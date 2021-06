Michelle Salas acusa a la serie de Luis Miguel por sexualizar su imagen

“Una mujer que muchos pensarán que lo ha tenido todo,

pero que pocos conocen la verdad”, señala la hija de “EL Sol”

“Innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad”, señala la modelo

Michelle Salas lanzó un comunicado en el que se mostró molesta por cómo es expuesta en la serie biográfica de su papá, Luis Miguel: la serie, pues dijo nunca haber estado de acuerdo en que parte de su vida privada fuera presentada en ella.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió que después de haber enfrentado los rumores que han surgido después de los más recientes episodios de la serie de Netflix que narra la vida del “Sol”, no sólo ella resultó afectada al haberse hecho pública información sobre su vida, sino que toda su familia resiente los comentarios que nacieron a partir de ello, y es algo que le duele.

Su comunicado comienza diciendo que lo que escribió es algo que le cuesta trabajo expresar, ya que no es un tema laboral, sino de su vida personal, su familia, su infancia y su vida íntima, además de que fue algo que no se expuso “de la mejor manera”.

“Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y de mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta”, se lee en su mensaje.

Aunque en ninguna parte de todo su comunicado decidió no mencionar el nombre de la serie, sí dijo que le parecía “innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad”.

Durante esta segunda entrega dela bioserie, se profundizó en temas que conciernen a la vida amorosa de Michelle Salas durante su juventud y se retomó una de las polémicas más fuertes de la modelo, en la cual se destapó que tuvo una relación con el ex representante de su papá y mejor amigo, Alejandro Asensi.

El escándalo explotó en 2008 cuando se publicaron fotografías y correos electrónicos privados de la pareja que evidenció un tórrido romance en el que incluso se especuló un embarazo que finalmente no se concretó.

El empresario español que en la serie se llama “Mauricio Ambrosi” fue el responsable del auge de la carrera del “Sol” por casi una década. En la vida real, Ascensi se incorporó como representante del cantante en 1995 y se separó de estas funciones en 2008, cuando se esparció el rumor de su relación con Michelle Salas.

Ella contaba con 19 años y él con 39, pero más allá de las diferencias de edades, el supuesto romance causó gran conmoción por la gran cercanía entre el productor musical y el intérprete de La incondicional.

La hija de Stephanie Salas y Luis Miguel también declaró que sus palabras no son sólo escritas por su bien, sino porque comprende que ninguna persona debe ser tratada de esa forma ni sentirse así, menos por algo que ocurrió sin su consentimiento.

Michelle, que últimamente ha decidido mantenerse alejada de la farándula por bien de su salud mental, dijo, espera algún día poder compartir con sus seguidores más allá de la imagen que se ha creado para los medios, pues su vida no es la que la gente cree.

“Una mujer que muchos pensarán que lo ha tenido todo, pero que pocos conocen la verdad. Quizás hoy no sea el día para contárselas, pero sé que en algún momento abriré un poco más las puertas de mi vida, de cómo crecí y de lo mucho que me ha costado llegar hasta donde estoy”.

