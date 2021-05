Vivica A. Fox, una mujer Lifetime con todas sus letras

La actriz, productora y empresaria tiene una alianza muy prolífica con el canal de la mujer del siglo XXI al mando de la franquicia “The Wrong Collection”, que ya lleva 25 Lifetime Movies estrenadas, en las que no sólo produce, sino que encarna a personajes que reflejan el espíritu firme y decidido de la Mujer Lifetime

El 15 y 16 de mayo llegan a la pantalla los imperdibles estrenos “El perfecto hombre equivocado” y “La entrenadora equivocada”; a estos, en el ciclo “Noche de amigas con Vivica A. Fox”, el miércoles se sumarán otros filmes de la franquicia de Lifetime Movies “The Wrong Collection”

Lifetime está orgulloso de la alianza que estableció con la actriz, productora, presentadora, autora, empresaria, emprendedora… y a la que nada detiene, Vivica A. Fox, quien luego de 20 años de una exitosa carrera en la industria de Hollywood un día tuvo muy claro “What’s right y what’s wrong…”.

Con ese statement en mente, Lifetime le abrió la puerta a Vivica cuando decidió tomar un nuevo desafío; dar un salto detrás de las cámaras, emprendiendo una exitosa carrera como productora. La puso al mando de la franquicia “The Wrong” que ya lleva 25 Lifetime Movies estrenadas y que este mayo tendrán un protagonismo único en el canal de la mujer del siglo XXI.

En un espectacular stunt el 15 y 16 de mayo llegan a Lifetime Movies los imperdibles estrenos de “El perfecto hombre equivocado” y “La entrenadora equivocada”, en los que Vivica no sólo produce, sino que se anima a más, encarnando frente a la cámara personajes que reflejan el espíritu firme y decidido de la Mujer Lifetime con todas sus letras.

Con esta especial mancuerna comprobamos que La Leona con su sola presencia deslumbra, rompe paradigmas a cada paso y demuestra que todo es posible. Es una inspiración, un ejemplo y tiene todavía más energía. Como toda líder, Vivica quiso contar su historia para motivar e inspirar a todas las mujeres con su forma de hacer las cosas.

Así surgió también su libro “Everyday I’m Hustling”, en el que A. Fox estimula a otras mujeres a tener confianza en sí mismas, a plantarse frente a los obstáculos con valentía y, a través del trabajo y esfuerzo, derribar cualquier prejuicio que se interponga con sus objetivos, como ella lo hizo desde que irrumpió en la Meca del Cine.

Hace 20 años se abrió camino en la selva Hollywood, derribó todos los obstáculos para concretar sus sueños, que llevaron a posicionarse en el gusto del gran público. Como actriz saltó a la fama en el largometraje “Independence Day”, al lado de Will Smith, y gracias a su talento, empuje y carisma conquistó al público con personajes que rompieron todos los moldes.

Vivica tiene en su haber más de 250 películas, entre las que destacan “Set it Off”, “Batman y Robin”, “Kill Bill” y “Empire”. La multitasking mujer tiene un largo camino por delante todavía y de la mano de Lifetime seguirá produciendo y protagonizando cintas con las que se seguirá abriendo paso y permanecerá como favorita de las audiencias de todo el mundo.

Para celebrar la grandeza de esta Mujer Lifetimem, en el marco de la plataforma “Resístete si puedes”, durante los miércoles del mes de mayo llegará el stunt “Noche de amigas con Vivica A. Fox”, en el que los televidentes podrán disfrutar otras producciones de la franquicia “The Wrong”, como la emocionante “El agente equivocado”.

Vivica nació en South Bend, Indiana, es hija de Everlyena, una técnica farmacéutica, y de William Fox, administrador de un colegio privado. Tiene ascendencia afroamericana y amerindia. Asistió a la secundaria en el Instituto Arlington en Indianápolis, Indiana; se graduó en la Universidad de Golden West en Ciencias Sociales.

Mientras asistía a la universidad en California, comenzó a actuar de forma profesional, primero en telenovelas como “Generations”, “Days of Our Lives” y “The Young and the Restless”. Su primera aparición cinematográfica fue en el papel de una prostituta, en el drama bélico de Oliver Stone, “Nacido el 4 de julio” (1989), protagonizado por Tom Cruise.

Vivica consiguió sus primeros papeles importantes en el cine en 1996, con “Independence Day”, la película protagonizada por Will Smith, Jeff Goldblum y Bill Pullman; y “Hasta el final”. A partir entonces se hizo más conocida y fue recibida con una buena crítica por su papel de Maxine en la película de 1997 “Líos de familia”, coprotagonizada por Vanessa Williams, y que consiguió el MTV Movie Awards.

También fue nominada al premio NAACP a la Mejor Imagen. Ese mismo año participó en la comedia protagonizada por Jamie Foxx “Booty call. Sexo sí… pero seguro”; y en la película de Joel Schumacher, “Batman y Robin”, junto a un elenco multiestelar que incluía a Arnold Schwarzenegger, George Clooney, Chris O’Donnell, Uma Thurman y Alicia Silverstone.

En 1998, junto a Halle Berry coprotagonizó el drama “A tres bandas”, y al año siguiente se le vio en “El diablo metió la mano” y en “Secuestrando a la Srta. Tingle”, con Helen Mirren y Katie Holmes. En 2000, interpretó a la doctora Lillian Price durante la primera temporada de la serie médica de drama de la CBS, “City of Angels”.

Luego, Vivica actuó en el papel de la asesina Vernita Green, en la película de 2003 de Quentin Tarantino, “Kill Bill: Volumen 1”, protagonizada por Uma Thurman. Al año siguiente participó en la comedia de fantasía “Hechizada”, protagonizada por Anne Hathaway. Desde el 2004 hasta el 2006 A. Fox protagonizó la serie dramática, “Missing”.

También estuvo en la tercera temporada de la exitosa serie de la ABC, “Dancing with the Stars”, de la que fue eliminada después de la cuarta semana. En septiembre de 2007, apareció en la sexta temporada de HBO, “Curb Your Enthusiasm”, como la madre de una familia desplazada por un huracán y acogidos por Larry y Cheryl.

