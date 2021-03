Migración e injerencia, ya superadas

Desde el portal

Ángel Soriano

Complejo es el tema migratorio: miles de familias de diversas nacionalidades se hacinan en las fronteras norte y sur de nuestro país a consecuencia de la situación económica y política de sus lugares de origen, como ha sido durante décadas, en busca de mejores condiciones de vida que sólo la pueden encontrar en la Unión Americana, donde están dispuestos a realizar cualquier actividad, menos en su tierra.

Las medidas hasta ahora adoptadas por el vecino país del norte han resultado insuficientes porque no van a la raíz del problema: falta de empleo e ingresos, educación, seguridad y respeto a los derechos humanos. Son víctimas de la violencia de todo tipo y sin ninguna oportunidad de acceder a la educación y mejoras no sólo en lo personal, sino en lo general, para toda la familia o la comunidad donde residen.

La visión del problema ha cambiado. Los presidentes Biden y López Obrador tienen otro concepto de desarrollo y de cooperación, más allá del empleo de la fuerza pública para contener la migración legal e ilegal y que, de alguna manera, significa un problema de seguridad nacional que amenaza a los EU si se toma en cuenta que la oleada de migrantes lleva consigo también la comisión de delitos de diverso tipo.

La presencia de una misión estadounidense de alto nivel, encabezada por la ex embajadora Roberta Jacobson, vino a eso: a coordinar acciones para regular y ordenar la migración, no para supervisar ni regañar a México, como lo ha dicho el presidente López Obrador. Las actitudes injerencistas deben pasar ya a la historia, los gobernantes deben asumir sus responsabilidades en sus respectivas naciones sin la protección o la imposición de las potencias.

TURBULENCIAS

Vulnerabilidad de mujeres migrantes y refugiadas

El organismo de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU-Mujeres, ha indicado que la pandemia está evidenciando, sacando a flote, descargando, las desigualdades de género preexistentes, el aumento de casos de diferentes tipos de violencias y la vulnerabilidad que hoy viven las mujeres migrantes y refugiadas, indicó la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, durante la VI Reunión de la Comisión Interparlamentaria del FOPREL que preside Carolina Hidalgo Herrera, e indicó que por ello, ONU-Mujeres hace un llamado a los estados para que tomen las medidas y acciones gubernamentales necesarias para combatir la violencia, para apoyar a quienes proveen trabajos de cuidados no remunerados que ahora incluye el apoyo docente que millones de madres de familia brindan a sus hijos y a sus hijas para recibir clases en casa y realizar las tareas escolares; para que los gobiernos brinden asistencia en el sector laboral, se refuerce la seguridad económica y se atienda la situación migratoria con perspectiva de protección a los derechos humanos… El Rector de la UABJO, Eduardo Bautista Martínez, y el Director de la Facultad de Medicina y Cirugía (FMC), Luis Manuel Sánchez Navarro, firmaron una carta de intención con Jean-Pierre Asvazadourian, Embajador de Francia en México, en su visita a Oaxaca, con el propósito de fortalecer las herramientas en la formación de personal médico, brindar seguimiento y desarrollo de posgrados en materia de salud, así como dar continuidad al programa de intercambio estudiantil en los hospitales universitarios franceses… Al registrarse como candidato del Partido Encuentro Solidario (PES) a gobernador de Baja California, Jorge Hank Rhon afirmó que, si el voto ciudadano le favorece, trabajará para servir y no para servirse, respetando siempre el marco legal en beneficio de todos los habitantes del estado, porque al llegar, dejará atrás colores y trabajará para todos. Acompañado por ocho de sus hijos, el presidente nacional de dicho instituto político, Hugo Éric Flores Cervantes, así como el dirigente estatal, José Alfredo Ferreiro Velazco, destacó que luego de 14 años de haber participado por primera vez en una contienda electoral, ahora lo más importante es que abandera un proyecto político diferente. Agregó que su meta es lograr un triunfo por un margen amplio que le permita ir a la transición con calma y bien documentado. Destacó que él no tiene la más mínima intención de entrar en el terreno de las descalificaciones y menos aún porque habrá varias mujeres en esta contienda, para quienes expresó su más grande respeto; “yo solo voy a hacer propuestas viables, no pretendo ofrecer nada que no pueda cumplir”, precisó.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista