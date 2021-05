El beisbol es un negocio

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

PUES NO HAY MEDICAMENTOS, PERO ESO SÍ TENEMOS MUCHAS BOLAS… PARA PROMOCIONAR EL NEGOCIO PERSONAL DE ALFREDO HARP HELÚ, HASTA EN LOS MEDIOS “CULTURALES” Y GRATIS.

QUE BUENO QUE EL PRESIDENTE TENGA PASIÓN POR EL BEISBOL, PERO CREO QUE LO CIEGA Y NO LO DEJA VER LA REALIDAD, ESTÁ BIEN QUE HAGA SU DEPORTE PREFERIDO, PERO QUE NO ALIENTE UN NEGOCIO, A MENOS QUE TENGA INTERESES, DE UN PARTICULAR ENRIQUECIDO CON LA ESPECULACIÓN FINANCIERA, CON EL FOBAPROA, CON LA EVASIÓN DE IMPUESTOS EN LA VENTA DEL “BANDAMEX” Y QUE ANTES, TAMBIÉN PROMOCIONÓ Y FINANCIÓ A FOX Y OTRAS MUCHAS TRANSAS…. A MENOS QUE YA, POR ARTE DE MAGIA Y LA BENDICIÓN DEL PRESIDENTE, LO HAYA EXCULPADO POR SER EL DUEÑO DE LOS EQUIPOS Y TIENDAS DEPORTIVAS DONDE ESTÁ EL NEGOCIO DEL BEISBOL…

No podemos olvidar que en las miles de muertes por la pandemia, los que la sufren son precisamente los más pobres, como también la sufren en las guerras por el narcotráfico y por las desapariciones forzadas y los feminicidios y los robos y trata de niños y venta de niñas, en fin, a los jodidos se les cargan las pulgas y el desempleo y la falta de medicamentos y la mala salud y la falta de educación y otros muchos males, pero pareciera que todo esto de que primero los pobres se convierte en un cuenterete cuando vemos las actitudes distractoras como la que comentamos al principio y usamos fondos públicos, dizque para promocionar un deporte, pero en realidad fortalecemos el negocio de un particular…Y ESTO, PRESIDENTE, ES UNA CRÍTICA SANA.

La FGR acusa a Peña Nieto, a Videgaray y a Anaya de crear una red de corrupción para aprobar la reforma energética y es seguro que casi nadie habla ya de la famosa consulta para ver si en las votaciones populares el pueblo determina juzgar a los ex presidentes de los muchos delitos cometidos durante su mandato. Así que nos distraemos y nos hacemos güeyes y nadie habla de tales temas porque los consideran “calientes” y que pueden desatar confrontaciones entre ricos y pobres y la realidad la acaba de decir Felipe Calderón, los ricachones se acomodan a todo y pues transan con el Presidente en las primeras de cambio, ellos saben al final de cuentas que ya sacaron gran parte de su fortuna del país y que tienen asegurada su vida, pero no dejan de mamar del presupuesto, haciendo negocio, contratos y gozando de los fondos públicos y los recursos nacionales para sus negocios privados y eso que ya luchamos contra el neoliberalismo.

No se trata de que se insista para perseguir y tener venganza popular, no, se trata de poner un hasta aquí y frenar las componendas del poder político con el poder económico y que se continúe saqueando y robando al país en el presente y futuro.

Ahora, después del 6 de junio no tendremos otro país o como dicen votamos por la democracia o por la dictadura y esto es falso, votamos para dar legalidad a los actos del Ejecutivo y nada más, eso de la democracia es un cuento y la realidad es que existe la dictadura de los corruptos y saqueadores como lo hemos sufrido los mexicanos. Tendremos el mismo país con desocupación y hambre, miseria, insalubridad, falta de educación real, productivad, seguridad y tendremos que actuar para resolver los daños y los problemas antes de que adquieran niveles de violencia y desestabilización, déjense de cuentos y vamos a generar los programas reales para soluciones reales, no andar en los cuentos del beisbol.

Yo no sé qué va hacer la FGR con las investigaciones sobre las corruptelas de ex gobernantes y de cómo logrará recuperar los daños y los robos que le han hecho a los mexicanos, pero sé que es hora de ponernos a chambear todos en unidad y acciones reales con proyectos y programas que den resultados y generen soluciones, de otra forma caeremos en una enorme desilusión y esto sería fatal para el país, así que debemos apoyar las acciones del presidente y no dejar de criticar lo que vemos mal porque no le hacemos bien ni a él ni a México.

Entendemos, no justificamos ni aprobamos lo que hacen muchos incondicionales funcionarios que por miedo a perder el “hueso” y el presupuesto no dicen la verdad al Presidente, buscan su bienestar personal, pero no están ahí para servirse sino para servir y deben tener el valor para decirle lo que realmente sucede en el país y no ocultarle ni darle bola por su lado.

Se habla de que se polarizarán los procesos electorales y puede ser en varios puntos, donde los caciques y la maña siguen en operaciones y tienen que imponer a como dé lugar a su gente, porque eso es lo que hacen aprovechando los tiempos y las circunstancias, pero no para resolver problemas y no se debe permitir esto, pero eso no lo pueden frenar los ciudadanos porque se tendría que implementar una política de estado y utilizar la fuerza pública que en muchos casos está ligada a los grupos y está asociada con los mismos violentos que controlan muchas regiones del país. Tengamos un proceso electoral en paz, por el bien de todos.

