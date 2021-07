López Obrador también compite en el “concurso de mentiras”

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Apenas el pasado 23 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un concurso para exhibir “quién es quién” en las mentiras a través de los medios de comunicación y, menos de diez días después, parece decidido a ganarlo y retenerlo durante largo tiempo.

Para empezar, en su décimo “informe” a la nación, con motivo del tercer aniversario “del triunfo histórico democrático del pueblo de México”, el primer mandatario hizo su primera apuesta:

“Que me digan lo que sea, pero la corrupción se acabó, que se vayan a robar a otras partes”, sentenció.

“Vamos avanzando en el combate a la corrupción como lo planeamos y lo concebimos desde el inicio: limpiar de corrupción al gobierno como se limpian las escaleras: de arriba para abajo, de modo que puedo decir, sin temor a equivocarme, que no hay corrupción, que no se tolera la corrupción en el gobierno”, dijo también.

Difícil, por no decir que imposible probarlo.

Aunque desprestigiada, luego de dar una alta cifra por la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y casi de inmediato desmentirse, la Auditoría Superior de la Federación, apenas un día antes del “informe”, dio a conocer irregularidades por más de 500 millones de pesos en 2020, el segundo de la llamada cuarta transformación. Es decir, no hay pretexto de errores por desconocimiento.

También el día anterior al mensaje presidencial, el Instituto Nacional Electoral denunció que la Fiscalía General de la República le niega información en torno al caso del hermano del jefe del Ejecutivo Federal, Pío López Obrador, quien fue descubierto en un video al recibir dinero en efectivo de un enviado del gobierno de Chiapas -entonces a cargo del ahora senador y aliado de Morena Manuel Velasco Coello, supuestamente para patrocinar la campaña de Andrés Manuel López Obrador.

El fracaso del Insabi y la falta de medicamentos

“Es público y notorio que informamos y respondimos a tiempo, que levantamos con oportunidad el sistema de salud pública que estaba en ruinas; no titubeamos en destinar recursos a la atención de la pandemia; en 15 meses, el presupuesto de salud se ha incrementado en 70 mil millones de pesos”, afirmó también el primer mandatario en su mensaje, difundido a todo el país mediante radio y televisión por los canales del Estado.

Una queja generalizada en la mayor parte de las entidades de la República -sólo permanecieron callados los gobiernos estatales que tratan de congraciarse al Ejecutivo Federal -es que la decisión de eliminar el Seguro Popular y sustituirlo por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) resultó un acto fallido, pues hasta ahora el nuevo organismo no funciona cabalmente, por lo cual miles de pacientes de todo el país quedaron a la deriva.

Todavía hace menos de una semana, durante una gira por Baja California, el propio presidente informó que algunos hospitales actualmente manejados por la Secretaría de Salud en los estados pasarán a manos del IMSS-Bienestar. Originalmente esas instalaciones estaban destinadas al tambaleante Insabi.

Si todavía hubiera, por parte del gobierno federal, la manera de justificar las fallas del Insabi, lo que no se puede justificar es el desabasto de medicamentos para niños afectados por cáncer.

Un día antes del festinado mensaje presidencial, los padres de familia de los niños afectados por ese mal realizaron manifestaciones de protesta en gran parte de la república por la falta de de medicamentos, situación que también fue reconocida previamente por el presidente López Obrador, al ofrecer por tercera o cuarta ocasión que “ahora sí” van a llegar los necesarios remedios, aunque admitió que es difícil conseguirlos.

La pandemia, otro

motivo de desacuerdos

“Aun cuando en estos sensibles y tristes acontecimientos no es correcto hacer comparaciones, me limito a decir que nuestro país no está colocado, ni en América ni en el resto del mundo, en los primeros lugares en mortalidad por Covid”, fue otra de las declaraciones terminantes del presidente López Obrador en su mensaje a la nación, desde Palacio Nacional.

Por desgracia, la afirmación no se puede sostener.

El pasado diez de abril, la agencia de noticias EFE envió un despacho, en donde se afirma:

“Poco más de un año después de que empezó la pandemia en México (28 de febrero de 2020), el país figura en tercer lugar mundial de personas que han perdido la vida a causa del nuevo coronavirus.

