En este espacio he mencionado que la insistencia para que nuestro país sea parte del Consejo de Seguridad de las Organizaciones de las Naciones Unidas, era sólo un acto de vanidad diplomática. Sólo le ha acarreado problemas al país y, en especial, enemigos gratuitos.

Nuestro país es miembro no permanente en 2021-2022 y participará en las decisiones de más alto nivel sobre en el órgano de la ONU que “se encarga de velar por la paz y la seguridad internacional”.

Suena bonito. Sin embargo, las cuatro anteriores veces que ocupó esa silla, fue complicada para el país, ya que ahí se toman decisiones que representan vidas humanas en riesgo, y la exigencia de llegar la paz a regiones muy complicadas.

Así ocurrió cuando México ocupó una silla, de las 25, en el máximo foro de la ONU en 1946, de 1980 a 1981, de 2002 a 2003 y de 2009 a 2010. Cada año tuvo sus complicaciones peculiares y generalmente fuimos arrasados en nuestros comentarios, por los 15 países que son miembros permanentes, como China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia, que tienen el poder de veto. Esto significa que una vez votada una resolución, como son las potencias que dominan el planeta, acallan a países como el nuestros que tiene una sola voz.

Los mexicanos debemos tomar una decisión alrededor del conflicto palestino-israelí, que azota la región y en donde las dos partes están sembrando la muerte y destrucción.

Curiosamente, en la mañanera, ningún reportero le ha preguntado al Presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la postura de México que tomará en ese conflicto. Por quién inclinaría la balanza: ¿por Israel, con el que nos unen intereses políticos, económicos o sociales?

La otra posición es: en favor de los palestinos, que los une de alguna manera la postura de los países alineados con la ideología de Morena, los rusos y los venezolanos. El otro bloque del planeta, pues.

Tomar decisiones no es fácil sobre ese tema, por que del lado palestino hay fuerzas armadas que atacan a los israelitas. Estos cuentan con un escudo que los protege de misiles palestinos en un 90%. Sin Embargo, Palestina, no tiene ese escudo y los misiles caen sobre objetivos militares en zonas civiles, con la muerte de decenas de personas. Claro, esto afecta a ambos países.

No pugnamos por no tomar decisiones, por no quedar mal con nadie. Ya estamos inmersos en la conflictiva diplomática internacional. Lo que buscamos es que definan la postura política de México en ese conflicto. En favor de cualquiera de las partes, pero justificada en base a los intereses, repito, políticos, económicos y sociales.

Ahora, sí, pase lo que pase, para AMLO es hora de definirse. Por ello, quien tendrá toda la carga de la definición será el canciller Marcelo Ebrard, quien se encuentra sumamente desgastado por la crisis de la Línea 12 del Metro. La decisión que tome, es como la del cohetero.

ABEL MURRIETA: El aspirante a alcalde de Cajeme, por Movimiento Ciudadano, Abel Murrieta, fue asesinado de una forma vil y cobarde. Sus enemigos son poderosos en la región, según me comentaron investigadores de la FGR, quienes tienen a varios sospechosos y podrían echarles el guante en cualquier momento. Como les he comentado en este espacio, la violencia electoral definirá a estos comicios como los más sangrientos en la historia moderna del país. Sólo representa un reflejo de lo que realmente afecta al país: la impunidad. Ni el discurso de la 4T, ni la exigencia de la sociedad por pacificar al país, han sido suficientes. A diario, centenas de muertos abarrotan las funerarias y la impunidad campea como reina en un Estado fallido.

DURANGO-SEQUÍA: El sector agrícola y ganadero de Durango, desde el 2018, 2019 y 2020 arrastra problemas de sequía, y para este 2021, la situación se ha tornado insostenible, familias ya no tienen para consumo humano, ya no tienen para comprar suplemento alimenticio para los animales y las tierras se han venido erosionando con una muy baja producción e incluso algunos campesinos dejaron de levantar el grano por incosteable. Tras la denuncia del presidente de la CNC duranguense, Pedro Silerio García, que desde hace tres años enfrenta una crisis productiva y económica muy fuerte, por la falta de lluvias, pero también por la carencia en los presupuestos. Suman varios años en los que las lluvias no se generalizan, cae en algunos municipios pero en otros como es el caso de la zona norte las lluvias no llegan y esto ha traído una crisis económica muy fuerte para las familias que viven de la agricultura y la ganadería. Con la desaparición del FONDEN, se abandonó a miles de familias.

CLUB AMÉRICA: El Club América y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer acordaron una serie de acciones para fortalecer la igualdad de género entre las y los integrantes del equipo de fútbol, así como en su afición. La comisionada Fabiola Alanís Sámano, y el presidente del equipo de futbol, Santiago Baños, buscan promover la conciencia para que jamás se agreda a las mujeres. Por cierto, ojalá y empiecen a ver si hay igualdad en el pago de los jugadores de ese quipo. Por algo se empieza en pro de la igualdad.

