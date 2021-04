Soberanía y tratados internacionales

Desde el portal

Ángel Soriano

La firma de convenios internacionales de nuestro país lo compromete al cumplimiento de acuerdos bilaterales y multilaterales con otros países, muy avanzados unos, en materia económica, ecología, derechos humanos y laborales, en el que el nuestro tiene un rezago ancestral no compatible con otras legislaciones que nos ponen en situación de desventaja.

Esto es motivo de injerencia de Estados Unidos y de la Unión Europea que hacen observaciones al incumplimiento de las reglas del juego, pero en realidad México lo único que hace es defender su patrimonio ante la voracidad de empresas transnacionales que, en una posición de ventaja frente a las empresas estatales, imponen condiciones leoninas que se traducen en vil despojo.

Además, tenemos condiciones laborales injustas para nuestros compatriotas en relación a los salarios y prestaciones de países avanzados, en la generación de energías limpias y en el respeto a los derechos humanos, de tal manera que somos vulnerables ante las exigencias del exterior que exigen la observancia del resto a tales derechos.

Así, la administración de la IV-T se enfrenta a una andanada de ataques, de dentro y de fuera, pues los acuerdos internacionales no respetan la soberanía ni la libre determinación de los pueblos y piden que México cumpla en cuanto a dar facilidades y garantías a sus empresarios que, en realidad, se traduce en explotación y despojo que debe regularse. La aplicación de la Ley tiene que ser justa.

TURBULENCIAS

TEPJF pide medir sus conductas

El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, consideró que la ciudadanía tiene derecho a recibir información y los gobernantes tendrán que analizar el alcance de su libertad de expresión, en clara referencia al presidente Andrés Manuel López Obrador que argumenta su derecho a réplica, a partir de las normas, dado el momento que se vive, pues los funcionarios tienen que medir sus conductas para no transgredir las normas. Esta medida aplica para cualquier conferencia o mensaje de funcionarios públicos durante el periodo electoral, indicó a dos meses de los comicios de junio…. La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI) plantea que los pagos correspondientes por servicios de telecomunicaciones y la parte proporcional del pago por servicios de electricidad que se realicen por concepto de teletrabajo, para efectos de la legislación laboral, se podrán deducir siempre que las erogaciones sean efectivamente entregadas a los trabajadores y consten en comprobantes fiscales emitidos en términos del Código Fiscal de la Federación, para tales efectos, los pagos que asume el patrón no se considerarán ingresos para los trabajadores siempre que los mismos estén de acuerdo con la naturaleza del trabajo prestado y conste por escrito en el contrato laboral respectivo… En Puebla, el ex secretario de Finanzas con el gobernador Guillermo Pacheco Pulido, Charbel Estefan Chidiac, fue designado coordinador de las campañas de los candidatos del PRI al Congreso local y número uno de la lista plurinominal. No sólo ha sido diputado federal en dos ocasiones presidiendo la Comisión de Hacienda, sino ha ocupado distintos cargos en el gobierno poblano, en tanto su primo José Estefan, dirigente del PVEM en Oaxaca, enfrenta una andanada de críticas y severos cuestionamientos de la militancia por el lucro indebido con la membresía partidista y los inconformes demandan su destitución… La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, abrió su convocatoria de admisión al nivel superior, para el ciclo escolar 2021-2022, a través de la página institucional www.admision.uabjo.mx dirigida a estudiantes que egresan de las diversas instituciones educativas de nivel medio superior, así como alumnado ya inscrito que desee cambio de licenciatura o continuación de estudios, en apego al reglamento de ingreso, permanencia y egreso. La directora de Evaluación Educativa, Viviana Mateos Alonso, responsable del proceso, informó que hay 3,555 espacios para el ingreso a 34 programas educativos de licenciatura en 21 unidades académicas. Este 1 de abril inició el registro en línea, el cual se cerrará el 30 de mayo del presente, indicó.