“De acuerdo con las cifras publicadas este sábado por la JHU (Universidad Johns Hopkins) en su página web, los contagiados de Covid-19 ascienden a 134 millones 719 mil 328 en el mundo y el número de personas fallecidas por la enfermedad se eleva a dos millones 915 mil 972.

“Estados Unidos sigue a la cabeza en el número de contagios en el mundo con 31 millones 085 mil 251, seguido de Brasil con 13 millones 373 mil 174 y la India con 13 millones 205 mil 926.

“El país con el mayor número de muertos es también Estados Unidos, con 561 mil 074, seguido de Brasil con 348 mil 718 y México con 207 mil 020, aunque los tres países son también de los que mayor cantidad de población registran a nivel mundial”.

Pero no sólo fuentes extranjeras hablan de exceso de muertes por la pandemia del coronavirus en México.

La cadena BBC de los Estados Unidos dio a conocer el pasado 29 de marzo un reporte basado en fuentes nacionales:

“Las muertes por Covid-19 en México pueden ya haber superado las 300,000, por lo que el país sería el segundo del mundo con más fallecidos después de Estados Unidos.

“Pese a que la Secretaría de Salud de México notifica 201.429 fallecidos hasta el momento, el informe “Exceso de Mortalidad” publicado este fin de semana por el gobierno dice que hasta la sexta semana de 2021, que terminó el sábado 13 de febrero, el país registró 294.287 defunciones asociadas a Covid-19.

“Esa cifra supera en 120.576 (61,4%) a los 173.711 fallecidos oficiales notificados por la Secretaría de Salud en su informe técnico diario del 13 de febrero”.

Miles de declaraciones que no se pueden comprobar

Los anteriores son casos concretos en los que no se puede confirmar lo dicho por el presidente López Obrador, pero también en términos generales hay cifras en su contra.

La agencia SPIN que se especializa en ese tipo de estudios sostuvo que el presidente López Obrador, ha hecho 56,181 afirmaciones falsas o engañosas en sus conferencias matutinas.

Desde la primera conferencia mañanera, el 8 de diciembre de 2018, hasta el 30 de junio de este año, el presidente ha mentido, en promedio, 88 veces en cada conferencia, según los datos de la infografía quincenal número 55, que publicó el consultor político Luis Estrada, director de SPIN.

El estudio reveló además que durante las mañaneras, López Obrador ha hecho 118 menciones a la “clase media”, de las cuales, 66 fueron hechas antes del 6 de junio y 52 después de esa fecha. También destaca que a 943 días de gobierno, el presidente lleva 709 días sin entregar los análisis de salud que también prometió.

El informe señala que en los principales adjetivos que el presidente ha usado para referirse a la clase media son: aspiracionista, 11 menciones; manipulada, 10 menciones; conservadora, 7 menciones y egoísta/dan la espalda al prójimo/ sin escrúpulos morales, 6 menciones.

Las frases más usadas por López Obrador han sido: justicia, con 1,137 menciones; garantizar/ garantizamos, con 1,085 menciones; voluntad, 310 menciones: fe, 152 menciones y esperanza, 78 menciones.

En 943 días de gobierno, se han llevado a cabo 641 conferencias matutinas, con una duración promedio de 108 minutos, según el estudio.

SPIN no es la única fuente acerca de las falsedades o verdades a medias en las mañaneras. El 15 de abril, la organización Signos Vitales reveló también que López Obrador en sus 589 conferencias de prensa ha dicho más de 48,000 afirmaciones no verdaderas, que representa un promedio de 85 por cada “diálogo circular” que encabeza en el Palacio Nacional.

Signos Vitales destacó asimismo que el mandatario mexicano ya duplicó las 23,000 mentiras que The Washington Post le contabilizó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en sus cuatro años de gobierno.

Por su parte la diputada Kenia López Rabadán, del PAN, preparó un “contra conferencia” de prensa en la que se dedicará a hacer una revisión sistemática de los dichos del presidente López Obrador para exhibir cuáles son mentiras.

