo de la democracia para que no se repartan despensas, que no se compre el voto, que no se condicionen los programas sociales, que no haya carrusel, urnas embarazadas, no voten finados, se falsifiquen las actas”.

Desde el salón tesorería de Palacio Nacional, el Presidente arremetió contra el Instituto Nacional Electoral (INE) al señalar que el organismo no había detectado las irregularidades en elecciones pasadas, “incluso los que están ahorita, se hacían de la vista gorda”, apuntó.

Aseveró que el acuerdo va a ser un “gran parteaguas” y recordó que el fraude electoral ya es delito grave en México. Al mismo tiempo, hizo un llamado a que la población vigile y ayude a denunciar cualquier irregularidad durante el proceso electoral.

“Imagínense cuánto se hubieran ahorrado si se hubiera respetado el voto en el 2006, yo no hubiera declarado la guerra a la delincuencia como lo hizo Calderón, para legitimarse. Tan es así que desde que estoy en la Presidencia no utilizamos la fuerza, no hay órdenes para masacres, para ajusticiar, se respetan los derechos humanos, hay enfrentamientos”, destacó.