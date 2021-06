En Quintana Roo, se puede hablar de reactivación, más no de recuperación: Coparmex

José Luis Montañez

Prevé que todavía sufriremos por la pandemia en lo que resta del año

El presidente de la Coparmex, Sergio León Cervantes, informó que todavía sufriremos en lo que resta del año, por la pandemia de la Covid-19, a pesar de que en los últimos días, como el sábado 19, hubo muchas operaciones de vuelos que realizaron 253 conexiones, entre llegadas y salidas desde la terminal aérea, lo que confirma que Cancún sigue siendo un punto turístico muy importante.

El entrevistado aseguró que se puede hablar de una reactivación, más no de una recuperación, porque llevamos más de un año; “apalancándonos de créditos y de los ahorros y esta reactivación nos va a permitir recuperar poco a poco hasta que logremos la tan ansiada recuperación”, afirmó.

León Cervantes puntualizó que empezaron su administración en marzo con 116 socios y hoy tienen 190. “Durante más de un año, una empresa si cerró por pandemia, afortunadamente otras no han cerrado. La mayoría han tenido que utilizar créditos, por eso se hizo un acuerdo con Nafin y la Secretaría de Desarrollo Económico para créditos”, señaló.

Precisó que hoy están trabajando con créditos y fondos SOFON y FINTEC, que son excesivamente caros, tres o cuatro veces más caros, porque las empresas necesitan recursos y no tienen las garantías que pide la banca de primer piso.

El empresario señaló que desde que inició la pandemia han estado trabajando en foros laborales y crediticios, empezando por asesorar a las empresas para poder prorratear el pago del Infonavit y del Seguro Social, porque no ha habido apoyo federal; “se ha hecho como lo marca la ley; tú puedes prorratear el pago de impuestos hasta 12 meses, pero te cobran recargos y actualizaciones”, indicó.

Precisó que de esa forma no caes en un tema de una opinión negativa del SAT; el problema es que al final te genera un interés mayor al de un banco; “es por eso que tenemos que poner las herramientas para que los empresarios sepan cómo estos pagos del Infonavit y del IMSS se prorrateen o cómo puedo hacerle si no hay créditos de banca de primer piso, cómo puedo acceder a otros, aunque tengan un interés mayor, pero que me permita si mi negocio es flexible, llegando a esta recuperación”, concluyó.

Impacto turístico y ambiental por sargazo

La principal actividad económica del Caribe es el turismo triple SSS, es decir Sun, Sand and Sea o su traducción al español: sol, arena y mar, por lo que es muy importante, tener precisamente playas y aguas limpias de sargazo, para el arribo de los turistas.

Recordemos que el mar Caribe es una cuenca cerrada; entre el arco de las Antillas menores, Brasil, Venezuela, Colombia, Centroamérica y por Florida y las Bahamas. Asimismo, el Caribe posee 25% de los arrecifes coralinos, con la segunda barrera coralina más grande del planeta, que representan el 1% de la superficie de la Tierra, mientras que en sus aguas se captura el 25% de la pesca para consumo humano.

Razones para salvaguardar su cuidado, protección y preservación, pues se encuentra justo en el Caribe, no sólo el sostén económico de miles de familias, sino la producción de peces para cubrir una cuarta parte de la demanda de peces para la alimentación de las personas.

Lo preocupante aquí, es que por razones de impacto antropogénico y ambiental se tiene una biomasa creciente del sargazo desde 2015, mientras que en 2018 se formó el gran cinturón con un volumen de 200 millones de toneladas, abarcando desde el Oeste de África hasta Brasil. Este sargazo entra por el arco de las Antillas al Caribe y por efecto de corrientes lo recorren hasta llegar a las costas de Quintana Roo, una de las entidades más afectadas por este fenómeno.

