¿INE o TEPJF?

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Las apuestas corren en proporción de 70 contra 30 por ciento a favor de que el Tribunal Electoral revocará la sanción determinada por el INE que impide a una serie de candidatos, principalmente de Morena a participar como candidatos a los cargos en que fueron postulados.

Aunque son una treintena de candidatos postulados a diputados federales y otros cargos, los dos más llamativos son los de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, abanderados de Morena a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, respectivamente.

Los dos se encuentran confiados en que el Tribunal deseche las sanciones dictadas por el INE y asuma otro tipo de castigo, el que podría ser económico.

Consideran que el INE trató de ajustar algunas cuentas pendientes y que por eso aplicó la máxima sanción por no reportar gastos de una precampaña, que, a decir de ellos, no existió.

Raúl Morón asienta que si llegó a existir esa falta debe aplicarse la sanción a su partido (Morena), ya que el error sería cometido por la dirigencia que no hizo la declaración correspondiente y que no fue él quien incumplió, por lo que considera que el TEPJF lo declara improcedente y recuperará su candidatura.

Salgado Macedonio es más virulento, como siempre, y amenaza con movilizaciones y otro tipo de medidas, si el Tribunal no revierte la decisión del Instituto Nacional Electoral y hasta se envalentona y afirma que él será candidato y gobernador.

La moneda está en el aire y las apuestas corren sobre la supuesta docilidad del Tribunal Electoral que contrasta con la virulencia del INE.

Mientras se resuelve la disyuntiva y las impugnaciones, en la dirigencia de Morena no hay movimientos tendientes a poner un candidato de reemplazo.

Y es que en el caso de Guerrero se quedaron casi sin prospectos de peso, ya que la cancelación de la candidatura a gobernador de Félix Salgado Macedonio trajo también la de quienes disputaron con él la nominación, mediante una encuesta. De esa manera, Pablo Amílcar Sandoval, Luis Walton Aburto y Adela Román también quedaron impedidos para competir por el gobierno estatal. Pablo consiguió una candidatura a diputado federal y Adela la reelección como alcaldesa de Acapulco.

En el caso de que Morón no sea avalado por el Tribunal para competir nuevamente por el gobierno michoacano, la dirigencia nacional de Morena tendría que buscar otro aspirante bien posicionado, ya que quien quedó segundo en la encuesta, Cristóbal Arias no aguantó el desaire y se convirtió en candidato de Fuerza por México para el mismo cargo y en las actuales mediciones no pinta para la disputa final.

Por lo pronto, todos los aspirantes validados se encuentran en la puerta de salida, listo para iniciar desde el domingo sus respectivas campañas que culminarán el dos de junio y esperar a que el domingo 6 de junio las cifras les favorezcan en su propósito electoral.

Hasta el momento, los momios siguen favoreciendo a Morena y así iniciarán, aunque los números pueden cambiar en el caso de algunos distritos, alcaldías y hasta gobierno estatales.

Según sondeos, las apuestas son en favor de Morena con una cuota de más de 200 diputados federales y la posibilidad de conquistar un máximo de 10 gubernaturas y un mínimo de ocho, con lo que el Movimiento Regeneración Nacional podría estar gobernando la mitad de las entidades del país.

*****

En Tabasco hay indignación de los partidos opositores contra el gobernador Adán Augusto López, al que acusan de violar el acuerdo de que los gobernadores no se meterán en el proceso electoral. El gobernante militante de Morena hizo un juego de palabras, instando a la población de Paraíso para que voten por la candidata a alcaldesa, ya que dijo a la comunidad le va bien, teniendo a un presidente municipal, un gobernador y un presidente de la república del mismo partido.

*****

Sumamente atareados los partidos con nuevo registro localizaban a los candidatos faltantes para cubrir el mayor de posiciones electorales, aunque se duda que puedan conseguir grandes cosas o, incluso, conservar el registro. Son una gran interrogante si Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México y Encuentro Solidario llegarán al tres por ciento necesario para la conservación del registro.

Nos ausentaremos un par de días y reanudamos colaboraciones el próximo lunes, una buena Semana Santa y es preferible cuidarse que exponerse.

ramonzurita44@hotmail.com