En México, el sargazo ha sido atendido centrando los recursos en la “limpieza” de las playas, es decir, recoger un pequeño porcentaje de lo que recala y llevarlo a la selva, lo cual no es del todo correcto, pues tras la descomposición del alga, se contamina el suelo y el acuífero. Lamentablemente no se ha desarrollado un plan eficiente entre los tres niveles de gobierno y la industria privada para atender efectivamente las arribazones y a seis años de las llegadas masivas de sargazo, México no cuenta con la bitácora nacional de seguimiento/trazabilidad de lo que llega y a dónde se lleva.

En este escenario, es necesario recalcar que el manejo del alga es un tema de bioseguridad, ya que no puede desecharse en lugares no registrados y sin que estos cuenten con geomembranas para no contaminar el acuífero.

Por las emisiones de ácido sulfhídrico que ocurren tras la descomposición del alga, también es un problema que pone en riesgo la salud de los residentes temporales/permanentes, trabajadores, prestadores de servicios y de todas las personas que transitan por los lugares donde se acumula el alga.

Sobre el impacto a la actividad turística, no ha sido hasta ahora un factor tan determinante, pues, el informe realizado por BBVA para evaluar la situación en el periodo 2018-2019, demuestra que el número de turistas no varió en viajes aéreos (9 millones 400 mil visitantes) como en cruceros. Éste, incluso aumentó 8 por ciento (3 millones 400 mil). Mientras que la tasa de subempleo osciló en 4.6 por ciento sin variación significativa.

En contraparte, los ecosistemas en particular el arrecife coralino, praderas marinas, flora y fauna marina han disminuido 30 al 70 por ciento en su diversidad y extensión. Así, como algunas pesquerías se han colapsado 50 por ciento.

De tal manera, que durante el periodo evaluado la presencia de sargazo no impactó la actividad turística, pero sí a los ecosistemas marinos, el arrecife coralino con su pradera, a manglares, la selva y el acuífero, siendo de prioridad nacional implementar y financiar una red de monitoreo ambiental a fin de frenar los estragos en el ecosistema.

La península de Yucatán cuenta con un grupo de investigadores e instituciones en diferentes disciplinas que deben ser apoyadas con financiamiento para implementar una red de monitoreo multidisciplinar de los impactos ambiental y a la biodiversidad, pues ese conocimiento permitirá “barrer” menos sargazo y utilizarlo más en diversos productos y consolidar su Normativa, pues de no hacerlo estaríamos llevando a los destinos afectados a un ecocidio.

Exigen frenar fiestas en yates en Puerto Aventuras

En las últimas semanas, muchos residentes en Puerto Aventuras se han quejado de la organización de fiestas sin protocolos de salud en yates de este lugar, por lo que manifestaron su inconformidad y exigieron a las autoridades que tomen cartas en el asunto, ya que consideran que ese tipo de actividades ponen en riesgo la salud de todos e impiden que los contagios bajen en la entidad.

En este escenario, la Capitanía de Puerto, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), se comprometió a poner atención en el tema de las fiestas que se llevan a cabo en los yates de Puerto Aventuras y resolver los problemas.

Entre otras quejas, los residentes, también denunciaron el ruido a altas horas de la noche, así como que algunas personas sostienen relaciones sexuales dentro de las embarcaciones, pero en áreas de uso común, por lo que las autoridades portuarias ya recibieron la queja formal y solicitaron que se debe prohibir el ingreso de las embarcaciones a zonas comunes como la caleta, donde llegan familias con niños, quienes escuchan a las personas en estado inconveniente.

Este problema ha aumentado en los últimos periodos vacacionales e incluso, se da los fines de semana, cuando rentan estos navíos y hace escandalosas fiestas sin protocolos de salud, mientras que al estar en zona federal, de poco ha servido la intervención de la Policía Municipal.

La Capitanía de Puerto informó que con el personal que está asignado a la base naval que hay dentro de este complejo residencial y turístico, valorarán las condiciones antes de definir las medidas que se implementen.

Escríbame a mi mail: montanezaguilar@gmail.com